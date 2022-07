Revelan un presunto pacto secreto entre la madre de Shakira y los padres de Gerard Piqué tras la separación

La separación de Shakira y Gerard Piqué es, quizás, uno de los temas más hablados en lo que va del año. Tras nacer como un simple rumor, empezó a cobrar fuerza a medida que los medios españoles dedicados a la farándula sumaban información y, finalmente, fue la misma cantante quien emitió un comunicado para confirmar la noticia.

Pero, aunque trascendió que ella tiene firmes intenciones de irse a vivir a Miami con sus hijos -Milán y Sasha-, tanto sus padres como su suegra tendrían otros planes en mente.

Luego de diez años de relación, Gerard Piqué y Shakira se separaron Gerard Piqué/Instagram

Meses atrás, diversas revistas y programas de televisión españoles dieron inicio a lo que sería el escándalo del 2022: Shakira dejó a Piqué debido a una infidelidad. La noticia desconcertó a los fanáticos de la farándula, quienes los consideraban una de las parejas más estables del ambiente.

En cuestión de días, las especulaciones y teorías invadieron cada rincón de las redes sociales hasta que, sin escapatoria, Shakira se vio obligada a confirmar la separación. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, manifestó la artista de Barranquilla.

Shakira y Gerard Piqué consolidaron una relación de más de una década y formaron una familia Instagram @3gerardpique

Lejos de calmar las aguas, el comunicado avivó los rumores. Pasada su publicación, fueron muchos los datos que sumaron revistas y programas españoles dedicados a la farándula, pero ninguna confirmada. Se dijo que él la la habría engañado con una mesera de 20 años, que supuestamente se encontraban en un bar que frecuentaba luego de sus múltiples peleas con la autora de “Te felicito” y que ella lo habría descubierto al contratar detectives privados.

En el ciclo televisivo El Gordo y la Flaca afirmaron que Shakira optó por dicho servicio ya que el deportista estaba cada vez más “desatado” y que gastaba mucho dinero en diversos clubes de las zonas más exclusivas de Barcelona. A su vez, dijeron que fue esta empresa la que filtró la infidelidad mucho antes de que la colombiana pudiera iniciar la separación.

La mamá de Shakira tendría deseos de que ella vuelva con su expareja instagram @shakira

Más tarde, se habló sobre sus intenciones de irse de España para instalarse en Miami con sus hijos, Sasha y Milán, pero que ni su ex ni sus familiares cercanos estarían dispuestos a respaldar esta decisión. De acuerdo al programa Chisme no like, la madre de la artista y los padres del futbolista se reunieron para planear una reconciliación.

La iniciativa se habría impulsado cuando Montserrat Bernabéu y Joan Piqué vieron a Nidia del Carmen Ripoll Torrado, la madre de la colombiana, en una entrevista en donde dijo que le gustaría que su hija vuelva con quien fue su pareja por más de una década. Además, los consuegros de Ripoll Torrado temen que Shakira se vaya del país, ya que en ese caso no podrían ver con tanta frecuencia a sus nietos.

Por el momento, no se sabe con certeza si el encuentro se dio realmente y cual fue el acuerdo que habrían hecho, será cuestión de tiempo descubrir si funcionó o si, finalmente, Shakira se irá de España para comenzar una nueva vida en Estados Unidos.