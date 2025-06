Eva Bargiela: de su amor a la distancia con Gianluca Simeone a su embarazo y las primeras semanas de convivencia

Vestida con un pantalón, una camisa de gran escote y un saco muy femenino, Eva Bargiela se acaricia con dulzura su panza de cinco meses de embarazo. “Hoy hay muchas prendas unisex y yo soy fanática de la tendencia over size”, le detalla a LA NACION durante un evento de moda realizado ayer. En pareja con el jugador de fútbol Gianluca Simeone desde hace un año, recién están probando convivencia en estos días porque él ya dejó el club en el que jugaba en España y se mudó a Buenos Aires.

La modelo e influencer dice que puede combinar perfectamente su trabajo con el embarazo y que lo lleva muy bien y se siente de maravillas. Es un varón que nacerá a mediados de octubre y todavía no tiene nombre: “No está decidido, aunque tenemos una lista que no conoce la familia porque voy a tener un lío si lo digo [risas]. No puedo dar muchas pistas, pero los tres nombres que más nos gustan empiezan con la letra A”.

-¿Cómo les resultan estas primeras semanas de convivencia?

-¡Bien! Creo que más liviana porque antes, cuando viajaba, era por poco tiempo. Y cuando nos veíamos estábamos 24/7 juntos. En cambio, acá tengo mi rutina, mi trabajo, entonces convivimos menos ahora que antes.

-Se conocieron hace poco más de un año, ¿los sorprendió el embarazo?

-No nos sorprendió porque teníamos muchas ganas y fue muy deseado y con mucho amor, pero entiendo que a la gente le sorprenda. Nos conocimos en un boliche el día de mi cumpleaños, el 22 de diciembre de 2023. Empezamos a charlar, nos vimos un tiempo como amigos y después empezamos a salir.

-Fue un amor a la distancia, la mayor parte del tiempo...

-Es verdad, fue un amor poco convencional porque vivíamos a 14000 kilómetros de distancia y así estuvimos la mayor parte del tiempo porque yo no podía dejar de trabajar e íbamos y veníamos. Pero estaba decidido que a partir de mayo íbamos a vivir juntos, desde dónde dependería del trabajo. Por suerte es acá.

-¿No tenías ganas de mudarte vos a otro país?

-Mi familia está acá y me encantaría tener la posibilidad de que me vaya muy bien en mi país y nunca tener la necesidad de irme. Para mí, lo importante es estar cerca de los afectos y si bien hay parte de su familia en España, las mujeres somos las que ponemos el cuerpo en el embarazo y yo quiero estar cerca de los míos. De todas maneras, como un proyecto de familia no descarto la posibilidad de acompañarlo a Gianluca si tiene una propuesta laboral en otro país. En este momento de la vida elegimos estar acá.

-¿Ya tiene club en la Argentina?

-No quiero hablar de su trabajo para no meter la pata, pero sí puedo contar que ya no está en el club de España y que hace poquito se mudó a Buenos Aires. Ya estamos felizmente instalados.

-¿Y cómo llevás estos primeros meses de gestación?

-Muy bien. Me siento plena, con energía. De maravillas.

-¿Ya pensaste en si vas a trabajar hasta las últimas semanas?

-Hasta el último día si puedo porque la maternidad es compatible con el trabajo. Lo hago desde los 15 años y me encanta. A veces creen que el trabajo de las modelos e influencers es fácil y lo entiendo, pero hay que poner el cuerpo; por ejemplo, cuando subo una clase de yoga mis amigas dicen “ay, qué lindo”, y yo quizá me congelé... [risas]. Si parece fácil, significa que lo estoy haciendo bien.

-¿Y qué otras cosas proyectás?

-Me gustaría estar en tele. No soy actriz ni pretendo serlo porque no me veo pasta, pero me gusta hablar y me veo en la conducción o como panelista. Por ejemplo, disfruté mucho estar como jurado en Los 8 escalones... (eltrece). Antes me prepararía, claro.

-¿Te imaginás en algún programa que esté al aire ahora?

-No sé si me veo en uno porque los periodistas están picantes y no sé si me aguanto la vuelta. Yo soy perfil bajo y sé que no es lo mismo hablar con tus amigos y tu familia y sacarle el cuero a alguien, que estar haciéndolo en la tele. No sé si me lo bancaría, pero no lo descarto.