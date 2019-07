Eva De Dominici y un posteo... ¿que da pistas sobre el sexo de su bebé?

La actriz, quien se encuentra en la dulce espera, publicó una peculiar imagen Crédito: Instagram

Luego de meses de especulación, finalmente el 4 de julio Eva De Dominici confirmó q ue se encuentra embarazada, si bien no lo hizo de manera tradicional. "Ser un soldado de tu propia felicidad ¡Beso a todxs!", escribió la actriz en Instagram junto a una foto que tomó su hermana Candela, y en la que la pancita se le notaba de manera evidente.

Hace unas horas, Eva volvió a revolucionar las redes con un posteo que muchos leyeron como una pista sobre el sexo de su bebé. A la actriz se la ve posando con un conjunto deportivo rosa, imagen que acompañó con la frase "Vamos nena". La foto en cuestión ya lleva acumulados más de 300 mil "likes" y muchos elogios.

De Dominici está en pareja con el músico Eduardo Cruz. El 21 de abril compartió en Instagram una foto de su festejo de cumpleaños en Los Ángeles junto a su novio.

"Bienvenidos 24. Feliz de estar acá, viva, presente, llena de sueños, fe y fuerza, rodeada de personas que me llenan de amor. La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma, una obra de teatro que no permite ensayos. A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente", escribía Eva en la captura de la foto donde besaba a Eduardo, quien organizó la fiesta.

La pareja fue vista por primera vez en octubre del año pasado en un casino de Las Vegas. El hermano de Penélope, oriundo de Madrid, es cantante y compositor, tiene 34 años, y en 2006 editó su primer disco, Cosas que contar, para luego volcarse a componer para publicidades y largometrajes.