La actriz argentina espera su primer hijo junto a su pareja, Eduardo Cruz, hermano de Penélope Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de mayo de 2019 • 15:38

Buenas nuevas para Eva de Dominici . La actriz está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el español Eduardo Cruz, hermano de Penélope y Mónica Cruz. La noticia fue confirmada por una amiga de la actriz al programa radial El espectador, que conduce Ángel de Brito, Pía Shaw y Pilar Smith para CNN Radio.

Hace menos de un mes, la actriz celebraba su cumpleaños en Los Ángeles junto a su pareja. "Bienvenidos 24. Feliz de estar acá, viva, presente, llena de sueños, fe y fuerza, rodeada de personas que me llenan de amor. La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma, una obra de teatro que no permite ensayos. A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente", escribió la actriz en su cuenta de Instagram, donde se la vio a puro beso con Cruz.

Eva y Eduardo el mes pasado, en el cumpleaños de la actriz Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

De hecho, fue el propio Cruz el encargado de los preparativos del festejo. Recordemos que la pareja fue vista por primera vez en octubre del año pasado en un casino de Las Vegas. El hermano de Penélope, oriundo de Madrid, es cantante y compositor, tiene 34 años, y su expareja más conocida es la intérprete Eva Longoria.

Eva de Dominici y Eduardo Cruz, cuando fueron vistos por primera vez en Las Vegas - Fuente: YouTube 04:53

Video

El menor de los Cruz lanzó su primer disco, Cosas que contar, en 2006, y luego se volcó a componer para publicidades y largometrajes. En 2011, escribió un tango que fue incluido en la banda sonora de la película Piratas del Caribe 4: navegando aguas misteriosas.