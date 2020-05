La actriz, junto a su bebé, a meses de convertirse en mamá Crédito: Instagram Eva de Dominici

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2020 • 13:13

Eva de Dominici vive ahora en el otro hemisferio y es por eso que no comparte ciertas fechas con los que quedaron en el sur. La actriz, quien está instalada en Los Ángeles desde hace casi dos años, celebró su primer Día de la Madre y aprovechó para mostrar por primera vez la carita de Cairo , el hijo que tuvo con Eduardo Cruz, el hermano de Penélope.

"Hoy es el día de la madre donde vivo, donde hoy está mi hogar. Qué experiencia más increíble. Ser mamá es un flash, es un cuento dulce, es pura vida, es riesgo, dolor, amor, miedo... Es rock and roll y es para siempre ", escribió como reflexión de estos siete meses en este nuevo rol. Además compartió una foto donde se la ve en la cama junto al bebé, a quien por primera vez se le puede ver parte de su carita.

Eva se convirtió en mamá de Cairo el pasado 6 octubre, fruto de su relación con el compositor español, con quien comenzó a salir tras su ruptura con Joaquín Furriel. Desde entonces que la actriz está sumida en estas nuevas sensaciones que le trajo la maternidad y, en paralelo, retomando de a poco sus compromisos laborales. Poco antes de que el coronavirus fuera declarado una pandemia, la actriz estuvo haciendo una película en España.

La pandemia y la distancia

Si bien, Cairo nació antes de la pandemia, sus abuelos, que iban a conocerlo en el verano argentino, no han tenido la oportunidad de verlo en persona. En una entrevista con PH: Podemos Hablar, Eva contó: "Mis papás no lo conocen. No pudieron venir por cosas de la vida y justo pasó esto. Yo tenía pensado viajar a la Argentina y se canceló, entonces fue como un golpe, y no se sabe cuándo se va a poder retomar todo".

La actriz, que está feliz con su nueva vida, está triste por la distancia."Tengo a mi familia lejos, y al no saber lo qué va a suceder, el miedo a que le pase algo a un ser querido y no tener la posibilidad de viajar, es complejo. Lloré hoy, lloré ayer y lloro todos los días un poquito. Es muy grave la situación, pero hay que ponerle onda", contó sobre cómo vive lejos de sus seres queridos en este extraño momento.

Aunque no todas son malas noticias, ya que la cuarentena le dio la oportunidad de pasar más tiempo junto a Cairo. "Por suerte la cuarentena me agarra en un momento lindo para estar con mi bebé todo el tiempo, porque está descubriendo un montón de cosas y es hermoso poder pasar el día entero con él", contó en la nota.