Eva De Dominici tenía pensado viajar a la Argentina, pero el coronavirus se lo impidió: "Mis papás todavía no conocen a mi hijo"

Hace ya más de un año que Eva De Dominici dejó Buenos Aires para radicarse en Los Ángeles y formar un hogar junto a Eduardo Cruz . Invitada a PH: Podemos Hablar , en donde participó de forma virtual, la actriz contó que tenía pensado viajar a la Argentina en las próximas semanas para que su hijo Cairo conozca a la familia, pero que debió cancelar sus planes debido al avance del coronavirus .

"Tengo a mi familia lejos, y al no saber lo que va a suceder, el miedo a que le pase algo a un ser querido y no tener la posibilidad de viajar, es complejo", confesó cuando le preguntaron si había llorado en los últimos días. "Lloré hoy, lloré ayer y lloro todos los días un poquito. Es muy grave la situación, pero hay que ponerle onda".

La actriz reveló que una de las cosas que más triste la puso durante esta pandemia, es que su viaje al país quedó cancelado. "Mis papás todavía no conocen a mi hijo. No pudieron venir por cosas de la vida. Justo ahora tenía pensado viajar a la Argentina pero se canceló. Eso fue un gran golpe para mí, porque no sé cuando se va a retomar todo".

"Por suerte la cuarentena me agarra en un momento lindo para estar con mi bebé todo el tiempo, porque está descubriendo un montón de cosas y es hermoso poder pasar el día entero con él", agregó haciendo referencia al pequeño de seis meses y buscándole el lado positivo a la situación. Además, dijo que, gracias a la teconología, la distancia se acorta un poco. "Hacemos mucha videollamada".

Por suerte, Eva cuenta con la compañía de su hermana, que vive a unas pocas cuadras de ella. "Lo primero que voy a hacer cuando se levante la cuarentena es ir a verla, porque estamos cerca pero igual no nos visitamos".

Trabajar en Hollywood

Después de haber dado a luz a su bebé, ella volvió a poner el foco en su carrera como actriz, apuntando a la industria de Hollywood. Participó primero en la serie Hawaii Five-0 y, después, se trasladó durante unos días a la ciudad de Atlanta para trabajar nada más y nada menos que con Bruce Willis.

"Es divino, re buena onda. Me pasa como actriz de reaccionar con admiración, digo: '¡Wow! Qué loco estar en una película con Bruce'. Igualmente eso es algo que me ocurre siempre que trabajo con alguien que admiro", dijo.

También contó cómo es la estrella de Duro de Matar cuando las cámaras se apagan. "Es súper amoroso, de esas personas que te terminan sorprendiendo más de lo que esperás. Se encarga de que todos se sientan bien en el set, de igualarse".