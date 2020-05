Evaluna Montaner mostró que Camilo se tatuó su nombre como un "gesto de amor"

La hija de Ricardo Montaner mostró que su esposo, Camilo Echeverry, se tatuó su nombre para demostrarle su amor Crédito: Instagram

Evaluna Montaner mostró en su cuenta de Instagram que su esposo , Camilo Echeverry , se tatuó su nombre como un " gesto de amor ". Recordemos que los jóvenes cantantes se casaron hace tres meses y están transitando juntos la cuarentena por la pandemia de coronavirus en Miami.

La hija de Ricardo Montaner sorprendió a todos con un video en sus redes sociales donde muestra que el autor de "Tutu" se hizo un tatuaje en su torso que dice "Evaluna". " Quedáte con quien se tatúe tu nombre ", escribió la cantante de 21 años.

Evaluna Montaner mostró el tatuaje que su esposo Camilo se hizo con su nombre - Fuente: Instagram 00:14

En el clip se escucha que la intérprete le dice emocionada a Echeverry: "Mi amor, ¿qué hiciste hoy por mí? ¡Muestre, muestre!"; luego el joven se levanta la camisa y se aprecia que lleva grabado en la piel el nombre de su joven esposa. "¡Está sangriento, pero dice 'Evaluna'!", cerró con humor la artista.

A pesar de la alegría con la que Evaluna compartió la noticia, la publicación despertó algunas críticas: "Es de mala suerte tatuarse el nombre de la pareja, no hay que hacerlo nunca"; "Sabemos que se aman y que están en el mejor momento, pero nunca se sabe qué va a pasar en la vida, yo no lo hubiera hecho"; "No sé si eso es muy compatible con el cristianismo que tanto promueven ustedes"; fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Si embargo, la joven pareja está acostumbrada a despertar opiniones y a enfrentar a los que piensan diferente. Recordemos que la hija menor del reconocido cantante confesó en distintas entrevistas que tanto ella como su prometido decidieron mantenerse célibes hasta el casamiento , y ambos defendieron a capa y espada sus valores hasta que se convirtieron en marido y mujer. Luego estrenaron su videoclip "Por primera vez" -inspirado en su historia- y arrasaron con 100 millones de reproducciones.