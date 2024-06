Evangeline Lilly sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: “Ha llegado una nueva temporada en mi vida”

Escuchar

Evangeline Lilly sorprendió a sus millones de seguidores con un anuncio. La actriz compartió en su cuenta de Instagram un clip que combina dos viejos videos, y aprovechó para dar a conocer una drástica decisión y explicar los motivos que la llevaron a tomarla. La protagonista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania reveló que abandona la actuación. “ Podré regresar a Hollywood algún día, pero aquí es donde pertenezco. Ha llegado una nueva temporada en mi vida y estoy lista y feliz de poder encararla ”, escribió, junto al clip.

En las imágenes, se ve primero a Lilly en el set de la serie Lost, que fue la que la lanzó al estrellato a principio de este siglo. Las imágenes datan de 2006, y la muestran en la playa, hablando sobre cómo imagina que será su vida en unos años. “Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo del entretenimiento, pero siento que mi sueño de acá a diez años es ser una actriz retirada y tener mi propia familia. Me gustaría escribir y, potencialmente, influir en la vida de las personas de una manera más humanitaria ”.

La segunda parte del clip incluye imágenes de la fallecida poeta y activista de los derechos civiles Maya Angelou, a la que se escucha decir: “Todos estamos en proceso. La única promesa que no será incumplida es que no morirás. También podés intentar hacer otras cosas maravillosas”. Junto a su publicación, Lilly agradeció a la cuenta de Instagram que compartió las viejas imágenes de ella en el set de Lost y también a quienes rescataron el mensaje de la activista. “ Gracias por desenterrar esta grabación mía de hace casi veinte años hablando sobre mis sueños, y gracias también por traer al presente esta grabación, mucho más antigua que la mía, de la increíble Maya Angelou articulando lo que siento acerca de la vida ”, escribió.

“¡Estoy tan llena de alegría hoy mientras llevo a cabo mi visión! Alabado sea Dios. Me siento tan agradecida por mis bendiciones. Alejarse de lo que parece una opción obvia, la riqueza y la fama, puede generar miedo a veces, pero entrar en tu dharma [en el hinduismo, es la ley universal de la naturaleza] el miedo es reemplazado por la realización”, continúa Lilly en su texto. Y luego anunció: “ Puede que vuelva a Hollywood algún día, pero, por ahora, aquí es donde pertenezco. Una nueva temporada de mi vida ha llegado, y estoy lista y feliz de encararla ”.

Lilly saltó a la fama a nivel mundial mientras interpretaba a Kate Austen en la enigmática y disruptiva serie que se centraba en la vida de un grupo de pasajeros que viajaban en un vuelo que terminó estrellándose en una misteriosa isla. Lost se emitió de 2004 a 2010, y una vez que el programa llegó a su fin, la actriz explicó, en varias entrevistas, que quería abandonar la actuación para dedicarse a escribir libros infantiles. Así lo hizo por un tiempo, hasta que le ofrecieron incorporarse primero al mundo de El Hobbit y luego que sumara al exitoso universo cinematográfico de Marvel por la puerta grande: con el rol de Hope Van Dyne, la heroína conocida como Wasp.

Durante el estreno en Los Ángeles de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, en febrero de 2023, Lilly reveló que había ganado “grandes puntos interesantes” con sus dos hijos. “Y lo necesitaba mucho con mi hijo mayor, porque él no creía ni una palabra de lo que le decía”, bromeó Lilly, quien dio la bienvenida a su primogénito, Kahekili, en 2011, y a un segundo hijo en 2015. “Nunca me dio crédito por nada. Hasta que, de repente, entró en el MCU y dijo: ‘Oh, mamá es genial’”.

