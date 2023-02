Evangeline Lilly se refirió a sus posteos antivacunas durante la pandemia por coronavirus

escuchar

Por estos días, la actriz Evangeline Lilly volvió al cine gracias a una nueva incursión en el universo Marvel. En la piel de Hope Van Dyne, la heroína también conocida como la Avispa, Lilly protagoniza Ant Man and The Wasp: Quantumania. Pero hasta no hace mucho tiempo, algunas voces aseguraban que la intérprete iba a ser despedida de Marvel, debido a unos posteos que había realizado en contra de las campañas de vacunación por coronavirus. Y en una reciente entrevista, ella se refirió a esas publicaciones.

En una nota con Esquire, Evangeline Lilly reconoció que estaba muy al tanto de la polémica que iba a desatar con sus posteos, y comentó al respecto: “Solo quería que la gente que estaba en crisis porque se encontraba bajo una gran presión por hacer algo que no querían hacer, que supieran que no estaban solos. Y dar a conocer que realmente había personas que efectivamente tenían el derecho a decirle “no” a eso”.

Más adelante, y en el marco de un podcast, la actriz de Lost también se refirió a los rumores que pronto comenzaron a circular en redes, en donde se aseguraba que desde Marvel existía la intención de despedirla, debido a esos posteos anti vacunas. Según ella explicó, hubo un llamado que le llevó tranquilidad. “Tuve conversaciones cara a cara en las que me dijeron que “no era asunto de ellos” cómo yo vivía, o las opiniones que yo tuviera. Y luego tuve una llamada de gran apoyo, del director de El hombre hormiga, Peyton Reed, en la que me aseguró que los rumores sobre que en Marvel me iban a desechar o cancelar, debía ignorarlos porque no eran ciertos”.

En enero del 2022, y con las campañas de vacunación dedicadas a concientizar a la población mundial sobre los riesgos del Covid, Evageline Lilly publicó en su cuenta oficial de Instagram: “Creo que nunca se debe obligar a nadie a inyectarse nada en el cuerpo, en contra de su voluntad, bajo amenaza de ataque violento, arresto o detención sin juicio, pérdida de empleo, falta de vivienda, inanición, pérdida de educación, aislamiento de sus seres queridos o excomunión de la sociedad”.

Esa no era la primera vez que la actriz se pronunciaba en contra de algún tipo de campaña vinculada a la prevención del coronavirus. En marzo del 2020, cuando las cuarentenas comenzaban a ponerse en práctica en muchos países del mundo, ella recurrió también a Instagram para compartir un polémico mensaje: “Acabo de dejar a mis hijos en el campamento de gimnasia. Todos se lavaron las manos antes de ingresar, están jugando y divirtiéndose, #seguimoscomosiempre”, escribió la actriz. Cuando le consultaron en los comentarios acerca de su preocupación por la pandemia, Lilly explicó su postura.

“Tengo dos hijos y vivo con mi papá que tiene leucemia. Algunas personas valoran más sus vidas que la libertad, y otras valoran su libertad más que sus vidas. Todos tomamos decisiones”, manifestó, añadiendo que no está en aislamiento porque considera que el coronavirus es simplemente “una enfermedad respiratoria” y que las medidas que se están tomando la ponen muy nerviosa, al considerarlas extremas. “Estemos atentos, seamos buenos, y miremos de cerca a nuestros líderes para asegurarnos que no abusen de este momento para privarnos de nuestras libertades y tomar más poder”, aconsejó. Cuando un usuario le hizo una pregunta que vinculaba al coronavirus con las elecciones en los Estados Unidos, Lilly dejó un manto de duda. “Siempre aparece algo en cada año electoral”, y aclaró que en su casa “no se para por el Covid”.

LA NACION

Temas Evangeline Lilly