Una actriz de Lost aseguró que se avergüenza de su actuación en las dos primeras temporadas: “Era mala”

Fue una serie icónica en la década de 2000. Lost (ABC) marcó un antes y un después en el universo de la televisión y mantuvo a los espectadores sumergidos en la intriga por los misterios de la isla durante seis temporadas de 121 episodios. Así, muchos de los actores y actrices que conformaron su elenco dieron el salto a la fama, aunque quizá no tienen tan buenos recuerdos de aquella época. Una de las protagonistas reveló que no se sintió cómoda con su actuación en las dos primeras temporadas: “Quería esconderme”.

El triángulo amoroso entre Jack, Sawyer y Kate, el intrigante pasado de Desmond o las aventuras y búsquedas de Charlie, Hurley o Sun-Hwa Kwon despertaron una oleada de espectadores que consagró Lost como una de las series líderes de la audiencia, desde su estreno el 22 de septiembre de 2004. La historia de los integrantes de la isla, que quedaron varados tras un accidente aéreo del vuelo 815 de Oceanic, culminó seis años después con un final agridulce para sus fanáticos.

La serie Lost retrató las aventuras de los pasajeros del vuelo 815 de Oceanic

Evangeline Lilly, que interpretó a la icónica Kate Austen, reveló en diálogo con el periodista Josh Horowitz, en el podcast Happy Sad Confused el pasado 16 de febrero, que no se sintió cómoda con su actuación en Lost en las dos primeras entregas. “Hacíamos fiestas en las que el elenco se reunía para ver la serie y, cuando era un episodio centrado en Kate, quería esconderme en un hoyo y morir, porque sabía que era mala”, dijo. Y apuntó: “Hasta el día de hoy, mantendré que al ver las dos primeras temporadas, me estremezco, porque no soy muy buena”.

La actriz, que protagonizó el reciente estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, vive en Hawái (Estados Unidos) desde que comenzó el rodaje de la serie, hace casi diez años. En una entrevista para la revista Esquire, Lilly habló sobre su educación y cómo influyó su cultura en su personaje. “Los hombres estaban muy impresionados con una chica que podía actuar como uno de ellos”, señaló. Y agregó: “Pensé: ‘Voy a usar jeans de tiro bajo, botas increíbles y una remera blanca sin mangas, y voy a trepar un árbol y golpear a los hombres en la cara’”.

“Me volví misógina”

Pero, al echar la vista atrás, se observó de manera diferente: “De niña, era muy tímida y estereotípicamente femenina. Pero rápidamente aprendí que eso no es genial, que terminaría convirtiéndome en una víctima. Creí que si quería ganar, el mejor camino era que adoptara la masculinidad lo más rápido que pudiera. Lo hice y funcionó. Es asqueroso, ¿verdad?”, expresó. Y alegó: “Me di cuenta de que me había vuelto misógina por tratar de sobrevivir a la misoginia”.

ARCHIVO-. Evangeline Lilly habló sobre su paso por Lost VALERIE MACON - AFP

La actriz, de 43 años, recordó sus inicios en Lost: “Me criaron con la cultura cristiana y entré en la serie muy devota y evangélica. A medida que pasé por diferentes cuestionamientos y luchas, mi vida cambió por completo y se puso patas arriba y comencé a hacer preguntas realmente importantes. Y esas cuestiones comenzaron a llevarme a libros de sabiduría, además de la Biblia”, sentenció.

