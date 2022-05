Ezra Miller, durante su último arresto, exigió que no lo llamen señor: “Soy transgénero no binario”

Días atrás Ezra Miller, quien interpreta a The Flash en las películas de La Liga de la Justicia, fue arrestado por segunda vez en el año mientras se encontraba de viaje en Hawái.

La estrella fue acusada de agresión en segundo grado luego de un incidente registrado en una residencia privada en el distrito de Puna, cerca de la ciudad de Pāhoa.

Un nuevo video capturado el día del incidente muestra a Miller en una seguidilla de violentos gritos, corrigiendo a los policías que intentaban esposarlo, exigiéndoles que no lo llamen señor, y comunicándoles los pronombres que prefiere utilicen, ya que se identifica como una persona no binaria.

Ezra Miller durante un evento de moda en 2018, en Nueva York

En las imágenes captadas por la cámara incorporada a los chalecos de los policías, y difundidas por el portal TMZ, también insiste que tengan cuidado con sus muñecas y sus manos, ya que como músico no puede permitirse un potencial “daño de nervios”. Más tarde, cuando el oficial le dice “señor”, le responde: “ Perdón, no soy un señor. Soy transgénero no binario, por favor no me llame señor ”.

“Solo trataba de ser respetuoso”, le responde el oficial, a lo que la estrella le anuncia que “si lo hacés de nuevo, es un acto de intolerancia intencional”, citando la ley federal de Estados Unidos. “Por favor llamame con los pronombres ellos/ellas -they/them/theirs en inglés- o podés usar el término Mx [en lugar de Mr o Mrs], si lo prefieres”, añadió Miller.

Miller fue privado de su libertad alrededor de la 1.30 de la madrugada del martes 19 de abril luego de un incidente registrado en una residencia privada en Hawái. “Durante el curso de su investigación, la policía determinó que el individuo, luego identificado como Ezra Miller, se enfureció después de que le pidieran que se fuera y, según los informes, arrojó una silla golpeando a una mujer de 26 años en la frente, lo cual resultó en un corte en su rostro”, manifestó la policía en su momento. La persona herida se habría negado a recibir tratamiento tras la agresión, según apuntó la misma fuente.

The Flash, dirigida por el argentino Andy Muschietti, lo tiene como gran protagonista

A finales de marzo, Miller también había sido arrestado por alteración del orden público en un karaoke en Hawái. La estrella supuestamente gritaba obscenidades y se enojó cuando la gente comenzó a cantar en el local. En un momento, la policía dice que Miller le sacó el micrófono a una mujer de 23 años que estaba cantando.

Los testigos también señalaron que el intérprete luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos. Ambas acciones dieron lugar a una acusación de delito de alteración del orden público y acoso. El dueño del bar le pidió a Miller que se calmara varias veces, pero fue en vano, según informó la policía, entonces fue arrestado, acusado y puesto en libertad después de pagar una fianza de 500 dólares.