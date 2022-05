Tarde de mar y besos: Leonardo DiCaprio y Camila Morrone se mostraron juntos y muy enamorados en las playas de Malibú

A Leonardo DiCaprio y Camila Morrone los sorprendieron en las playas de Malibú. La pareja, que no siempre se muestra junta en los eventos sociales -la entrega de los últimos premios Oscar es una muestra de ello- fue vista en la costa oeste de Estados Unidos y, si bien en algunas de las imágenes la argentina parece molesta, en otros se los ve disfrutando del agua y la arena.

Morrone y DiCaprio disfrutaron de una tarde de playa Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Durante el fin de semana, los paparazzi lograron captar el momento de intimidad de la pareja. Según publicó el medio estadounidense Page Six, Camila parecía enojada: las fotos la dejan ver con el ceño fruncido y haciendo gestos con las manos. Por su parte, la estrella de No miren arriba miraba al piso. Sin embargo, otras de las capturas los dejan ver tomados de la mano, mirándose uno al otro, besándose o disfrutando del mar entre risas.

Mientras Morrone lució un vestido blanco, un sweater color tiza y la cara lavada, DiCaprio estaba vestido con una bermuda beige, una remera blanca y lentes de sol. La modelo completó su look relajado con una gargantilla blanca, mientras que el actor agregó al suyo una gorra de béisbol del revés.

Besito en la frente del actor para su enamorada Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Si bien durante el último gran evento, la entrega de los premios Oscar, a DiCaprio se lo vio solo, lo cierto es que Camila Morrone se encontró con su pareja en el after party que organiza la revista Vanity Fair. En este evento, muchas celebridades posan nuevamente para los fotógrafos y lucen exclusivos diseños que atraen las miradas de todo el mundo.

Una relación consolidada

La hija de Lucila Solá y Máximo Morrone está en pareja con DiCaprio desde el 2017. El inicio de su relación generó revuelo en los medios, ya que se llevan 23 años. En esta línea, fue el comentario de Schumer sobre las novias jóvenes del artista, entre las que se encuentran también Blake Lively, Gisele Bündchen, Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Toni Garrn y Erin Heatherton.

Leonardo Di Caprio y Camila Morrone Archivo

La pareja opta por mantener siempre un perfil muy bajo. El hermetismo alrededor del vínculo hace que cuando visitan algún lugar público, tratan de evitar ser fotografiados por los paparazzi. Más allá de los intentos, el alto nivel de exposición de ambos a nivel mundial hace que no siempre sea posible. Por ese motivo, ya se conocen distintas imágenes de la pareja y se esperaba poder verlos juntos en esta edición de los Oscar, ilusión que finalmente no se pudo concretar.

La pareja ha sido captada en varias ocasiones en los últimos meses: primero, en unas vacaciones en Saint Barth, donde compartieron un pase en yate con amigos, y luego en el Festival de Coachella, donde cada uno llegó por su lado y él eligió cubrirse el rostro tanto como fue posible. Y, aunque los rumores de crisis son una constante, todo parece indicar que todo va muy bien entre ellos y que disfrutan mucho de estar juntos.

“Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, en donde las personas tienen una gran diferencia de edad”, dijo la actriz hace algunos años en diálogo con Los Angeles Times, al referirse a las críticas por su vínculo con el actor de El renacido. En esa ocasión, Morrone se encontraba promocionando su film Mickey and the Bear, y por eso no pudo escaparle a las preguntas sobre su vínculo afecto con DiCaprio. “Creo que ahora, a medida que la gente empiece a ver mi película, empezaré a tener lentamente una identidad propia fuera de él. Es frustrante, creo que todos deberían tener siempre una identidad que escape a la persona con la cual salen. Entiendo la asociación, pero tengo la seguridad de que poco a poco será un tema del cual se hable menos”, manifestó la joven