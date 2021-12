Tras apartar del elenco a Fabián Gianola, levantan la obra Relaciones peligrosas: las razones del productor

El proceso de indagatoria en la causa judicial iniciada contra Fabián Gianola, denunciado de abuso sexual con acceso carnal por Fernanda Meneses y de abuso sexual por Viviana Aguirre continúa en marcha luego de que el actor no se presentara a declarar el viernes pasado. Lo que no continúa, ni siquiera empieza, es la temporada teatral de la obra Relaciones peligrosas que se iba a estrenar en Carlos Paz el 3 de enero y que iban a protagonizar desde un principio Fabián Gianola y Claribel Medina, los mismos actores que la protagonizaron durante el año en Buenos Aires.

Ya hace unos días, el productor del espectáculo, Damián Sequeira, le había explicado a LA NACION la decisión de desafectar al actor del elenco de la obra que pensaba estrenar en el teatro Holiday de la localidad cordobesa después de un año de presentaciones en Buenos Aires y en el resto del país. “Ayer charlamos con Fabián, entendió mi decisión de desafectarlo del proyecto hasta que todo esto se aclare y tome el camino que tenga que tomar, hacia un lado o hacia el otro. Me parece lo más saludable y él entendió mi postura. Y así quedamos. Él tiene intenciones de seguir y yo hubiese querido lo mismo, pero esto ha tomado mucha trascendencia y nos pone en un lugar muy difícil a todos y a mí en tomar estas decisiones”, decía el productor cuya idea original era buscarle un reemplazo a Gianola, un intento que no puedo concretar según explicó hoy en una entrevista realizada por Pablo Montagna en su ciclo de Radio Rivadavia, Pasa Montagna.

Fabián Gianola y Claribel Medina en la obra Relaciones peligrosas

“Relaciones peligrosas fue una de las obras, que creo, más funciones hizo en el año. Comenzó el 2 de enero, fue la primera obra del teatro comercial que se estrenó en el año y la última función que hizo fue el 28 de noviembre. Hicimos gira por todo el país, fue una obra que la gente disfrutaba y mucho pero bueno, a raíz de lo que sucedió con Fabián tuve personalmente una charla con él y de común acuerdo decidí parar el proyecto porque siendo mitad de diciembre los actores ya tienen compromisos laborales y hasta familiares y aunque en un momento la idea era buscar un reemplazo para él hoy, por una cuestión de calendario, estamos más cerca de no hacer la obra. Creo que es lo más razonable”, contó Sequeira que también detalló el proceso del armado del proyecto, concebido en 2020 cuando ya existían las denuncias contra el actor, radicadas en 2018.

“Las causas habían quedado medio difusas, no se había hablado más por un tiempo. Fabián me trajo el proyecto, apareció Claribel y empezamos a trabajar. Y ahora decidimos poner una pausa cuando esto vuelve a la luz y surgen todas estas cuestiones por las que, me parece, uno no puede hacer oídos sordos, ¿no?”, dijo el productor ante la consulta de la coconductora del ciclo, Belén Canonico, sobre su elección de trabajar con el actor denunciado por abuso y violación. “Más allá del perjuicio económico que en mi caso como productor existe porque teníamos absolutamente todo armado para la temporada de Carlos Paz, íbamos a debutar el 3 de enero y 18 días antes del estreno decidimos no hacer la obra, es una cuestión también de respeto al público. No podemos conseguir un actor y salir de improvisados mañana al escenario”, continuó Sequeira que no hizo comentarios sobre el proceso judicial aunque sí contó que habló con Fabián Gianola en “varias oportunidades” y que ambos estuvieron de acuerdo en que “lo mejor era parar, no solo para cuidarlo a él y a su compañera de elenco sino también para cuidar a los teatros y a la producción. Son temas muy sensibles y me parece que también hay que estar a la altura y saber qué rumbo tomar”.