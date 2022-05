Fabián Mazzei reveló detalles del accidente que sufrió en su casa: “Estoy vivo de milagro”

En los últimos días, Fabián Mazzei sufrió un accidente doméstico que lo dejó con una pierna inmovilizada y en silla de ruedas. Si bien hasta el momento se desconocían los detalles, este lunes el actor rompió el silencio en Nosotros a la mañana y contó lo sucedido. “Estoy vivo de milagro”, confesó.

“¡Mi gran postal de hoy! Comunicar que estoy vivo gracias a la mano de Dios! O la mano de mi mamá. Ya les contaré! Hoy solo celebro vida que no es poco!”, manifestó el actor hace unos días en su cuenta de Instagram, donde se lo ve con una de sus piernas enfundada en una bota sentado en una silla de ruedas.

Araceli González reaccionó de inmediato al posteo de su pareja con un tierno comentario del que se deduce que el accidente efectivamente pudo haber pasado a mayores. “Cuando creés que el día viene para seguir peleándola con las cosas simples te dan una trompada para agradecer que estás vivo y lo valioso que es. ¡Te amo!”, escribió la modelo y actriz.

Ante la preocupación de sus seguidores, esta mañana Carlos Monti contó lo sucedido en el ciclo de eltrece. “Anoche me comuniqué con él a partir de un video que subió contando lo que había pasado. La semana pasada había trascendido que se tenía que operar pero no estaban muy claros los motivos. Me cuenta que se tuvo que trepar al techo de la casa para buscar al gato y cuando detectó que había muchísimas hojas de paso limpió el techo. Tuvo un percance y cayó mal”, reveló el periodista.

“ Estoy vivo de milagro. Me di vuelta en el aire porque si caía de espaldas me partía todo. Caí pisando con el pie derecho y destroce el calcáneo (un hueso del talón). Me opero después del lunes que tengo que filmar una película, ya que vinieron de afuera”, dijo el actor a través de un mensaje de WhatsApp.

“Y el gato se salvó”, bromeó para quienes se preguntaban por el destino del felino mientras agradecía la preocupación y todos los mensajes recibidos en estos días.