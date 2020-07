La cantante habló sobre su relación con Andrés Calamaro y se animó a hacer algunas confesiones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 08:54

Fabiana Cantilo habló de todo en una entrevista con Radio Mitre, a través de un "vivo" de Instagram. La cantante reconoció que tuvo una relación amorosa con Andrés Calamaro, pero aseguró que el vínculo no quedó en los mejores términos.

El periodista Juan Etchegoyen indagó sobre el pasado amoroso de la intérprete y le preguntó sin filtro: "¿Con Calamaro tuviste algo, no?". Cantilo soltó una carcajada y le dio la razón: "Fuimos amantes, pero éramos muy chiquitos".

En cuando a referencias temporales, no quiso ser exacta, pero reveló que fue en la época previa a Los Twist y a Los abuelos de la nada. "No me daba mucha bola igualmente, y ahora me chupa un huevo, pero me acuerdo que en un momento lo contacté. Le escribí en aquel momento, y él nunca se enteró", agregó.

Después redobló la apuesta y confesó que está enojada con el autor de "Flaca": "Estoy enojada con Andrés". Sorprendido, Etchegoyen le repreguntó: "¿Pero por qué, qué pasó?", y Cantilo trató de no entrar en detalles: "No pasó nada, digamos que está como ido y no conecta. No estoy enojada, sino más bien estoy como 'qué lastima', diría".

"Basta. No puedo decir más", sentenció luego de la confesión. También contó que su romance con Calamaro fue fugaz, porque cuando posó sus ojos sobre Fito Páez, dejó todo atrás: "Yo tenía como un enamoramiento terrible por los chicos pelilargos de rulos y con nariz grande, me encantaban, y llegó el rosarino, y bueno, mandé a todos al diablo".

Sobre el final, Cantilo expresó que está feliz con su soltería desde hace 7 años: "Estoy sola y a estas alturas, si viene alguien, que no moleste. Me llevó mucho tiempo aprender eso y transformar mi forma de amar".