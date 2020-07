"Fue una locura total". Así recordó Fabiana Cantilo su noviazgo con Fito Páez

La cantante rememoró su romance con Fito Páez y reconoció que fue un "noviazgo turbulento" Crédito: Captura de video

Fabiana Cantilo estuvo invitada a un Instagram Live de Radio Mitre y en la entrevista recordó cómo fue su noviazgo con Fito Páez . La cantante aseguró que fue "una relación tremenda" y que estuvieron muy enamorados , pero que también representa un viaje en el tiempo a la etapa más desordenada de su vida amorosa.

"Nos enamoramos como un espadachín del castillo que rescata a la dama. Un delirio total . Hoy tenemos una linda relación pero en ese momento era un delirio", reveló la intérprete. "Era una locura, todo pasaba en una casa antigua. Nos peleábamos, nos amigábamos. Yo pintaba la casa, después me iba", agregó.

Aquél romance estuvo atravesado por la pasión compartida por la música, y en este sentido Cantilo aseguró que años más tarde el compositor le confesó que ella fue una gran fuente de inspiración para sus letras. " A Fito lo definiría con la palabra amor . Tuvo unos huevos de oro", bromeó.

Cuando el periodista Juan Etchegoyen le preguntó si el autor de "Mariposa tecknicolor" había sido el gran amor de su vida, Cantilo respondió sin vueltas: "No, no fue el más importante de mi vida, pero sí fue un amor muy lindo de su parte, yo estaba trastornada, lo amaba platónicamente".

Luego se animó a ir más allá y contó otra intimidad: " Fui rara yo. Fui muy asexuada . Los hombres quieren otras cosas, no se si me explico. Se armaban esos quilombos, después (fueron) creciendo un poco más".

A su vez, explicó que en ese momento "no se podía relacionar con el amor en las parejas", y que era muy celosa y posesiva. " Con Fito me volvía loca . Todas las minas lo perseguían. Y yo quería matarlas con una ametralladora o un bate de béisbol. No se puede vivir así", sentenció.

A pesar de que el tiempo pasó, los cantantes siguieron colaborando juntos en sus canciones y como invitados en sus shows. Según Cantilo aún mantienen un lindo vínculo y reveló que Páez está escribiendo una autobiografía y recientemente la llamó para recordar las épocas juntos en el mundo del rock.

"Está escribiendo una parte en la que estoy involucrada, entonces me llamó y me escuchaba. Yo le daba data. 'No puedo creer que me estás escuchando', le decía yo", reflexionó. Finalmente, aseguró que está cómoda con su soltería actual: "Hace siete años que estoy sola y limpia. Si viene alguien, que no moleste".