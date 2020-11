Problemas con la ley: 13 famosos que fueron detenidos por conducir ebrios

Jonathan Rhys Meyers, Reese Witherspoon y Keanu Reeves, tres actores que tuvieron su encuentro con la ley al ser detenidos ebrios Crédito: GROSBY GROUP

21 de noviembre de 2020

Hace pocos días, Jonathan Rhys Meyers fue detenido por la policía luego de provocar un accidente con su auto. En el momento, el actor se sometió a un test de alcoholemia, en el que dio positivo. Este episodio lejos de ser una excepción es uno más dentro de una larga sucesión de situaciones similares, en los que estrellas del cine, la música y la televisión fueron demorados por manejar ebrios. A continuación, hacemos un repaso por los casos que mayor cobertura mediática tuvieron.

Justin Bieber

Con el tiempo, Justin Bieber se hizo famoso por protagonizar escándalos en público

Los problemas de Justin Bieber con la ley son conocidos (sin ir más lejos, su visita a la Argentina dejó un episodio poco feliz vinculado a ese tema). Uno de sus mayores conflictos los tuvo en 2014, cuando manejaba un Lamborghini amarillo de manera errática. Al poco tiempo fue detenido, dio positivo al test de alcoholemia, forcejeó con los agentes para evitar su arresto y hasta exhibió una licencia vencida. Lo que se dice de mal en peor.

Reese Witherspoon

Luego de discutir con la policía, la actriz se mostró apenada por los hechos Crédito: GROSBY GROUP

Seguramente el de Reese Witherspoon es el nombre que más llama la atención de esta lista. Técnicamente, ella no fue arrestada por encontrarse bajo los efectos del alcohol, sino por presentar una conducta inapropiada con un policía. En 2013, la actriz iba como acompañante en el auto que manejaba su marido, quien sí había bebido en exceso. Cuando un agente los detiene y comprueba que el hombre no estaba en condiciones óptimas, la actriz dio inicio a una tensa discusión que culminó con ella y su esposo detenidos. Poco tiempo después, Witherspoon confesó que se encontraba también bajo los efectos del alcohol y que por ese motivo se sentía "profundamente avergonzada por las cosas que hizo en ese momento".

Lindsay Lohan

Lohan protagonizó varios conflictos con la ley Crédito: Instagram

La heroína de Chicas pesadas fue demorada en muchas ocasiones por conducir ebria o bajo los efectos de narcóticos. En 2004, Lindsay Lohan fue arrestada por manejar a una velocidad superior a la permitida y en 2007 le sucedió lo mismo, pero en ese momento fue aún más grave porque cuando la registraron, también le encontraron cocaína. Como resultado, le retuvieron su licencia de conducir y enfrentó cargos legales.

Mel Gibson

En 2006, Gibson armó un verdadero escándalo en una comisaría Crédito: Archivo

Cuando fue llevado a una comisaría por manejar ebrio, Mel Gibson protagonizó uno de los escándalos más sonados de 2006. Porque como si no fuera bastante el arresto en sí, durante su breve estancia en una estación de policías de Malibú, la estrella de Corazón Valiente comenzó a vociferar insultos discriminatorios. La gota que rebalsó el vaso (o el piso), es que según rumores, el actor hasta quiso orinar delante de todos.

Chris Pine

Chris Pine se sometió a la justicia de Nueva Zelanda Crédito: Archivo

Mientras se encontraba de visita en Nueva Zelanda, Chris Pine asistió a una fiesta de la que se retiró a las 2.30 de la madrugada. En un control policial, le hicieron un test de rutina y comprobaron que el valor de alcohol en sangre se encontraba por encima de los límites permitidos. Avergonzado por su conducta, Pine no entorpeció el proceso legal que le siguió a ese episodio, se declaró culpable y pagó la multa correspondiente. Cuando se presentó a la audiencia en la que fue convocado, se mostró muy educado con todos y hasta le firmó autógrafos a los fans.

Keanu Reeves

En solo una oportunidad Keanu manejó ebrio y fue detenido Crédito: Netflix

La figura de Matrix fue detenida en 1993 por estar ebrio al volante. Los oficiales vieron un auto que se movía de forma imprudente y debido a eso lo siguieron hasta descubrir que KeanuReeves se encontraba en su interior. Sin ánimo de empeorar la situación, el actor no ofreció resistencia y admitió su responsabilidad en la Corte, con el fin de suavizar los cargos que le correspondían.

Vince Vaughn

Vince Vaughn tuvo problemas con la ley en 2018 Crédito: Archivo

En 2018, la foto de prontuario de Vince Vaughn se hizo lamentablemente famosa. En parte porque mostraba al actor muy desmejorado, pero también porque su rostro no estaba asociado a problemas de esta naturaleza. Pero en ese año, la estrella de Los rompebodas protagonizó un forcejeo con unos agentes cuando lo arrestaron por estar bajo los efectos de estupefaciente, y le imputaron cargos por obstrucción de la ley.

Tim Allen

El reconocido comediante Tim Allen (y voz de Buzz Lightyear en Toy Story) tuvo durante su juventud una relación muy tensa con la ley, al punto que en 1978 cumplió casi tres años de prisión por venderle droga a un oficial encubierto. En 1981 fue puesto en libertad y luego de dos décadas sin mayores conflictos, en 1997 fue detenido por conducir borracho. Con el fin de suavizar su sentencia, Allen se declaró culpable y se sometió a una probation de un año y a un programa de rehabilitación.

Mischa Barton

Mischa Barton solía protagonizar encontronazos con la policía Crédito: Archivo

La joven protagonista de The O.C. era una de las caras más famosas de Hollywood, aunque sus problemas con la policía en muchos casos eran más comentados que los capítulos de esa ficción adolescente. A finales de la década pasada, Mischa Barton era famosa por sus conflictos con la ley, y en diciembre de 2007 fue arrestada luego de realizar una maniobra muy irresponsable con su auto. La actriz fue detenida y posteriormente liberada después de pagar una fianza de diez mil dólares.

Nick y Aaron Carter

Aaron Carter fue detenido en 2017 por alcohol y drogas Crédito: Archivo

Los hermanos Carter, en distintas oportunidades, fueron detenidos por exceso de alcohol en sangre mientras manejaban. Nick Carter protagonizó un arresto en 2005 por el que estuvo cuatro horas en una comisaría y en 2017, Aaron fue imputado por ese mismo cargo, al que también se le agregó posesión de drogas. El epílogo de esta historia fue que Aaron confesó que su hermano solo le escribió un tuit para acompañarlo en ese momento. Además dijo que más que un mensajito en las redes sociales, le hubiera gustado que el Backstreet Boy se acercara a contenerlo.

Michelle Rodriguez

Michelle Rodriguez prefirió cinco días de prisión a cumplir horas de trabajo comunitario Crédito: Archivo

En un período en el que disfrutaba del éxito de Rápido y furioso y de su participación en Lost, Michelle Rodríguez enfrentó la cárcel luego de ser acusada de conducir ebria. En 2005, fue detenida y se declaró culpable. A Rodrìguez le dieron dos opciones o se comprometía a cumplir 240 horas de trabajo comunitario o iba a prisión cinco días y pagaba quinientos dólares. La actriz eligió la segunda opción y de ese modo cumplió una breve condena.

John Stamos

John Stamos enfrentó una probation Crédito: Archivo

Una noche de 2015, John Stamos fue detenido. Muchos testigos alertaron que la estrella de Full House estaba realizando una serie de maniobras muy osadas, y por ese motivo, las autoridades lo detuvieron. Luego de llevarlo a un hospital de Beverly Hills, le realizaron los análisis del caso para determinar si había consumido algún tipo de sustancia. Los resultados revelaron que estaba bajo los efectos de una droga, pero las autoridades no especificaron más. Poco tiempo después, el actor se refirió a ese episodio en una entrevista y reconoció: "Estaba atravesando un momento muy duro luego de la muerte de mi madre y todo lo que me pasaba me llevó a un camino sin retorno. En ese punto de mi vida sentí que tenía dos opciones: una era continuar por la misma vía y la otra era concentrarme en mi trabajo y en el amor que me rodeaba. Esa fue la clave. Luego pude sentirme mejor de lo que me sentí en toda la década pasada". Más allá de su posterior rehabilitación, por ese incidente Stamos enfrentó los cargos pertinentes y estuvo tres años en probation.

Shia LaBeouf

El excéntrico Shia LaBeouf Crédito: Archivo

Una mañana de 2008, Shia LaBeouf se vio involucrado en un choque. Los oficiales que se acercaron a la escena lo encontraron en un estado de confusión y pronto confirmaron que había bebido en exceso. Lamentablemente para el actor de Transformers e Indiana Jones, esa no fue la última vez que tuvo problemas de esa naturaleza. En 2014, luego de golpear a algunas personas y de gritar obscenidades dentro del reconocido Studio 54, un grupo de agentes se acercaron a él. LaBeouf comenzó a escupirlos y a amenazarlos y por ese motivo lo llevaron a una comisaría, en donde el actor continuó con la misma actitud. En 2015, fue detenido en estado de ebriedad de nuevo, esta vez a la salida de un bar en Texas. El actor se comportaba de manera extraña y delante de dos oficiales cruzó una avenida en rojo. Ellos le llamaron la atención, pero el actor los ignoró, algo que derivó en su arresto.

