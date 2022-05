Famosos en guerra: las más inolvidables batallas judiciales de las celebrities

Así como la fama, las cámaras y las alfombras rojas son parte de su vida, los pleitos judiciales también. Al igual que el resto de los mortales, muchas veces los famosos no pueden resolver sus problemas puertas adentro, embarcándose en interminables batallas legales que acaban convirtiéndolos en el centro del foco mediático.

Tal es el caso actual de Johnny Depp y su exmujer, Amber Heard, que, a pesar de haberse separado en 2016, aún mantienen una dura contienda en los tribunales, que incluyen fuertes acusaciones cruzadas de abuso tanto físico como emocional.

Sin embargo, no todos los enfrentamientos se deben a divorcios, división de bienes, violencia de género o temas vinculados a la custodia legal de hijos en común, también hemos sido testigos de juicios por relaciones laborales, derechos de autor y el uso comercial de ciertas marcas. En esta nota, repasamos las disputas más polémicas entre celebrities que debieron ser resueltas bajo la lupa de un juez.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Brad Pitt y Angelina Jolie eran una de las parejas más populares hasta que su ruptura y la custodia de sus hijos los llevó a los tribunales Agencia AFP

Tras 12 años de amor, Angelina Jolie y Brad Pitt terminaron en la justicia. La pareja -apodada “Brangelina”- comenzó su relación en 2004, luego de coincidir en el rodaje de Sr. & Sra. Smith (mientras él aun estaba en pareja con Jennifer Aniston). Súper buscados ambos por la prensa y los fans a nivel global, se casaron una década después en Francia y, tras su segundo aniversario de bodas, le pusieron punto final a su famoso matrimonio.

En realidad, fue la morocha de labios voluptuosos que pidió el divorcio en 2016, exigiendo la completa custodia de sus hijos ; hecho que desató una dura batalla legal que duró hasta el año pasado.

Mientras que la protagonista de Maléfica acusaba a su marido de maltratar a los pequeños y vinculaba su comportamiento agresivo a sus problemas de alcoholismo, Pitt la acusaba de poner en riesgo la intimidad de los menores al hacer públicos ciertos datos de su salud mental.

“Este es un proceso legal que está en marcha, y estamos muy lejos de una resolución final. Angelina cree que a ella y a los niños se les ha negado un juicio justo y continuará buscando la mejor solución para los niños y su bienestar”, dijo tiempo atrás a la CNN una fuente cercana a la actriz. Según la intérprete, el hecho de que no se permitiera testificar a sus hijos, además de la exclusión de pruebas pertinentes sobre la salud, la seguridad y el bienestar de los niños impedían la resolución de un juicio justo.

Jolie y Pitt tienen seis hijos, tres propios y tres adoptados Redes sociales

Pese a los rumores y las especulaciones, el actor luchó incansablemente para tener los mismos derechos que su exmujer y, después de cinco años, logró la custodia compartida de Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox. Maddox por ser mayor de edad quedó fuera de esta petición.

Sin embargo, los conflictos entre la expareja no mermaron y, a mediados de 2021, Jolie volvió a la carga por los viñedos que tienen en Francia. La intérprete acusó a su ex de bloquear la venta del castillo y la bodega Château Miraval, propiedad que les pertenece a ambos y en la cual celebraron su unión.

Kylie Minogue y Kylie Jenner

Kylie Minogue y Kylie Jenner, en plena disputa legal por el derecho a uso de su nombre

Sin dudas, la de ellas fue una guerra de egos. A pesar de que en Estados Unidos Kylie es un nombre común, en la industria éste se convirtió en motivo de disputa entre dos celebridades: Kylie Minogue y Kylie Jenner.

Es que, en 2014, la menor del clan Jenner-Kardashian presentó una solicitud para poder utilizar Kylie como firma de sus líneas de belleza; pedido al cual la cantante se negó rotundamente. ¿Los motivos? Desde hace 30 años, Minogue venía firmando sus discos así, además de haber registrado su nombre de pila en sus diferentes empresas: Kylie Minogue Darling, Lucky y Kylie Minogue y su sitio web kylie.com, creado en 1996.

Con la intención de evitar confundir al público y opacar su marca, la artista australiana rechazó la solicitud; algo que meses después fue apelado por la joven millonaria. Sin embargo, a principios de 2017, la justicia falló a favor de Minogue prohibiendo a Jenner el uso comercial de su nombre. “Afortunadamente, al final todo se resolvió bien y creo que pudimos aclararlo todo desde la cordialidad”, expresó la rubia en su paso por el programa televisivo The Project.

Nicki Minaj y Tracy Chapman

Nicki Minaj y Tracy Chapman, envueltas en una disputa por derechos intelectuales AP

La batalla entre Tracy Chapman y Nicki Minaj se enmarca en lo que solemos llamar infracción de derechos de autor. A fines de 2018, la emblemática cantante de folk rock llevó a la rapera a la justicia por utilizar sin su consentimiento un sample de su canción de 1988 “Baby Can I Hold You” en el tema “Sorry”.

Nicki había grabado la composición junto al rapero Nas y, uno días antes del lanzamiento oficial del tema, advirtió que parte de la letra, coro y melodía le pertenecían a Chapman, por lo cual se contactó con ella para pedirle permiso para la utilización. Sin embargo, y para su sorpresa, Tracy no se lo otorgó.

Lejos de respetar la negativa de su colega, Minaj envió el tema al DJ Funkmaster Flex de la estación de radio de Nueva York HOT 97 para que lo emita en su programa ; hecho que ocasionó una inmediata demanda por parte de la damnificada. Además de alegar “reparación de daños”, Chapman solicitó una orden para prohibir la utilización de su sample en el álbum Queen, de Nicki.

“Esta acción es necesaria para reparar la negligencia de Maraj (ese es su apellido real) y la violación intencional de los derechos de Chapman bajo la Ley de Derechos de Autor, y para asegurar que su mala conducta no se repita”, dice la demanda interpuesta.

Luis Miguel y Aracely Arámbula

Aracely Arámbula denunció al cantante mexicano por no cumplir con la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel

Aunque se separaron en 2009, Luis Miguel y Aracely Arámbula siguen en pie de guerra debido a la manutención de sus hijos, los adolescentes Miguel y Daniel. La actriz mexicana demandó al cantante en 2012 y le exigió pagos retroactivos por la cuota alimentaria que no cumplió durante meses, además de pedir una pensión mensual de un millón de pesos.

“Como madre me duele la situación, no quiero afectar a nadie absolutamente; no deseo afectar a mis hijos. Como madre, siempre estás al pendiente de los hijos, siempre estás con ellos incondicionalmente”, le dijo la protagonista de La Doña a People, al ser cuestionada por recurrir a la justicia.

Y si bien al tiempo lograron llegar a un acuerdo en 2017, “El Sol de México” volvió a incumplir su promesa de pago , desatando el enojo de su ex. “No hay especulaciones, vamos a cumplir. Eso es un asunto que está pactado, ya está por concluir, yo no voy a hablar de nada más que de cumplir obligaciones”, expresaba el abogado de Micky, Rafael Heredia, mientras una íntima amiga de la actriz contradecía sus dichos con datos fehacientes: “Aracely le dijo que por lo menos fijaran una pensión mensual de 600 mil pesos, pero Luis Miguel respondió que era un exceso, que no podía. Lo cual es mentira porque entre la serie y la gira ganó alrededor de 2 mil millones de pesos; además ya se anunció la segunda temporada de la bioserie”, dijo entonces la testigo remarcando que el cantante no sólo intentó bajar el monto a 200 mil pesos mensuales sino que su propuesta no contemplaba retroactivos.

Ante esta situación, Arámbula volvió a estallar de furia y tildó a la estrella del bolero de “miserable y cínico” . La disputa entre ellos se recrudeció cuando la actriz amenazó con volver a llevarlo a la justicia si exponía su imagen e intimidad en Luis Miguel, la serie. “Como fue comentado desde un inicio por parte de mi management; así como, de mi representante legal, nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie titulada Luis Miguel. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme”, escribió en un comunicado divulgado en sus redes sociales; pedido que fue respetado a rajatabla por el cantante.

Rihanna y Chris Brown

Rihanna denunció al rapero Chris Brown por violencia de género Archivo

Fueron las imágenes tomadas en una escapada a Jamaica las que confirmaron en febrero de 2008 el romance entre Rihanna y Chris Brown. Sin embargo, un año después su amor terminó en medio de un escándalo que incluyó denuncias por violencia de género y hasta una perimetral .

Todo comenzó el sábado 7 de febrero de 2009 cuando, tras salir de una fiesta pre Grammy en Beverly Hills, se lo vio al rapero discutir acaloradamente con una mujer dentro de su Lamborghini: la mujer era nada más y nada menos que la intérprete de “Umbrella”.

Con lesiones en los brazos y la cara, Rihanna fue trasladada al hospital Cedars Sinaí de Los Ángeles mientras que Brown fue retenido en la comisaría donde fue interrogado por la policía y se le impuso una fianza de 50.000 dólares . “Rihanna está bien. Gracias por su preocupación y apoyo”, expresaba el publicista de la artista sin confirmar ni desmentir la información.

Rihanna y una foto que dio vueltas al mundo y dejó en evidencia a su expareja Chris Brown

Luego de cuatro meses y varias declaraciones en su contra, el músico asumió su culpabilidad ante la fiscalía que lo condenó a cinco años en libertad condicional , 180 días de servicios comunitarios y la asistencia a un programa de violencia doméstica. Además, el rapero oriundo de Virginia tuvo que mantenerse lejos de la estrella pop por varios años debido a una perimetral.

Mientras que para Rihanna “fue una resolución justa” (según expresó su abogado Donald Etra a la salida del Tribunal), el acusado alegó: “Suena bien no ir a la cárcel, pero en varios aspectos es un fallo duro”, remarcando lo agotador que había sido el trabajo comunitario...

David Bisbal y Elena Tablada

David Bisbal enfrentado con su ex, Elena Tablada, por exponer en sus redes a su hija Ella Instagram

En el caso de David Bisbal y la diseñadora Elena Tablada fueron las redes sociales las que los llevaron a protagonizar una fuerte guerra en tribunales.

El cantante español demandó a su ex mujer por sobreexponer públicamente a la hija que tienen en común, llamada Ella, y pidió medidas de protección para la menor de nueve años. Tras presentarse a declarar en abril de 2019 en los juzgados madrileños, el juez dictó una sentencia salomónica en la que, en cierta forma, le dio la razón a ambas partes.

Mientras Tablada no tuvo que eliminar las fotografías que había compartido de su hija, el artista almeriense logró que, a partir de entonces, las futuras publicaciones no sólo sean limitadas sino que no expongan el rostro de la pequeña ni la relacionen con algún tipo de marca o producto.

“Estoy muy contenta con la Justicia. La otra parte pedía que yo (únicamente) no pudiese publicar ninguna foto y que quitara las que había hasta ahora. Nosotros, en cambio, respondimos diciendo que velamos por la seguridad y protección de Ella por ambas partes y allegados. Y así ha sido. No tengo que eliminar publicaciones (como pedía). Es una resolución salomónica”, declaró la diseñadora e influencer en el sitio Vanitatis.

Shakira y Antonio de la Rúa

El hijo del expresidente argentino, Fernando De la Rúa, le reclamó una indemnización millonaria a la cantante por los años que fue su manager Archivo

No llegaron a casarse sin embargo, tras su ruptura amorosa en 2011, tuvieron que verse varias veces las caras en tribunales. Es que, Antonio de la Rúa (el hijo del expresidente argentino, Fernando de la Rúa) demandó a Shakira en varios países , ya que consideraba que -en calidad de manager- tenía derecho a quedarse con parte de los bienes de la cantante.

Según sus propias declaraciones, él no sólo había contribuido al éxito de su carrera musical sino que había acordado de palabra seguir trabajando con la colombiana luego de la separación; motivo por el cual exigía tener acceso a una de sus cuentas bancarias.

En 2013, después de varias instancias judiciales y bajo el argumento de que “se carecía de pruebas suficientes para establecer que las dos partes llegaron a un acuerdo profesional”, un juez de Ginebra falló a favor de la compositora, ratificando que ella era la única titular de la cuenta en cuestión y otorgándole el poder absoluto sobre la misma.

Meses después, Shakira volvió a vencer a su ex pero esta vez ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. “Estoy muy agradecida de que los tribunales no hayan permitido que estos juicios sin fundamento prosperen”, afirmó la intérprete, quien además expresó su esperanza en que “este acoso llegue a su fin” .

Kim Kardashian y Kanye West

La influencer y el rapero aún no llegan a un acuerdo por la custodia de sus cuatro hijos

Si bien todavía no llegaron a enfrentarse ante un juez, todo indica que esta expareja va camino a eso si no llegan a un acuerdo pronto. Es que, tras la solicitud de divorcio que presentó Kim Kardashian contra Kanye West, el matrimonio más mediático de los últimos tiempos está en boca de todos por la custodia legal de sus cuatro hijos.

Si bien el rapero ha solicitado la tenencia compartida, al mismo tiempo ha criticado con dureza en Instagram la forma de crianza de Kim, asegurando además que no le permite ver a sus hijos tanto como quisiera.

La guerra comenzó en enero cuando Kanye no fue invitado a la fiesta de cumpleaños de su hija en Chicago e hizo público el drama familiar. El músico también se ha quejado continuamente de que su hija, North West, hace videos en TikTok sin su permiso .

Cansada de las acusaciones, la excéntrica millonaria desmintió públicamente a su expareja, destacando que West ve a sus hijos regularmente y que no le ha prohibido pasar tiempo con ellos como él dice.

Según el medio TMZ, hay grandes posibilidades de que Kim y Kanye continúen su pelea frente a un juez, donde el rapero exigirá reglas para los derechos de custodia y visita. Lo cierto es que la influencer ya está acostumbrada a los enfrentamientos judiciales. En 2011, y luego de dos meses de matrimonio, Kim le ganó un multimillonario juicio al exjugador de la NBA, Kris Humphries, cuando éste solicitaba la división de bienes.