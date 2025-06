Famosos que revelaron accidentalmente algún secreto en público: “De repente, quedé expuesta”

Mientras que algunas celebrities disfrutan de la fama y eligen exponer su vida diariamente, otros prefieren el perfil bajo y mantener su privacidad lejos de los flashes. Sin embargo, a pesar de sus constantes esfuerzos, muchas veces se filtran romances, bodas secretas o embarazos que se han intentado ocultar.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando es el propio artista el que accidentalmente revela sus propios secretos en público? En esta nota, siete famosos que cometieron un desliz e hicieron confesiones inesperadas.

Sienna Miller

Sienna Miller reveló el sexo de su segunda hija en una entrevista con Vogue HENRY NICHOLLS - AFP

En 2023, unas fotografías de Sienna Miller en la playa dejaron al descubierto su incipiente pancita. Inmediatamente se supo que la actriz estaba esperando un hijo con su novio, Oli Green. Si bien la rubia mantuvo en secreto los detalles de su embarazo, fue durante una entrevista con la revista Vogue que reveló accidentalmente el sexo del bebé en camino. La periodista le preguntó si su hija Marlowe, de 11 años, estaba emocionada, a lo que Miller respondió: “¿De tener una hermana?”, dejando así al descubierto el sexo del nuevo integrante de la familia. Tras darse cuenta de su metida de pata, Sienna bromeó: “¡Oh, revelación de género por accidente! Sí, voy a tener una niña”.

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen reveló que se operó tres veces los pechos durante un juego televisivo Evan Agostini - Invision

Si hay algo que las celebrities se encargan siempre de ocultar es las cirugías estéticas que se hacen. Chrissy Teigen tampoco estaba dispuesta a revelar los cambios que se había hecho en su cuerpo; sin embargo, la actriz y modelo se dejó llevar por un juego televisivo y reveló que se había operado las lolas ¡en tres oportunidades! Al parecer, Chrissy no entendió del todo la consigna de “The Lies Have It” y en lugar de contar alguna mentira, la esposa de John Legend confesó algunos secretos. “Me los levantaron, los pusieron y los sacaron”, admitió explicando el motivo por el que pasó tres veces por el quirófano.

Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen dio a entender que se había casado en secreto con Robbie Arnett al tratarlo como su marido

Fue durante uno de los especiales de Actors on Actors de Variety que Elizabeth Olsen reveló al pasar que se había casado con su pareja, Robbie Arnett. Si bien no lo dijo directamente, la actriz se refirió a él como su “esposo” durante la charla cruzada que tuvo con su colega, Kaley Cuoco. Tiempo después, y ante las repercusiones que se generaron entre sus fanáticos, la intérprete de Marvel confesó su nuevo estado civil. “En realidad, nunca hablamos mucho sobre nuestro matrimonio. Fue antes del COVID. Tenía que trabajar en Inglaterra, y eso conlleva problemas con el visado. De hecho, él no habría podido venir sino. Pero al final salió bien”, confirmó Olsen en El show de Jess Cagle.

Billie Eilish

Billie Eilish habló abiertamente sobre su sexualidad en una alfombra roja Jordan Strauss - Invision

A pesar de que ahora habla abiertamente sobre su sexualidad, Billie Eilish salió del closet públicamente durante un reportaje en una alfombra roja. “Nunca he sentido que pudiera conectarme bien con las chicas. Me atraen físicamente pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia”, le contó a Variety, dando a entender que era queer. El revuelo que generaron sus declaraciones hizo que la cantante recurra a sus redes sociales para aclarar la situación. “Gracias Variety por mi premio y por revelarme en una alfombra roja a las 11 de la mañana en lugar de hablar de cualquier otra cosa importante. Me gustan los chicos y las chicas, déjenme en paz, por favor. Literalmente, ¿a quién le importa?”, disparó molesta.

Jack Black

Jack Black deschavó a su amiga, Angelina Jolie CHRISTOPHE KARABA - EPA

En este caso, Jack Black no deschavó ningún secreto propio, sino que reveló sin querer información sobre su amiga Angelina Jolie. La dupla de actores estaba dando una entrevista en el programa TODAY cuando Black comentó que su coprotagonista de Kung Fu Panda estaba esperando gemelos con Brad Pitt. “Vas a tener tantos como The Brady Bunch [una recordada sitcom estadounidense de los 70] cuando tengas gemelos”, lanzó quien al instante se dio cuenta de su metida de pata. Afortunadamente, Jolie no se enojó por su desliz. De hecho, confesó que se sintió “aliviada” de que otro de la noticia por ella. “Ella quería soltar la noticia y no sabía cómo, y yo lo hice”, aseguró el actor, entre risas.

Sarah Paulson

En 2005, Sarah Paulson blanqueó su relación con Cherry Jones al besarla públicamente en una entrega de premios Evan Agostini - Invision

Otra de las que reveló en público (y sin intenciones) su sexualidad fue Sarah Paulson. Corría el año 2005 y la actriz y directora estaba en una ceremonia de los premios Tony junto a su pareja, Cherry Jones. Cuando Jones ganó un premio, Paulson la felicitó con un gran beso que, obviamente, fue captado por las cámaras. “De repente, quedé expuesta. En ese momento, no lo pensé así; simplemente estaba haciendo lo que uno haría cuando la persona a la que ama acaba de ganar un gran premio de actuación. ¿Qué voy a hacer? ¿Le doy una palmadita en la espalda y le digo: ‘Bien hecho, amiga’? No se me ocurrió hacer otra cosa que lo que hice”, explicó luego de que su gesto llegue a las principales portadas del corazón.

Nicole Kidman

En plena entrevista con Jimmy Fallon, Nicole Kidman reveló que estuvo enamorada de él

En 2015, Nicole Kidman visitó el tradicional late night show de Jimmy Fallon e hizo al aire una confesión inesperada que hasta hizo sonrojar al conductor. La actriz contó que en el pasado estaba enamorada del animador y había tratado de tener una cita con él. “Me acuerdo que vos me gustabas pero que no me hablabas, que pusiste un videojuego, entonces no sabía qué estaba pasando. Pensé que eras gay porque no me dirigías la palabra”, recordó Kidman sobre ese encuentro que propició un amigo en común, mientras Fallon hacía gestos de sorpresa y vergüenza.