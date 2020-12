Fanny Mandelbaum sobre el fracaso de Mujeres del trece: "Creo que al programa le faltó empatía"

A comienzos de septiembre, en plena pandemia, LaFlia decidió apostar a un programa tipo magazine conducido por Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti. Sin embargo, "Mujeres del trece" no funcionó como se esperaba, y un mes más tarde se despedía de la pantalla chica.

Fanny Mandelbaum, quien condujo entre el 2002 y el 2005 junto a Karina Mazzocco y Laura Oliva Grandiosas, un formato similar a Mujeres, analizó las razones del fracaso del nuevo programa de eltrece y no tuvo reparos a la hora de opinar.

"Primero tenés que tener empatía. Lo nuestro funcionó porque traspasaba la pantalla, nos queríamos y ninguna competía con la otra", dijo durante una charla con el programa radial Pasa Montagna. "Yo aprendí mucho de Laura y Karina y ellas dicen que aprendieron mucho de mí. Cada una aportaba cosas diferentes y quería que el programa funcionara. Creo que al programa (Mujeres) le faltó empatía", reflexionó.

Según la periodista, las veces que vio Mujeres sintió que las conductoras no encontraban su lugar. "Lo vi pocas veces. Vi el primer programa y me dio mucha pena ver que nadie daba pie con bola, y después lo volví a ver y se notaba que faltaba".

Dejando de lado este análisis, Fanny admitió que extraña a sus compañeras de Grandiosas, aunque siguen en contacto. "Seguimos siendo amigas y nos reunimos una vez por mes para comer y chusmear. Los almuerzos duran cinco o seis horas, lloramos, nos reímos, son momentos maravillosos. Hace diez años que les vengo diciendo que volvamos", reveló.

"Laura me decía: 'vos estás loca, la gente no se acuerda de nosotras', pero cada vez que me ven en un restaurante me preguntan ¿Vuelve Grandiosas? ¡¿Si eso no es que se acuerden?!", culminó.

