Fátima Florez en Las Vegas: su emoción en pleno show, el “Fátima Day” proclamado por la alcaldesa y su reencuentro con Javier Milei

Fátima Florez tiene su propio día en Las Vegas y es el 5 de septiembre. Es el segundo año consecutivo que viaja a esa ciudad de Estados Unidos para ofrecer su show en el marco de la Semana de la Hispanidad. LA NACION habló con la artista, que dio detalles de esa experiencia que la tiene maravillada, y además contó que el presidente Javier Milei la llamó para ir a verla [estuvo en Los Ángeles]. Aunque finalmente no pudo asistir, Fátima confesó que desde que el presidente está solo volvió a tomar contacto con él.

-Tenés tu propio día en Las Vegas, ¿cómo es eso?

-¡Sí! Shelley Berkley, alcaldesa de Las Vegas, Nevada, proclamó el 5 de septiembre el día de Fátima Florez. Así que a partir del viernes pasado ya tengo mi día en Las Vegas. Y eso no lo tiene ningún argentino ni lo tuvo nunca en la historia. Todo salió mucho mejor de lo que yo esperaba. Hice los dos shows de Fátima Superstar a sala llena y el público estuvo feliz. El espectáculo salió increíble, con más de quince personajes, y un equipo nuevo de gente norteamericana, con quienes tuvimos que adaptarnos en pocos días. Un milagro. La verdad que esto es un éxito total. Y quieren que vuelva de nuevo, pero no esperar hasta septiembre que es la Semana de la Hispanidad.

-¿Qué sentiste cuando sucedió?

-Fue muy fuerte y me emocioné en el escenario, me puse a llorar como una nena porque se me vino todo lo que trabajé, todo lo que me esforcé, mis comienzos difíciles. Creo que cuando uno tiene sueños de verdad y va para adelante, todo llega. Sin embargo, esto superó todo realmente. Nunca me imaginé que me distinguieran de esta manera. Están muy sorprendidos de que una mujer lleve adelante un show de estas características, con tantos personajes. Quieren que vuelva más seguido, y yo estoy feliz con el ida y vuelta con el público.

Las Vegas proclama el Fátima Florez Day

-¿Cómo fue el show?

-Hice personajes muy fuertes, muy icónicos, y quedaron muy contentos. Y ya tengo mi equipo de trabajo armado en Estados Unidos para cuando regrese y eso es bueno también. Es el segundo año consecutivo que trabajo en Las Vegas, pero realmente este año fue mucho más fuerte todavía, mucho más exitoso.

-¿Cómo sigue tu año?

-Ya estoy volviendo porque tengo compromisos en Buenos Aires, shows, eventos, presentaciones. En noviembre vuelvo a Estados Unidos, a Miami, para hacer algunas presentaciones. Y además empiezo a armar la temporada de verano en Mar del Plata. Todo tiene que ver con mi personalidad y mi pasión por el arte y por lo que hago con poner cada vez la vara más alta, ir evolucionando, siempre en las medidas de mis posibilidades. Crecer y romper fronteras. Y el amor con el público no solo está intacto, sino que cada día es más fuerte, más grande, más sólido, lo cual me da mucha felicidad. Mucha gente se quedó después del show para sacarse fotos y había argentinos que vinieron de Miami, de Los Ángeles, de Chicago; mexicanos, dominicanos. Me voy llena de amor y de cosas lindas.

Javier Milei y Fátima Florez juntos en Mar del Plata, en febrero de 2024 LA NACION/Mara Sosti

-Muchos piensan que Fátima trabaja 24/7...

-Y es así (risas). Es verdad que trabajo mucho y después de los shows eran las 4 de la mañana y yo seguía trabajando porque contesto personalmente los mensajes en redes. Me encargo de la dirección artística del show, estoy en todos los detalles del vestuario, de luces, de sonido. Trabajo 24/7. Nadie me regaló nunca nada, soy muy laburante. Y después, por supuesto, me encanta salir con amigos, con amigas, pero compartir y no ir de joda a bailar. No, la verdad que de eso muy poco, porque además me gusta cuidarme, sobre todo cuando estoy haciendo temporadas. Priorizo mucho el estado físico, todo lo que me demanda el escenario. Y no expongo a mis amistades.

-Se dijo que Milei iba a ir a verte pero finalmente no pudo, ¿cómo se dio esa invitación?

-No me gusta hablar de mi vida privada. Soy muy respetuosa, demasiado respetuosa. Y muy cuidadosa de los vínculos. Pero puedo contar que él me propuso venir. Cuando se enteró que yo tenía estas fechas, me dijo que iba a estar en Los Ángeles y le encantaría verme. Él es muy fanático de mis shows. Le gusta mucho lo que yo hago arriba del escenario. Es muy admirador. Simplemente tenía ganas de venir a ver el show en un contexto donde coincidían las agendas de los dos. Al final no se dio.

-Después de la separación, ¿continuaron el vínculo?

-Mientras estuvo con sus parejas, yo seguí mi vida. Porque tengo mi vida, aunque no la cuente. Y es muy rica. Pero sí, seguimos en contacto.

-Cuando vuelvas a enamorarte, ¿vas a contarlo?

-(Risas) No sé, voy a ver, voy a ver. Al principio lo voy a guardar un poquito. Igual puedo contar que me han llegado muchas flores en Las Vegas.