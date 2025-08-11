Fátima Florez, la elegida para ponerle humor a Starlite 2025, la gala benéfica de Antonio Banderas

Este domingo, se llevó a cabo la 16ª edición de Starlite, la tradicional gala benéfica organizada por Antonio Banderas en Marbella. Inspirada en la temática “Venecia y sus bailes de máscaras”, la cena -que año a año reune a importantes figuras de todo el mundo- contó con la conducción de la modelo argentina Valeria Mazza y la actriz y periodista española Cayetana Guillén Cuervo.

A lo largo de la velada, los invitados disfrutaron de la habitual subasta de objetos exclusivos, piezas de arte y experiencias de lujo y de la entrega de los premios solidarios que reconocen a grandes personalidades que, con su compromiso e iniciativas, contribuyen al desarrollo social.

Las argentinas Valeria Mazza y Fátima Florez junto a Sandra García-Sanjuán, socia de Antonio Banderas en la organización de Starlite

Mientras que la música estuvo a cargo de artistas locales como el trío sevillano Los Alpresa y la cantante Marilia Andrés (del dúo Ella baila sola), la cuota de humor llegó de la mano de Fátima Flórez, quien sobre el escenario imitó a iconos como Raffaella Carrà, Shakira y Liza Minnelli.

El gran ausente de la noche fue curiosamente su gran anfitrión. Banderas, que justo en el día de ayer estaba cumpliendo 65 años, se encontraba en Londres por trabajo. Si bien estaba su novia, Nicole Kimpel, y su hermano, Javier Banderas, en representación, el actor no quiso perderse esta gran fiesta y apareció a través de una videollamada. “Os pido disculpas a la organización y a los asistentes por no poder estar físicamente este año. Llevo un verano muy intenso, en el que se me ha juntado el rodaje de tres películas, pero quería mandaros un abrazo y daros las gracias por darle vida a todos los objetivos fundacionales”, dijo desde el set de su nueva película.

Banderas, ausente con aviso, apareció en la gala a través de una videollamada JORGE GUERRERO - AFP

“He vuelto de Londres donde está Antonio ahora en el rodaje de su película. A Antonio le hubiera encantado estar aquí, pero de alguna manera, como estoy yo, es como si fuera él, ¿no? Siempre queremos estar, y su fundación, que es superimportante para él", comentó su novia, la empresaria holandesa mientras sostenía una torta y le cantaba el feliz cumpleaños a la distancia.

Los shows de Fátima

Desde hace un tiempo, Fátima Flórez ha traspasado fronteras con su carrera. Sus imitaciones de figuras internacionales la han llevado a actuar en lugares como Miami, Las Vegas y España. En las últimas horas, la comediante ha sido contratada para ser parte de esta gala benéfica mundial y, según testigos que estuvieron presentes, sus números fueron de los más aplaudidos de la noche.

Fátima Florez estuvo en la gala de Antonio Banderas

La imitadora y humorista tuvo tres apariciones durante esta velada solidaria. La cantante colombiana Shakira, la actriz, cantante y presentadora de la TV italiana Raffaella Carrà y la actriz y cantante estadounidense Liza Minnelli fueron sus personajes elegidos para hacer reír y también poner a bailar a todos los presentes.

Fátima Florez, en la piel de Raffaella Carrà

Este lunes, la exnovia de Javier Milei compartió en sus redes un clip de lo que fue su paso por Starlite, demostrando la gran experiencia que vivió en la tradicional fiesta de Banderas. “Una estrella en una noche de estrellas”, escribió una seguidora mientras que otra le daba un nuevo título como “Reina embajadora de talento, belleza y solidaridad”.

Fátima Florez junto a Nicole Kimpel, la novia de Antonio Banderas que asistió a la gala benéfica en representación del actor

Antes de subirse al escenario con su humor, Flórez posó con la conductora del evento, Valeria Mazza, con la pareja de Banderas, Nicole Kimpel, y con Sandra García-Sanjuán, otra de las organizadoras. Su vestido azul eléctrico con escote corazón y un profundo tajo acaparó todas las miradas.

Valeria Mazza, la flamante conductora

Valería Mazza y su marido, Alejandro Gravier, siempre presentes en la gala Starlite

Como cada año, Valeria Mazza dijo presente en esta gala de Starlite. Acompañada por su esposo, Alejandro Gravier, la modelo argentina estuvo al mando de la conducción de este evento solidario junto a la española Cayetana Guillén Cuervo. Un diseño en gris perla realizado por Gabriel Lage fue su primer look para impactar en esta noche llena de estrellas. Luego, en mitad de la noche, la conductora brilló con un vestido de flecos en el mismo tono metalizado, modelo que acompañó con un peinado recogido.

Gravier, por su parte, optó por un elegante traje de tres piezas que complementó con un moño, mocasines bordados y gafas de sol. A la hora de desfilar por la red carpet, el empresario no dudó en calzarse una máscara en alusión a la temática de Venecia. Su descontracturada selfie con la sobrina del Rey, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, dio la vuelta al mundo.