Fátima Florez y Javier Milei: una historia de amor inconclusa que tendrá un reencuentro sobre el escenario, en Mar del Plata

Hace días que anuncian que Javier Milei irá a ver a Fátima Florez al Teatro Roxy de Mar del Plata, donde la actriz e imitadora presenta Fátima universal. También se habla de una posible reconciliación que ninguno de los dos confirma, pero tampoco niega. Celosa de su vida privada, la artista poco ha contando en estos años de su romance con el Presidente, que comenzó cuando él aun era candidato por LLA, un tiempo después de haberse conocido en la mesa de Mirtha Legrand. Estuvieron nueve meses de novios, se separaron en buenos términos y se reencontraron cuando él cortó su vínculo con Yuyito González.

Para esta noche, Fátima preparó una función especial que comienza a las 21 y va a estar atravesada por el protocolo de seguridad que aplica el Gobierno cada vez que un presidente hace una visita a algún lugar público. Miguel Pardo, productor del show, le contó a LA NACION algunos detalles de la velada: “El Presidente va a cantar una canción y, como siempre, Fátima desplegará todo su talento tal cual lo hace noche tras noche. Es un placer poder recibir a Milei, porque además es el único show de teatro al que asistirá en Mar del Plata”.

¿Habrá segunda vuelta? La visita de Milei a Florez en 2024, también en Mar del Plata LA NACION/Mara Sosti

Pardo también dijo que Fátima va a hacer la misma función “pero con ese espectador especial y su equipo”. Y deslizó que “seguramente habrá sorpresas aunque no creo que lo imite a él. Pero por ahí… Los artistas improvisan”, jugó. Lo que sí confirmó es que Milei va a ensayar. “Es una prueba de sonido y de reconocimiento de escenario. Lo habitual”, remarcó.

El primer encuentro

La primera vez que se vieron fue el 3 de diciembre de 2022, cuando las PASO todavía eran muy lejanas. En la mesa de Mirtha, junto a él se sentó Fátima Florez y la buena onda fue inmediata y mutua. Enseguida empezaron a charlar y reírse. Se notaba la química y Mirtha no la dejó pasar cuando Fátima imitó a Cristina Kirchner y chicaneó al libertario. Pero todo quedó en un lindo encuentro porque Fátima todavía estaba casada con el productor Norberto Marcos, aunque hacía tiempo que se hablaba de crisis. Finalmente, se separaron en abril del año siguiente.

Milei y Fátima en La Noche de Mirtha, cuando él ya era candidato presidencial, Javier Milei Storylab

Pese a todo, Milei y Florez intercambiaron teléfonos y quedaron en contacto. A mitad del 2023 volvieron a verse, y esta vez Cupido los flechó. El segundo encuentro se produjo cuando ella estuvo con su espectáculo en Ituzaingó, cerca de la casa de Milei, y pidió que lo invitaran. Si bien él no pudo ir, conversaron y a partir de ese momento la historia de amor se precipitó. El propio Milei confirmó en Intrusos, por América, que se estaban conociendo. “La primera vez que nos vimos fue en el programa de Mirtha Legrand. En ese momento yo estaba comprometido y ella también. Miradita va, miradita viene, quedamos en contacto y un día nos empezamos a ver de otro modo. Estamos muy felices”. El día que ganó las PASO 2023, Milei le agradeció a su hermana, a sus perros y a 540, que es una suerte de código para referirse a Fátima Flórez. “Le dice así porque Fátima le dio una vuelta y media; entonces el 540 son tres etapas de cambio de 180°“, contó Marina Calabró en ese momento.

Fátima habló por primera vez de la relación en otra mesa de Mirtha, quizá como agradecimiento por haber sido una celestina involuntaria: “Se dio todo tan natural, nos seguimos en Instagram, empezamos a reaccionarnos, fue muy de a poco. Cuando yo estaba trabajando en Uruguay empezamos a escribirnos, hubo una conexión distinta, algo pasó y conectamos”, detalló. Milei, que también estaba invitado al programa de la Chiqui, contó que la canción favorita de la pareja era “Flowers” de Miley Cyrus y aseguró: “Somos muy explosivos, como adolescentes… Los dos sacamos esa parte de niño interior que nos encanta", dijo dedicándole a su novia un corazón con sus manos. Y ella, enamorada, agregó: “Con este amor volví a nacer. Estoy sintiendo cosas que nunca había sentido, y me hace muy bien. Encontré una persona que, con solo mirarnos, nos entendemos. Nunca discute, es una relación muy nueva, desde el 13 de julio… Siete meses. Soy una persona que no me gusta discutir y somos de cuidar mucho el vínculo”.

Idas y vueltas

En los nueve meses que estuvieron juntos intentaron acomodar sus agendas, aunque no siempre pudieron y pasaban semanas sin verse. A pesar de sus obligaciones, Milei se permitía ratos para ir a ver a su novia al teatro, como ocurrió con Fátima 100% hace un par de veranos, también en el Teatro Roxy. Él viajó a ver su show, subió al escenario y besó a su novia frente a todos. Sobre ese momento ella contó hace poco en LA NACION: “Hablaron mucho del beso que nos dimos en el escenario y es que yo soy muy besuqueira (risas). Yo soy una mujer muy pasional. A mí no me conocen tanto porque con esto de los personajes y el humor es como que de alguna manera me ven asexuada. Y no es así para nada. A mí me gusta disfrutar de la vida y la verdad que la disfruté mucho en ese momento”.

Milei fue a ver a Fátima Florez al teatro, subió al escenario y repitieron el beso apasionado

Pero en abril 2024 anunciaron su separación con el argumento de falta de tiempo, las enormes responsabilidades y obligaciones de un presidente y los viajes de la artista. Cuando le consultaron, él respondió con un comunicado. “Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuánto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”.

Con el tiempo Milei blanqueó una relación con Yuyito González y cuando rompieron se habló de una reconciliación con Fátima. Consultada por LA NACION en ese momento, Florez dijo: “Está todo super bien. Nunca puedo terminar mal con nadie, soy así, buena y me gusta la paz y la armonía. Está todo super bien, pero la verdad es que no tenemos contacto. Yo estoy enfocada en mi vida y en mis cosas. Muchos creen que soy mediática, pero es por las imitaciones y los personajes. Jamás abrí las puertas de mi intimidad y las veces que estuve en escándalos nunca fui yo, quizá me agredieron y me defendí. Soy paz y amor, no soy combativa, todo lo contrario. Y soy muy reservada en mi vida privada. Mi intimidad es mía. Además, estuve casada media vida. Disfruté todo lo que hice en mi vida, no me arrepiento de nada, todo me hizo crecer y evolucionar. Y si sufrí y me dolió el corazón, también estuvo bueno porque me fortalecí y aprendí... Soy una resiliente. Pude dar vuelta la página y continuar y seguir creciendo”.

Fátima Florez, durante su paso por Las Vegas y el reencuentro que no fue Gentileza Fátima Florez

Cuando la imitadora se presentó en Las Vegas y se dijo que Milei iba a ir a verla, porque justamente estaba en una de sus giras en los Estados Unidos, Florez contó: “No me gusta hablar de mi vida privada. Soy muy respetuosa, demasiado respetuosa. Y muy cuidadosa de los vínculos. Pero puedo contar que él me propuso venir. Cuando se enteró que yo tenía estas fechas, me dijo que iba a estar en Los Ángeles y le encantaría verme. Él es muy fanático de mis shows. Le gusta mucho lo que yo hago arriba del escenario. Es muy admirador. Simplemente tenía ganas de venir a ver el show en un contexto donde coincidían las agendas de los dos. Al final no se dio”.

En la última nota con LA NACION, hace apenas unos días, Florez también habló de Milei: “Hemos vivido cosas increíbles, como un beso que circuló por todo el mundo… Sé que no es habitual que un presidente salga con una artista pero tampoco es habitual que la novia de un presidente trabaje arriba de un escenario como cabeza de compañía, que sea independiente y que sostenga una carrera de muchos años. En ese tiempo juntos mi vida siguió exactamente igual, no cambié un ápice, nada. Ni siquiera mi forma de vestir ni de hablar. Soy Fátima Florez desde hace veinte años y, por otra parte, nadie me pidió que cambiase nada… Mi vida siguió normal, aunque más expuesta y en el ojo de la tormenta, pero creo que supe manejarlo bastante bien. Además, no tuve ni asesores ni coach… Mi coach y mi asesor es Dios”.