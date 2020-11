Fede Bal habló de su participación en MasterChef Celebrity en Cortá por Lozano Crédito: Gentileza Telefe

"Hay algo de niño en mi que se ofusca durante el programa. No sé. me empaco. La cocina y la pastelería son muy matemáticas. Tengo que vencer esta inmadurez", se sinceró Federico Bal en Cortá por Lozano, que conduce Verónica Lozano por Telefe.

El actor, que es uno de los que más se que queja en Masterchef Celebrity, contó también que extraña a Germán Martitegui que, tras haber dado positivo de Covid-19, fue reemplazado temporalmente por Dolli Irigoyen en el jurado. "Dolli, a pesar de su actitud dura, también ayuda, pero Germán se te viene a reír. Hay algo artístico en él que está despertando, creo yo. Y aun así extraño a Germán porque hay un choque muy lindo entre nosotros. Lo quiero y me parece el perfecto villano para este programa. A Dolli la adoro, es una institución, pero a la hora del consejo y de la ayuda es muy brava".

Haciendo un poco de autocrítica, Fede aseguró: "soy muy ansioso, sobre todo en el tiempo de las cocciones. Además te dan tanta data que te marea. Donato es el más claro porque te dice: mirame a los ojos, esto se está quemando. Se vive mucha tensión en las grabaciones. Todos sabemos que es un juego pero queremos ganar y en ese momento no hay amistades".

¿Tiene un compañero preferido dentro del reatily? "Tengo un amor muy grande por Boy Olmi. Nunca habíamos trabajado juntos y ahora me doy cuenta que, además de un gran actor, es un niño". Y reflexionó sobre el éxito del programa: "La gente está cocinando más que antes, incluso amigos míos que nunca habían metido mano en la cocina". Luego bromeó con que "ni los perros prueban" su comida, algo que subió a sus historias de Instagram.

Finalmente, contó que su mamá, Carmen Barbieri, le da muchos consejos: "me dice ponele menos sal o más comino. Y yo ni sé qué es el comino. A veces me manda audios de ocho minutos. Muchas veces los escucho mientras me ducho. Es tremenda mama".

