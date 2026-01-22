El cómplice reencuentro de Laurita Fernández y Fede Bal: “Seguís con el mismo perfume”

En medio de su incipiente romance con Evelyn Botto, Fede Bal volvió a formar parte de los titulares este miércoles cuando sorprendió al aparecer en plena nota de Laurita Fernández, su exnovia. Lejos de evitar el cruce, el actor se acercó a saludarla y aquella secuencia dejó en evidencia que, aunque el final de la relación fue escandaloso, hoy logran mantener una charla fluida y cordial.

Fede Bal y Laurita Fernández, el reencuentro en medio de un programa de Blender (Foto: Captura Instagram/@estoesblender)

Mientras Juanita Groisman hablaba con Laurita para Zona Franca (Blender), el hijo de Carmen Barbieri apareció por detrás de cámara con una sonrisa relajada. Lo que podría haber sido un momento de tensión se transformó en un intercambio cómplice: Fede no solo saludó a la conductora, sino que se quedó unos minutos en los que compartieron anécdotas.

“Seguís con el mismo perfume de siempre, bo...”, lanzó Laurita sin filtros ni bien se fundieron en un abrazo. La frase descolocó al actor, quien buscó complicidad detrás de cámara y respondió con sarcasmo: “Qué player, ¿no? Cómo juega. Qué jugadora de toda la cancha. ¿Qué querés, que cambie de perfume? Es el que siempre usé. Me casé con uno, tuki, hasta la muerte". Ante la reacción de Fede, la protagonista de Legalmente Rubia se sinceró sobre el porqué de su comentario: “Es que se me metieron como flashes”.

Cabe recordar que la relación -que duró desde marzo de 2017 hasta mediados de 2018- tuvo un final mediático y complejo. Sin embargo, el tiempo parece haber sanado las heridas. Durante el encuentro, Bal reflexionó con madurez sobre aquella etapa compartida en la época del Bailando junto al coach Mati Napp: “Fue un momento de mucho crecimiento para los tres”.

Laurita y Fede Bal, un romance que duró un año y medio

En ese contexto, Juanita Groisman -quien siempre fue fanática de la pareja en el certamen de Marcelo Tinelli- recordó cómo vivió aquel fenómeno desde afuera. “Yo me sentía un poco parte del grupo”, admitió, a lo que Fede le comentó: “Está bien y eso es buenísimo”.

Sin embargo, el momento en el que no pudieron contener la risa fue cuando en el programa recordaron una canción que Fede le había compuesto a Laurita tras una pelea, en un intento fallido por recomponer la pareja. Mientras ella la escuchaba tentada, el actor fue lapidario con su propia creación: “Es lo más triste y penoso que hice en mi vida”.

Este inesperado encuentro en Mar del Plata ocurrió tan solo unas semanas después de que Ángel de Brito recordara en Ángel Responde (Bondi Live) los escandalosos inicios del romance. En aquel entonces, la relación era doblemente prohibida: él estaba en pareja con Barbie Vélez y ella con Federico Hoppe.

Ángel de Brito reveló la técnica de Fede Bal y Laurita Fernández para verse a escondidas

El conductor reveló la ingeniosa logística que utilizaban para ocultar sus encuentros: el “operativo taller mecánico”. “Era recontra clandestino”, confió de Brito. El método consistía en que Laurita dejaba su auto en un taller y se iba en remís al departamento de Fede; así, ante cualquier guardia periodística, la excusa era que el vehículo estaba en reparación.

Sin embargo, el equipo de LAM no cayó en la trampa. Los cronistas los siguieron en moto y montaron guardia hasta el momento exacto. El desenlace fue definitivo para el secreto de la pareja. “A la mañana siguiente los enganchamos en la salida del coito”, lanzó el conductor sin vueltas.