Luego de la tormenta que generó su separación de Sofía Aldrey durante el verano pasado y que incluyó fiestas clandestinas, mensajes descubiertos, varias amantes y hasta un lavarropas inteligente, Federico Bal decidió enfrentar sus problemas. Lejos de continuar con las tentaciones y los malos hábitos, sacó un turno con un psicólogo y empezó terapia. “ Estoy entendiendo que hay otras formas de vincularse en la vida ”, compartió sobre el impacto de ese espacio en su presente.

Bal charló con el notero de Intrusos en el Espectáculo luego de firmar contrato para protagonizar, en Mar del Plata durante la temporada, Kinky Boots. También será de la partida el actor y cantante Germán Tripel. “¿Cómo está funcionando la terapia?”, le preguntó Rafa Juli. “Muy bien. Tengo un terapeuta muy bueno”, explicó, y contó que en realidad lo que hace no es psicoanálisis, sino que tienen charlas en donde el profesional “lo caga a pedos” y lo “lleva contra la pared”.

Fede Bal contó que arrancó terapia para entender el por qué de sus constantes infidelidades

“Estoy entendiendo que hay otras formas de vincularse en la vida, y que tengo una necesidad grande, enorme, de serme fiel a mí en primer lugar, de lo que me pasa, de lo que siento”, explicó. “Me parece que va por ahí, serle fiel a uno para poder serle fiel a una mujer el día de mañana”, agregó en relación a lo que aprendió sobre él mismo durante las horas de terapia.

Cuando le preguntaron si está listo para volver a formar una pareja, el conductor de Resto del mundo fue tajante: “ Creo que la vida es mejor siempre en pareja ”. Sin embargo, de inmediato bajó la pregunta a su realidad actual y dudo que realmente esté preparado para eso en este momento. “No lo sé. Tampoco lo estoy buscando. Estoy viajando mucho y estoy muy poco en el país como para que también alimentar una relación y hacerla crecer. Pero el día de mañana me encantaría, ¿cómo no?”, explicó.

Federico Bal junto a Sofía Aldrey durante su noviazgo Gerardo Viercovich

En relación a si piensa encontrarse de nuevo con Aldrey, Bal descartó todo tipo de contacto con su ex. “Estamos bien así. No hay una idea de vernos, no tenemos pensado eso. Por lo menos de mi lado y creo que del de ella lo mismo”, reveló. Además, contó que hablaron hace poco tiempo y “está todo muy bien”. “ Pudimos aclarar algunas cosas y yo le puede decir muchas cosas que yo sentía ”, repasó, y reconoció que todo terminó bien. “Pude pedir perdón y creo que ella entendió muchas cosas que me pasaron, que viví en ese momento”, explicó.

Sobre el resto de lo que sucedió en esos encuentros, Bal se excusó y explicó que prefiere mantenerlo en privado. “ Me parece importante cuando una mujer como ella me dio todo y yo en lo que pude también le di, aunque el final fue un poco abrupto y expuesto. Me parece que hemos tenido también momentos lindos ”, cerró

Estefi Berardi, panelista de Carmen, fue una de las señaladas como "tercera en discordia" Instagram: @Pampitook

Uno de los nombres que trascendió como una de sus supuestas amantes de verano fue el de Estefi Berardi, columnista de espectáculos de Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri, mamá de Bal, conduce todas las mañanas en Ciudad Magazine. “Tengo con ella un vínculo de amistad. Hablamos bastante poco, creo que la última vez fue cuando fui a visitar a mi vieja y trajo un montón de problemas, así que no lo voy a hacer más”, cerró entre risas.

Una separación escandalosa

Fede Bal y Sofía Aldrey se conocieron cuando eran chicos, pero su historia de amor no comenzó hasta el 2018

Fede Bal y Sofía Aldrey se conocieron cuando eran chicos, pero su historia de amor no comenzó hasta el 2018, cuando él se instaló temporalmente en Mar del Plata, ciudad en donde ella se crió. Luego de ese reencuentro, la joven lo acompañó tras la muerte de su padre, Santiago Bal, y fue su apoyo durante su tratamiento contra el cáncer de intestino, enfermedad que le diagnosticaron poco después del fallecimiento del capocómico.

Apostaron a la convivencia juntos, tuvieron una crisis que supieron superar y, durante el verano, ella estuvo con el actor en Villa Carlos Paz, en donde se instalaron para pasar la temporada. Sin embargo, los tres años de amor y complicidad terminaron en medio de un estallido de infidelidades. La revelación llegó de la mano de Yanina Latorre, quien leyó los polémicos mensajes que Bal intercambió con las múltiples “terceras en discordia”.

Durante el escándalo, filtraron los chats entre Estefi Berardi y Fede Bal

“Hoy Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas. Ella veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas cuando se iban las mujeres de su casa”, disparó la panelista aquel entonces. Sobre el momento de la separación, detalló: “Ella ya se fue y le vació la casa, lo que tenía que era de ella se lo llevó y cuándo él entre a su cuarto gamer se va a encontrar con destrozos. Ella hizo la mudanza todo el día mientras él volvía de Carlos Paz. Ellos tuvieron una charla, él le dijo que era así, que lo llevaba en la sangre y que las mujeres con las que estuvo no significaban nada”.

