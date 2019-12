Lourdes Sánchez, compañera de Fede Bal en el "Bailando": "Está destrozado"

Lourdes Fernández se refirió al estado de ánimo de su pareja en "Bailando por un sueño", Federico Bal Crédito: Captura de pantalla

9 de diciembre de 2019 • 18:00

"Fede está destrozado pero se viene preparando para este día tan triste", dijo Lourdes Sánchez, en relación a la muerte de Santiago Bal, padre de Federico, que se produjo este mediodía. Amiga y compañera de Federico Bal en "Bailando por un sueño", Lourdes habló en el programa Hay que ver, que conducen Denis Dumas y José María Listorti.

Hoy es día de eliminación en Showmatch y Fede Bal debería estar presente (velarán a su padre a partir de las 19). Según la grilla, si logran permanecer en el certamen, Fede y Lourdes deberían bailar mañana en el homenaje. El tema que eligieron es la lucha de clases en América Latina. "Nos sentimos súper bien en el duelo, el viernes. Hicimos las correcciones que nos hizo el jurado, hoy vamos muy esperanzados a que nos salven y si nos toca ir al teléfono, esperamos que nos voten. Tenemos muchas ganas. Este año nos tocaron vivir momentos muy duros a los dos y por algo estamos juntos; el universo nos puso a bailar este año. Y sé que bailar lo hace feliz a Fede, lo saca de sus días tristes. Es un refugio de distracción. Siempre me dejó en claro que íbamos a seguir hasta la final. Y sé que va a ser así. Ellos tienen ese chip: le pasó a Carmen cuando murió su mamá, y que al día siguiente se subió al escenario. Y el escenario es el motor de Fede, lo hace feliz. Sé que está destrozado y que es un día muy triste y cada uno transita el dolor como puede".

Emocionada, Lourdes recordó que cuando la operaron, hace casi dos meses, Federico estuvo con ella. "Fede estuvo sosteniéndome y me toca ser su sostén hoy. Estoy para apoyarlo. Somos amigos y nos bancamos en las buenas y en las malas. Si quiere venir lo recibimos con todo el amor del mundo y si no, lo respetamos".

Luego, la bailarina contó que nunca trabajó con Santiago pero que sabe que Fede es muy parecido a su papá. "Son idénticos en cuanto a disciplina de trabajo, nunca llega tarde a ningún ensayo, está en todos los detalles, es súper prolijo, atento a la cámara, a la luz, mamó todo eso en su familia, y sé que Santiago era el fan número uno de Fede. Se admiraban un montón. Hace poco me dijo: 'qué loco que tal vez no tenga a mi papá para el estreno de Rumbo al mar'. Y la película se estrena en enero. Estaba muy melancólico. Recordó mucho en este tiempo la filmación de la peli, porque fue un momento muy lindo para los dos. Estaba muy triste. Repetía todo el tiempo que no reconocía a su papá, que no era vida. Y fue muy lindo para Fede el reencuentro con sus hermanos, sobre todo con Julieta, porque estaban distanciados. Lo importante es que la familia está en paz y Santiago también".