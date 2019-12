El mundo del espectáculo se despide del actor: los famosos y sus mensajes para la familia Bal en las redes sociales Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2019 • 15:12

Tras conocerse que Santiago Bal murió a los 83 años este mediodía, algunos famosos eligieron las redes sociales para despedir al humorista y enviarle su pésame a la familia. El actor estaba internado en terapia intensiva desde hacía una semana. La triste noticia fue confirmada por Carmen Barbieri, vía comunicación telefónica con Intrusos.

También en comunicación con Intrusos, la familia de Santiago Bal expresó su dolor por la pérdida del capocómico. "Estamos en paz, toda la familia acompañándonos", señaló Federico Bal en un comienzo. "Es el peor momento de mi vida -agregó-. Solo quedaba la última garra y ese corazón que no paraba de latir. Murió de un paro cardíaco. Pudimos verlo y su carita transmitía paz. Me queda esa imagen de que hay que tener cuidado con lo que uno sueña porque las cosas se cumplen. Antes de morir quería hacer esta obra con mamá y conmigo y pudo cumplirlo. Tuvo una vida envidiable. Se fue rodeado de amor".

"Hoy vamos a estar muy unidos recibiendo a todos en Casa O'Higgins (O'Higgins 2842; el velatorio tendrá lugar a partir de las 19). Papá fue un tipo muy agradecido con los medios así que vamos a compartir este momento con todos ustedes. Él era un guerrero y hasta último momento dio todas las batallas que pudo. Ya no era vida y dependía de las máquinas y era el corazón el que no dejaba de latir hasta este mediodía que no decidió latir más. Y se fue un lunes, el día de descanso de los artistas".

Tras las palabras de Federico, fue Mariano Bal quien tomó la palabra (el actor tuvo tres hijos: Federico, Mariano y Julieta, quien no quiso hablar). "Fue una sensación de paz la que vivimos -señaló Mariano-. Pudimos estar los tres juntos, hablarle y soltarlo. Estábamos los tres unidos y creo que a partir de ahí cambió nuestra sensación con su partida. Fueron palabras de corazón. Estamos seguros de que nos escuchó y a partir de ahí fue su decisión de volar".

Coco, el hermano de Santiago, también compartió su dolor en Intrusos: "Estoy muy triste pero veo a sus hijos unidos, a Carmen y lo único que puedo decir es que se fue un grande", cerró entre lágrimas.

Tras la noticia de la muerte de Santiago Bal, en las redes sociales los actores sumaron sus recuerdos y sus vivencias con el capocómico. Moria Casán fue una de las primeras en enviar sus condolencias. "Mi pésame a la familia Bal - Barbieri. Que descanses en paz Santiago Bal", escribió en su Twitter quien compartiera elenco con la entonces pareja en la revista Escandalosas.

El duo Pimpinela también se expresó en la red social del pajarito y expresó: "Lamentamos con el corazón el fallecimiento de #SantiagoBal, un cariño inmenso para los queridos @Carmen_LaLeona @balfederico, Mariano, Julieta y toda la familia. ¡Se fue otro Grande!".

Marcelo Polino escribió: "¡Chau Santiago querido! Los abrazo fuerte @Carmen_LaLeona @balfederico y toda la familia", junto a una foto del actor.

Lourdes Sánchez, la bailarina que acompaña a Federico Bal en el "Súper Bailando", le envió un "Te quiero" al joven, junto a emojis de tristeza y corazón partido.

Silvina Escudero también le dedicó un mensaje al hijo de Barbieri: "¡Lo siento mucho @balfederico! Te quiero un montón y te acompaño en tu dolor. #QEPD SantiagoBal".

La periodista Marcela Coronel también manifestó su dolor por la pérdida de Bal: "Murió #SantiagoBal, gran actor todo terreno. Uno de los mejores comediantes nacionales, y de clásicos en otras épocas. Lamento que los jóvenes lo conocieran solo por su vida privada. QEPD", tuiteó.

Ángel de Brito le mandó muchas fuerzas a Barbieri y su hijo: "Falleció #SantiagoBal QEPDLos quiero mucho @balfederico @Carmen_LaLeona", con emojis de corazones.

Laura Ubfal expresó todo su cariño y lamentó la pérdida de un grande: "Poca gente tan querida en el ambiente como los Bal/Barbieri. Una familia del espectáculo que hoy continúa su tradición en @balfederico. Nuestras condolencias y nuestro amor para una gran luchadora como @Carmen_LaLeona".

Además, el Teatro Multitabaris le dedicó un tuit a la triste noticia: "Con Santiago Bal se va una época del espectáculo nacional. Una manera, un estilo, una generación que ya no vuelve.Con afecto despedimos desde esta casa teatral al actor con quien compartimos infinidad de temporadas en más de cuarenta años. Vaya el abrazo a toda su familia".

La Asociación Argentina de Actores también escribió al respecto: "Falleció el actor, director y autor Santiago Bal. Tenía 83 años y estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde hace 58 años. Nuestras condolencias a sus hijos Julieta, Federico y Mariano; a la actriz Carmen Barbieri; familiares, amigos, acompañándolos en este triste momento".

Zulma Faiad, en tanto, eligió salir en Intrusos para recordar a su amigo: "Este año fue terrible para los compañeros, se han ido muchos. Yo todavía no me amigué con la muerte; amo la vida como la amaba Santiago. La verdad que estoy muy apenada". En cuanto a la última participación de Bal en teatro, la exvedette dijo que "el escenario tiene vida, aceptación, nadie te rechaza ahí, el público te mima. Este medio está lleno de grandes olvidados y ahí recuperás la vida, las ganas de salir adelante".

"Estoy sorprendido. Fui su último productor, tengo los mejores recuerdos. Nunca tuve ni un sí ni un no", destacó el empresario Guillermo Marín. "Fue increíble que haya hecho doble función esa temporada. Lo veías a Santiago y era de una manera, pero cuando subía al escenario se transformaba, era como que le daba vida. Fue duro cuando dijo que quería retirarse para siempre. Y después ver como se cayó en el último tiempo. Creo que su gran sueño de trabajar con la familia lo cumplió; él estaba feliz y después el cuerpo le dijo basta".

Dorys del Valle recordó sus comienzos en el medio junto a Bal: "Éramos muy jóvenes, lo recuerdo con mucho cariño. Hacíamos shows juntos en un casino. Él cantaba, bailaba, hacía sketchs; fue un show que hicimos durante muchos años. Si mal no recuerdo ahí conoció a Isabel, la mamá de su primer hijo. Después ya no volvimos a cruzarnos".