Federico Bal, entre escándalos, infidelidades y sueños de boda

Federico Bal tiene fama de latin lover y él mismo lo admitió alguna vez. “Pero ahora estoy más grande”, reconoció cuando contó que estaba en pareja con Evelyn Botto. Todo empezó como una broma, presionados por Andy Kusnetzoff, conductor de Perros de la calle, ciclo en el que ella trabajaba y en el que él estaba como invitado. Guiño va, sonrisa viene, terminaron confesándose que se gustaban y decidieron probar una relación con cierta libertad. Con el paso del tiempo, el vínculo se volvió más serio, y ahora hasta deslizaron la palabra boda.

Evelyn Botto y Federico Bal, un amor que crece

Pero antes, mucho antes de pensar en casarse con Botto, Bal vivió otras historias de amor. Las primeras novias que tuvo en el medio fueron Tamara Gala y Stefy Xipolitakis. Luego, se enamoró de Barbie Vélez, de quien se separó en medio de un escándalo con denuncias cruzadas. Con Laurita Fernández la relación tampoco prosperó. Y después pareció sentar cabeza con Sofía Aldrey hasta que el vínculo terminó en medio de acusaciones de infidelidad.

Con este breve resumen, ya se puede ver que la vida amorosa de Federico Bal es de todo menos aburrida, sin contar además con los rumores de romance que se le adjudicaron así como los amores pasajeros que vivió. Acá hacemos un repaso por las historias de amor que más marcaron al actor y que más repercusión mediática tuvieron.

Un amor que se consolidó

Fede Bal reveló detalles de su relación con Evelyn Botto

Sin embargo, el año pasado todo pareció haber cambiado cuando se lo vio con Evelyn Botto en el teatro viendo Rocky. Después los descubrieron a los besos en el recital de Oasis, en la cancha de River. “Es cierto, estamos saliendo. Evelyn es una reina y la pasamos muy bien juntos. No estoy para dar detalles e intento no hablar demasiado de esto y mantenerlo en privado porque me interesa cuidar la relación”, le dijo Bal por entonces a LA NACION.

Todo empezó hace más de tres años en el programa Perros de la calle, que Andy Kusnetzoff conduce en Urbana Play. Botto fue parte del equipo durante cinco años y Bal fue como invitado en varias oportunidades. Entre ellos hubo una conexión inmediata y fue tan evidente que todos hicieron referencia a esa situación. En ese momento no pasó nada porque cada uno estaba en su propia historia. “Yo iba mucho a Perros de la calle porque soy amigo de Andy y Evelyn siempre me pareció una mujer superinteligente. Me atrae mucho eso y un día me llamó para hacer un videoclip porque ella canta también; es una artista muy completa”, dijo Bal.

Evelyn Botto y Fede Bal juntos en Nueva York

Justamente durante el rodaje de Amor random, la química fue evidente y el video termina con un beso apasionado. Ese día se produjo un flechazo que ninguno de los dos dejó pasar. Comenzaron a verse, pero ninguno le puso rótulos a la relación hasta que la prensa los presionó. “Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con Evelyn. (...) Es muy talentosa a otros niveles y una mujer así me puede. Me pasó mucho en mi vida. Me gusta compartir momentos artísticos, hablar, comer, cocinar. Disfruto hacer un montón de cosas con ella que no voy a contar al aire... ¡Uy! ¡Estoy re enamorado! No, no. Ella sabe que la adoro. Esto no quiere decir que ahora estemos de novios y tampoco con relación abierta", reconoció Bal.

Fede Bal contó la verdad detrás de su primera crisis con Evelyn Botto

Y sumó en una charla en Blender: “Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque te encasilla rápido. La pasamos bien y eso es lo que importa. No sé si lo entiende todo el mundo, pero nosotros sí. Yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche. Y ella tampoco me pregunta a mí. Evelyn sabe muy bien dónde se mete y cómo tratarme. Hay algo de mucha buena onda y de entender que soy un tipo difícil”. Pero, finalmente, fue ella quien se sinceró en Olga y aseguró finalmente: “Sí, es mi novio”.

Un amor que terminó mal

Bal y Vélez, una relación que terminó mal Archivo

La historia de amor entre Federico Bal y Barbie Vélez se inició en el verano de 2015 en Mar del Plata, en donde él protagonizaba la comedia Tu cola me suena, y ella era parte del elenco de la versión de José María Muscari del clásico de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Al principio se escondieron, pero pronto los paparazzi los descubrieron y fue el romance del verano. Fue tan apasionado que hasta hablaron de boda y convivencia, pero estuvieron juntos poco más de un año y se separaron en medio de acusaciones cruzadas de violencia de género: Vélez denunció al actor mientras que él la contrademandó. Fueron a la justicia y en 2017 ambos actores fueron sobreseídos. Con el tiempo ambos reconocieron que fue una relación tóxica.

Una química evidente

Lejos de la crisis, Laurita y Fede están en un gran momento Gerardo Viercovich

Laurita Fernández y Federico Bal se consagraron campeones de Bailando por un sueño en 2015 y en 2017 volvieron a bailar juntos y llegaron a la final. Fue en este último año cuando se empezó a hablar de romance porque la química en la pista era muy evidente. Al principio lo negaron, después fue él quien contó que estaba perdidamente enamorado hasta que, finalmente, contaron que estaban saliendo. Fue una de las relaciones más mediáticas en ese momento y ellos jugaban a las escondidas con las cámaras, entre sonrisas y mimos. Fueron la pareja mimada del público y también de Marcelo Tinelli, conductor del Bailando... Se separaron en 2018, pero no fue definitivo porque durante todo ese año intentaron reconciliarse. La última vez pretendieron bajar el perfil para cuidar el vínculo, pero no funcionó. La ruptura fue explosiva y se dio en medio de versiones cruzadas, reproches públicos y un quiebre definitivo que dejó heridas de ambos lados. Años después, lograron recomponer el vínculo desde un lugar cordial.

Una convivencia y sospechas

Sofía Aldrey se pronunció en sus redes tras separarse de Fede Bal, tras enterarse de las reiteradas veces que él le fue infiel Instagram @sofialdrey

Con Sofía Aldrey tuvo una de sus relaciones más largas y menos mediática, por lo menos hasta su ruptura, que ocurrió en medio de un escándalo por infidelidad. Se enamoraron un verano en Mar del Plata, en 2019, cuando él estaba protagonizando Mentiras inteligentes. Ella vive allí; es nieta de Florencio Aldrey y heredera de un emporio millonario que incluye el Paseo Aldrey, el shopping más moderno de esa ciudad, medios periodísticos y negocios inmobiliarios. Se conocen desde chicos porque Federico pasó muchos veranos en la costa mientras sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, hacían temporada. Fueron muy amigos hasta que empezaron a mirarse de otro modo y se dieron una oportunidad para el amor.

Aldrey lo acompañó y lo apoyó en momentos muy difíciles, cuando Santiago murió y también cuando a Federico le detectaron cáncer de colon y debió hacer un tratamiento. Barbieri estaba feliz con este noviazgo y pensó que, por fin, su hijo sentaba cabeza. Hasta le regaló una casa en Ingeniero Maschwitz. “Abrí los ojos y dejé atrás relaciones y amistades que no me sumaban. Estoy en una época muy zen y soy el mismo de siempre, pero con otras prioridades. Cuando llego a casa me encuentro con mi jardín, mi perro, mi novia y siento paz”, decía en ese momento en LA NACION.

Todo marchaba viento en popa hasta que Aldrey empezó a sospechar que algo sucedía en su casa cuando ella no estaba porque su lavarropas con conexión wifi le enviaba notificaciones de actividad y le avisaba que su novio lavaba las sábanas a las 3 de la madrugada. Al principio Federico negó todo: “Con mi novia tengo una relación de diálogo y ella sabía perfectamente la gente que venía, la temperatura en la que estaba la pileta y la cantidad de mujeres que venían a divertirse. Ella lo sabía perfecto”. Sin embargo, pronto salieron a la luz chats privados del actor con diferentes mujeres, muchas famosas, y el escándalo se volvió una bola de nieve.