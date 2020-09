Federico, el hermano de Jimena Barón, será papá: "Estamos felices"

Federico habló con LA NACION sobre la gran noticia Crédito: Instagram

Con la imagen de un test de embarazo en primer plano y la frase "cosas que pasan cuando rompés la cuarentena", Federico Barón comunicó en su cuenta de Instagram que se convertirá en papá por primera vez. El hermano de Jimena conoció a su actual novia, la pastelera Nara Zubieta, durante el período de aislamiento, a través de la red social. Y todo sucedió muy rápido.

Luego de contar la noticia y debido a la gran repercusión que tuvo es posteo, la flamante pareja hizo una transmisión en vivo donde contó algunos detalles de la relación. "Hermoso todo, la verdad que una sorpresa espectacular -arrancó Barón-, lo contamos ahora porque ya se cumplieron tres meses, la eco confirmó que es un bebito completamente sano. Estoy muy contento, muy fuerte todo lo que pasó. Los que miraron mis vivos desde el principio saben que todo esto empezó acá, una historia de amor de película. Impresionante todo", expresó.

"Nari me mandaba centros, me tiraba onda y bueno, rompimos la cuarentena, la verdad que nos gustamos, nos queremos y se dio todo muy muy rápido. Pero también un poco pienso que se dio porque se tenía que dar. De alguna manera, quizás inconscientemente yo lo estaba buscando. Tengo 31 años y quiero ser padre antes que abuelo. En parte de mi cerebro estaba eso dando vueltas.Cuando estaba con Morrison, mi sobrino, pensaba: qué ganas de tener un hijo yo. Y tengo otros primos que también son padres. Toda mi generación se está reproduciendo... Ahora me toca a mí. Y estoy muy contento."

Consultado por LA NACION, el actor contó que "ella siempre estaba ahí, tirándome onda. Nos pusimos a hablar por Instagram, después por Whatsapp. Un día nos vimos, me invitó a su casa y nunca más nos separamos. Cuando la vi, me gustó enseguida, su manera de ser, cómo hablaba, nos cagamos de risa, pegamos buena onda y ahí empezamos a hablar por privado hasta que nos vimos".

La pareja todavía no vive junta, pero Barón contó que el plan es comenzar a convivir a fin de año. La fecha probable de parto es para principio de marzo y Federico quiere estar pendiente de todo. "No es fácil hacer ecografías o ir al obstetra en cuarentena. A mí no me dejan entrar a ningún lado. Pero en la última consulta sí me dejaron, por suerte. Cuesta conseguir turno, no es simple. Pero encontramos a una médica divina y estamos felices."