El actor habló en Confrontados sobre la polémica pócima Crédito: @ferrcarrillo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 17:24

Hace unos días, estalló la polémica en torno a Fernando Carrillo y su promoción del uso de "veneno de sapo" para curar la depresión. Desde la Riviera Maya, el ex de Cathy Fulop explicó los beneficios de esta llamada "molécula de Dios" y la definió como una pócima para "resetear tu vida".

"La denominamos como la 'molécula de Dios' porque cura enfermedades como la depresión, los miedos, los vicios. Esto es totalmente legal, es una medicina. Muchos famosos la usaron", se defendió el actor en Confrontados , desde Tulúm.

Luego, el actor relató cómo fue su experiencia al consumir esta sustancia. "Yo estaba fumando cigarrillos, una droga legal terrible que mata a miles de personas. Cuando hice la primera ceremonia fue como morirme y volver a nacer. Es como un encuentro con Dios. Estás como en un trance de media hora y cuando volvés a despertar te sentís con más amor. Yo me he curado de cosas, de inseguridades", aseguró el galán de 50 años que está a punto de casarse con su novia María Gabriela.

Tras invitar a todo el equipo de Confrontados a experimentar esta ceremonia, disparó contra todos los que lo acusan de hacer un negocio en torno a esto. "Esto no me hace ni más rico ni más pobre. Creo que todos los seres humanos tenemos inseguridades, problemas, el día a día es un reto para todos. Yo lo hice dos veces y, a los 50, me siento en mi mejor estado físico, mental, financiero. Nunca me había sentido así, tan enamorado. Nada me agobia, estoy muy centrado en mi vida", reveló.

Ante la intriga de los panelistas del ciclo, Carillo contó en qué consiste esta "ceremonia espiritual" con lujo de detalles. "Es individual. Son 20 o 30 minutos con música, donde hay que tener el organismo limpio. Hay un chamán, el doctor finlándes que nos acompaña siempre y es un ritual muy hermoso. Es como hacer 'un reset de tu vida'", explicó.

Con respecto al riesgo que hay en este tipo de ceremonias, aclaró: "El único riesgo es que alguien se muera con su propio vomito. El 99 % de nuestros pacientes han salido felices, no conozco a nadie que haya resultado muerto. Hay un caso en otro país que estamos estudiando pero es como todo, hay gente que implementa esta ceremonia sin saber hacerlo".

Sin embargo, el momento más tenso del programa sucedió cuando Franco Torchia le preguntó por la supuesta denuncia por acoso que tiene en Argentina, efectuada por Camila Méndez, su excompañera de Bailando por un sueño . "¿Dónde está esa denuncia? Eso fue el programa de Marcelo Tinelli que como yo le dije gil al aire, la obligaron a hablar mal de mí. Ahí tengo un audio de Camila donde me lo reconoce, no hay ninguna denuncia legal en contra mío. Eso es falso, nunca he acosado a nadie. Pero me divierte mucho su programa, ¿qué otro ataque tienen?", disparó furioso.

El periodista no se quedó callado y, casi a los gritos, ratificó su información: "Esa es tu versión. Y esto sí tiene que ver con el tema porque si estás predicando la armonía y superación espiritual no podés ser un acosador". Nuevamente, Carrillo recogió el guante y volvió a defenderse: "Nunca puso una demanda. El "Chato" Prada, Marcelo Tinelli y la producción la obligaron a hablar mal de mí. Están utilizando mi nombre porque les doy rating. Este es un tema viejo que no es cierto. Es una gran mentira de la prensa argentina", retrucó.

Tras ese intercambio, el actor dio por finalizada la entrevista: "Señores, demasiado tiempo para ustedes que lo único que han hecho es hacer un show de esta entrevista. Los quiero mucho, sigan allí con sus escándalos loquísimos. Los espero en Tulum y a Camila le dejan un beso de mi parte. Cuando quieran venir a ser más felices los espero en Tulum", chicaneó antes de cortar la comunicación.