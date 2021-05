Fernando Lúpiz recordó a Guy Williams y contó cuáles son los preciados objetos que conserva de El Zorro

Alejado de los medios desde hace un tiempo, Fernando Lúpiz pasó por la mesa de Es por ahí y, tras hablar de su próximo proyecto en teatro, recordó sus años como deportista y su gran amistad con Guy Williams, el actor de El zorro.

Esgrimista profesional, Lúpiz habló de sus épocas como deportista antes de convertirse en actor. “Mi papá era un gran campeón y maestro de esgrima. También era preparador de fútbol y entrenó a grandes equipos. Yo quería ser futbolista pero él me decía que era un patadura. Así que me dediqué al esgrima”, contó sobre cómo fueron sus comienzos antes de transformarse en El Zorro argentino.

Fernando Lúpiz ("El club del Zorro")

Sin embargo, ese deporte no sólo le dio la posibilidad de convertirse en uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna, sino de viajar por el mundo y conocer figuras históricas. “El esgrima me abrió las puertas para viajar, para aprender palabras en otros idiomas, para ver a la Reina Isabel a metros. Las olimpíadas es lo más bello para un deportista. Viajé por todos lados compitiendo”, recordó emocionado.

Fernando Lúpiz vuelve con el personaje de El Zorro

Mientras asegura haber tenido el privilegio de conocer a varios de los actores de este icónica ficción, el artista recordó cómo fue el comienzo de su relación con Guy Williams, el actor encargado de interpretar a El Zorro. “Me habían llamado de Canal 13 para hacer una pelea de esgrima con él, entonces lo llevé a GEBA para que me enseñara esgrima escénica (porque había tenido muchos cortes). Ahí, hablando con mi papá, se dieron cuenta que habían tenido el mismo maestro de esgrima y Guy, con toda su humildad, le pidió tomar una clase con él. Desde esa vez nos hicimos muy amigos, el tenía un hijo de mi edad. Era como mi papá”, reveló con cierta nostalgia.

Tras recordar varias anécdotas junto al actor de Hollywood, Lúpiz recordó una en especial cuando Williams se instaló en su casa de Buenos Aires. “Le presté mi casa de Uriburu y Viamonte. No se quedó un mes sino siete, ¡estaba muy cómodo!”, bromeó mientras confesó que mandó a su madre a vivir a Uruguay durante ese tiempo. “Nosotros hablábamos en inglés. Mi inglés era medio indígena. Fueron cinco años así de un espanglish hasta que un día lo escucho hablar en Italiano y sorprendido le digo: ‘Guy, ¿cómo que hablás italiano?’ y me dice: ‘y si soy hijo de italianos’. Entonces desde ahí empezamos a hablar en Italiano hasta que después aprendió español”, reveló, entre risas.

Guy Williams, en la piel de El Zorro GROSBY GROUP

“Cuando llegó a Mar del Plata en el 78 batió su récord de 3000 personas por función. Todos los días metía dos o tres funciones. Le encantaba Mar del Plata. Recuerdo que íbamos por el barrio Los Troncos y yo le decía: ‘para mí es muy extraño estar con El Zorro en mi auto’ y él me decía: ‘I’m not The Zorro, motherfucker, I’m Guy’. Estaba podrido que lo llamen así”, rememoró a carcajadas. Luego, enumeró todos los regalos que heredó de su parte: “Tengo los estribos de Tornado, la faja del 57, los calzadores de las botas y su revólver”.

LA NACION