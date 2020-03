Feroz cruce entre Moria Casán y Eduardo Feinmann: "Enano fascista"

Moria Casán salió al cruce de Eduardo Feinmann en las redes sociales Crédito: Instagram

En las últimas horas, Eduardo Feinmann y Moria Casán protagonizaron un duro intercambio de descalificaciones mutuas a raíz de una publicación que el periodista compartió en su cuenta de Twitter. El posteo incluyó un recorte de una emisión de Incorrectas en la que el doctor Rubén Mühlberger da una serie de "consejos" para la cura y prevención del COVID-19 .

"La doctora Moria nos presenta a su gurú y la cura para el coronavirus. Dos delincuentes. Esas cosas no se hacen. No se puede lucrar con este drama", fue el mensaje con el que Feinman acompañó al video.

Fiel a su estilo, la famosa conductora no se quedó callada y disparó: "Orzuelo. Colgate de otra y seguí yendo a los asados que compartimos con gente de La Cámpora a ver si ligás algo. Satial como suplemento dietario, Quelat para piel cabello y uñas, minerales quelatizados y reliverán para la gente que te ve así no te vomitan encima", escribió primero con su tono de habitual ironía.

"¿Vos hablás de chantas y de mentira? S.O.S. Nerd viciuos con risita de hiena. Respetá a tus mayores", continuó al comienzo de una larga lista de posteos en los que descargó su furia contra el conductor. "No puedo creer que veas Incorrectas . Zafaste, por un tiempo no voy a estar más, seguramente lo viste en otros programas donde los paladines de la ética pasaron esa partecita. ¡Dejate de joder! Te mando tu apellido en forma de polvito blanco", dijo luego.

"Le aclaro a (EF) #EnanoFascista que no soy doctora y que una persona con su ética que a mí me llame delincuente me honra. Siga metiéndose conmigo y con mi hija, que apenas pase esta pandemia de la cual usted hace un marketing berreta (me lo han comentado porque no lo veo), seguramente me lo cruzaré por @AmericaTV y agachará su cabeza o saludará de acuerdo a su tránsito intestinal", concluyó Casán.

El pasado enero, Moria y Feinmann tuvieron otro duro cruce luego de que el periodista cuestionara unos comentarios de Sofía Gala Castiglione respecto a sus supuestas dificultades para llegar a fin de mes. Como era de esperarse, la conductora salió entonces en defensa de su hija y lo hizo con un duro descargo.