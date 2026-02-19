Cinthia Fernández estalló de furia contra Moria Casán tras su cruce en directo con Elba Marcovecchio: “Me da vergüenza”

Cinthia Fernández rompió el silencio y le contestó a Moria Casán este jueves tras el posteo que hizo la conductora de La mañana con Moria (eltrece) mediante la plataforma X. El origen del enfrentamiento empezó cuando el lunes entrevistaron a Elba Marcovecchio. Fue allí que la panelista hizo preguntas incómodas a la exesposa de Jorge Lanata, lo que desencadenó un ida y vuelta que terminó de estallar este mediodía.

Luego de que la periodista Mariana Dahabar hiciera un llamado de atención en X ante la ausencia de Fernández en la emisión del miércoles, la conductora le contestó con humor y de manera tajante. “Querida Mariana, la silla vacía es la que corresponde a la persona que viene 2 veces a la semana; si seguiste el programa, andá para atrás y verás que ella es la única. Creo que arregló 2 veces de estar. No caigas en la trampa de las que les gusta el show, pero hacen como que se toman todo personal y después me mandan WhatsApp disculpándose. Todo bien con todxs, todas y los nuevos therians, que necesitan su hábitat. Elba mandó al chihuahua a la cucha (por Cinthia) y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo. #Show”, redactó Casán.

El posteo de Moria Casán que desató la furia de Cinthia Fernández (Fuente: X)

Frente a este posteo, Fernández subió a las historias de Instagram un fuerte descargo contra la conductora de eltrece. “O somos todos una manga de estú*** o tenemos todos problemas de interpretación, pero si yo no me equivoco, este mensaje me está invitando a irme. ¿O no? Si no, no estaría entendiendo por qué tengo mi teléfono explotado de preguntas y si renuncié. ¿Te echaron, te vas? Que yo sepa, errores de comprensión, por ahora no tengo. O al menos en esta ocasión necesito aire de parque en vez de aire televisivo”, empezó la panelista.

Y continuó: “La verdad es que este mensaje me da vergüenza. Ahora respondo el tema de las agresiones personales, que chihuahua, que la chicana, que la mar en coche, pero la verdad que así no se conduce un equipo. La falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena. Y la pregunta más grande es, ¿qué le hice a Moria Casán? Porque, a ver, hay una cosa que es clarísima, vos tenés todo el derecho a echarme, podés estar en desacuerdo, pero las maneras son estas, ¿no? Las maneras son: me agarrás de manera privada, me decís un motivo… mismo, la producción, me invita a tomar un café, me lo dice, reunión privada, llamado, lo que sea”.

Cinthia Fernández le contestó a Moria Casán

Sobre su descargo y el origen de la discusión, Fernández detalló: “No puedo levantarme y ver un tuit que básicamente es una amenaza. Una amenaza por qué, por hacer bien mi laburo, una amenaza por decir lo que pienso y siento. ¿Cuál es? Porque, ¿cuál fue mi falta de respeto para la señora Moria Casán? Vamos a los hechos: entrevista de Elba Marcovecchio, le hago una pregunta simple de responder ¿sí o no? Ponele que vos no estés de acuerdo con el careo, con la pregunta, con la incomodidad, porque era evidente que no podía responder y de hecho no pudo responder. Pero vos me tenés que apoyar como conductora o, a lo sumo, respetar. Pero vos como conductora, por ejemplo, no puedes decir: ‘Che, Elba, ¿por qué no podés responder la pregunta de mi panelista?’. O de última quedarte callada y después me decís: ‘Che, Cinthia, la verdad que esto no me gustó, esto no quiero que pase más’. Pero un conductor al aire, boludear a la persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien… No”.

Acto seguido, la panelista defendió su postura y aseguró que hizo bien su trabajo, que incluso midió bien en rating y que generaron repercusión aquellas preguntas picantes hacia Marcovecchio. “Pero la falta de respeto y las descalificaciones de la señora Moria Casán no tengo por qué aguantarlas”, sostuvo Fernández.

Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández discutieron En La mañana con Moria

Además, recalcó: “En otra época de mi vida, cuando no tenía un mango, tenía que agachar la cabeza, salir del trabajo y volver a mi casa a llorar. Hoy no es esa realidad y no tengo ganas de que alguien me falte el respeto como lo vienen haciendo desde esa nota”.

Por último, trató a Casán de “no tener códigos” y no proteger a sus panelistas. Sin embargo y pese a los videos que subió como respuesta en Instagram, Cinthia Fernández confirmó que el viernes estará presente en La mañana con Moria.