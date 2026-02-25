El fuerte cruce entre Tamara Pettinato y Cinthia Fernández en el programa de Moria

Tamara Pettinato y Cinthia Fernández protagonizaron un fuerte cruce hoy en La mañana con Moria. La columnista, quien aceptó la invitación de la conductora para charlar de la situación procesal de su hermano Felipe Pettinato, amenazó con retirarse del móvil cuando escuchó un comentario de la panelista de eltrece. “No vine a esto, chicos. Perdón”, disparó la periodista muy incómoda por la situación.

El pasado 23 de febrero comenzó el juicio oral contra Felipe Pettinato por el delito de estrago doloso seguido de muerte. El joven está acusado de haber incendiado su departamento y haber provocado el fallecimiento de su amigo Melchor Rodrigo, un reconocido médico neurólogo. El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022 en el departamento 22F del edificio de Aguilar 2390, casi Cabildo, en Belgrano. Durante los últimos días, Tamara decidió usar su voz para defender a su hermano.

Luego de resaltar su rol de “cuidadora” de la familia y destacar que “siempre da la cara”, Moria le preguntó a Pettinato por sus sentimientos. “A mi lo que me sucede es que cuando algo es injusto, de mi familia, de un amigo o de alguien que yo quiero, no me sale otra cosa más que salir a defender”, explicó. “Cuando la persona que yo quiero no tiene la voz para defenderse me nace a mi, nadie me lo pide”, sumó.

Hecha la aclaración, Moria le preguntó puntualmente por el juicio. “Felipe empezó el juicio el lunes. Fue la primera audiencia. Es algo que estábamos esperando hace cuatro años. La verdad es que en esta audiencia se desprendieron cosas que nosotros veníamos diciendo. Yo en estos años no hablé tanto del caso porque preferíamos que llegue este momento y que los testigos hablen; si no parece que defiendo a mi hermano porque es mi familiar”, explicó.

Según compartió Pettinato, los testigos contaron en el juicio que Felipe en todo momento intentó ayudar a Rodrigo. “Dijeron que pidió por ayuda, que pidió por los bomberos, que decía: ‘saquen a mi amigo’; que intentó volver a entrar al departamento cuando ya estaba el fuego descontrolado”, relató. También explicó que en el juicio se dijo que Rodrigo no era el médico de su hermano: “Era su compañero de consumo, su amigo”. Cuando Moria quiso saber si eran pareja, Pettinato respondió que no.

Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo (Foto: Instagram/Archivo)

En ese momento, en medio del ida y vuelta entre Pettinato y Moria, Fernández aprovechó para hacer un comentario. “Pero lo que se da acá es que acá es un homicidio, no si fue su pareja, su paciente, su amigo. O sea…”, acotó. Las palabras de la panelista hicieron enojar a la invitada. “Yo hablo con Moria, disculpame”, reaccionó. “Ah, no hablás con los panelistas”, devolvió Fernández. “Con vos en particular, no”, le retrucó Pettinato. “Cobardía, quizá”, respondió Cinthia.

“No vine a esto, chicos”, dijo Tamara luego de soltar un suspiro de resignación. “¿No querés hablar con Cinthia?”, le preguntó Moria. “No, lo aclaré antes de hablar, de hecho. Yo hablo con Moria, no con Cinthia que le gusta hacer quilombo”, insistió. “No, está bien. Quizá te incomoden mis preguntas, así que te conviene”, dijo entonces Fernández. “No, no, vos sos otro tipo de quilombera y te dedicás a otra cosa, entonces yo no quiero hablar con vos. Elijo con quien hablar”, intentó cerrar el tema la invitada.

“Se debate un homicidio, no la relación de una persona. Y que consuma no lo exime de responsabilidad”, volvió al ruedo Fernández. Cansada de la situación, Pettinato amagó con irse. “Dije que no quería esto. Si no lo hacemos otro día, cuando no esté”, reiteró. “Así estás tranquilita”, remató la panelista.

Cinthia Fernández disparó contra Tamara Pettinato

Molesta por la situación, Pettinato explicó que la causa está caratulada como “estrago seguido de muerte”, que no se juzga a su hermano por homicidio. “No leyeron la causa”, lamentó. Luego, Tamara tuvo un cruce con Amalia Díaz Guiñazú, quien aseguró que una de las vecinas declaró que escuchó gritos y que Felipe no quiso ayudar a Rodrigo. “Perdón, ¿vos estuviste en la audiencia?”, la increpó Tamara. “Es muy difícil si me dicen cosas que no son así y me hacen un escándalo de esto. Yo vine a contar lo que pasó el lunes”. El ida y vuelta continuó, hasta que Moria le pidió a Pettinato que hable de la causa. “No te quiero incomodar más”, agregó.