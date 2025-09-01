LA NACION

Festival de Venecia: Emily Blunt, Amanda Seyfried y otras figuras de Hollywood deslumbraron en la alfombra roja

Este lunes se presentaron los films de la competencia oficial La máquina: The Smashing Machine y The Testament of Ann Lee

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Amanda Seyfried, durante su paso por la alfombra roja del festival de Venecia
Amanda Seyfried, durante su paso por la alfombra roja del festival de VeneciaMarco Barada - SOPA Images via ZUMA Press Wire
Seyfried firmó autógrafos a los fans que se agolpaban frente al Lido
Seyfried firmó autógrafos a los fans que se agolpaban frente al LidoSTEFANO RELLANDINI - AFP
Amanda Seyfried en la alfombra roja de Venecia dónde asistió este lunes para presentar el film The Testament of Ann Lee, que consiguió una ovación de 15 minutos tras su proyección
Amanda Seyfried en la alfombra roja de Venecia dónde asistió este lunes para presentar el film The Testament of Ann Lee, que consiguió una ovación de 15 minutos tras su proyecciónTIZIANA FABI - AFP

Seyfried, enfundada en un diseño strapless de Prada en azul con detalles en colorado, se divirtió con los fotógrafos en la alfombra roja de Venecia
Seyfried, enfundada en un diseño strapless de Prada en azul con detalles en colorado, se divirtió con los fotógrafos en la alfombra roja de VeneciaTIZIANA FABI - AFP
The Testament of Ann Lee es una "fábula épica inspirada en la vida de Ann Lee, la fundadora de los Shakers, un movimiento religioso radical que comenzó a fines del siglo XVIII"
The Testament of Ann Lee es una "fábula épica inspirada en la vida de Ann Lee, la fundadora de los Shakers, un movimiento religioso radical que comenzó a fines del siglo XVIII"STEFANO RELLANDINI - AFP
Mona Fastvold, directora del film
Mona Fastvold, directora del filmTIZIANA FABI - AFP
US actor Scott Handy, New zealand actress Thomasin Mckenzie, US actress Amanda Seyfried, British actress Viola Prettejohn, actress Maria Sand, actress Stacy Martin, US actor Christopher Abbott, US actor Tim Blake Nelson, British actor David Cale, US actor Lewis Pullman, US actor Jamie Bogyo, the movie "The Testament of Ann Lee" presented in competition at the 82nd International Venice Film Festival, at Venice Lido on Sepember 1, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP)�
US actor Scott Handy, New zealand actress Thomasin Mckenzie, US actress Amanda Seyfried, British actress Viola Prettejohn, actress Maria Sand, actress Stacy Martin, US actor Christopher Abbott, US actor Tim Blake Nelson, British actor David Cale, US actor Lewis Pullman, US actor Jamie Bogyo, the movie "The Testament of Ann Lee" presented in competition at the 82nd International Venice Film Festival, at Venice Lido on Sepember 1, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP)TIZIANA FABI - AFP
Según contó Seyfried, el conjunto que lució durante la conferencia de prensa previa a la red carpet fue el mismo que había llevado Julia Roberts días atrás: le gustó tanto la combinación que decidió pedírsela prestada a la protagonista de Mujer bonita, quien accedió amablemente
Según contó Seyfried, el conjunto que lució durante la conferencia de prensa previa a la red carpet fue el mismo que había llevado Julia Roberts días atrás: le gustó tanto la combinación que decidió pedírsela prestada a la protagonista de Mujer bonita, quien accedió amablementeTIZIANA FABI - AFP
Emily Blunt se lució en la proyección de otra de las películas en competencia, La máquina: The Smashing Machine
Emily Blunt se lució en la proyección de otra de las películas en competencia, La máquina: The Smashing MachineMickael Chavet - ZUMA Press Wire
La actriz lució un impactante diseño strapless de Tamara Ralph Couture en tono marfil
La actriz lució un impactante diseño strapless de Tamara Ralph Couture en tono marfilTIZIANA FABI - AFP
Blunt caminó por la alfombra roja del brazo de su coprotagonista, Dwayne Johnson
Blunt caminó por la alfombra roja del brazo de su coprotagonista, Dwayne JohnsonSTEFANO RELLANDINI - AFP
Secretos y buena onda: los actores ya habían trabajado juntos en la película de 2021 Jungle Cruise
Secretos y buena onda: los actores ya habían trabajado juntos en la película de 2021 Jungle Cruise Alessandra Tarantino - Invision
Dwayne Johnson, el director, actor y guionista Benny Safdie y Emily Blunt,en la presentación para la prensa de La máquina: The Smashing Machine
Dwayne Johnson, el director, actor y guionista Benny Safdie y Emily Blunt,en la presentación para la prensa de La máquina: The Smashing MachineTIZIANA FABI - AFP
El film hace foco en la carrera del atleta de artes marciales Mark Kerr, su lucha contra las adicciones y la turbulenta relación con su novia
El film hace foco en la carrera del atleta de artes marciales Mark Kerr, su lucha contra las adicciones y la turbulenta relación con su noviaSTEFANO RELLANDINI - AFP
La modelo y conductora Madalina Diana Ghenea, una infaltable en las alfombras rojas del festival
La modelo y conductora Madalina Diana Ghenea, una infaltable en las alfombras rojas del festivalAlessandra Tarantino - Invision
Este año, la modelo lució un vestido en negro con ornamentada pechera y larga cola de tul
Este año, la modelo lució un vestido en negro con ornamentada pechera y larga cola de tulScott A Garfitt - Invision
La cantante estadounidense Halsey optó por un vestido en tono maíz, con bordados, transparencias y cuello halter
La cantante estadounidense Halsey optó por un vestido en tono maíz, con bordados, transparencias y cuello halterScott A Garfitt - Invision
La modelo angoleña Maria Borges impactó con su belleza en la red carpet
La modelo angoleña Maria Borges impactó con su belleza en la red carpetScott A Garfitt - Invision
Borges lució un conjunto de dos piezas, que combina un top metalizando con cuello alto y falda plisada en negro con varias capas
Borges lució un conjunto de dos piezas, que combina un top metalizando con cuello alto y falda plisada en negro con varias capasAlessandra Tarantino - Invision
El actor y director Seth Rogen llevó su propia cámara de fotos para retratar su experiencia en el festival italiano
El actor y director Seth Rogen llevó su propia cámara de fotos para retratar su experiencia en el festival italianoScott A Garfitt - Invision

Paris Jackson, presente en el festival asistió a la función de estreno de Frankenstein, con un look acorde con la película de Guillermo del Toro
Paris Jackson, presente en el festival asistió a la función de estreno de Frankenstein, con un look acorde con la película de Guillermo del ToroTIZIANA FABI - AFP

El actor Christopher Abbott en la alfombra roja de Venecia
El actor Christopher Abbott en la alfombra roja de VeneciaTIZIANA FABI - AFP

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. El insólito enojo de Mario Pergolini con Fredy Villarreal
    1

    El insólito enojo de Mario Pergolini con Fredy Villarreal: “Él estaba enemistado conmigo”

  2. La razón por la que Pedro Pascal, el actor del momento, está en juicio contra una marca de pisco chilena
    2

    Pedro Pascal, el actor del momento, en juicio contra una marca de pisco chilena llamada Pedro Piscal

  3. Segundo Cernadas: su militancia, su madrina en la política y la “grieta” con Pablo Echarri
    3

    Segundo Cernadas: su militancia, su madrina en la política y la “grieta” con Pablo Echarri

  4. Venecia: de Cate Blanchett y Alicia Vikander a Jude Law y Guillermo del Toro, todas las estrellas que desfilaron por la alfombra roja
    4

    Venecia: de Cate Blanchett y Alicia Vikander a Jude Law y Guillermo del Toro, todas las estrellas que desfilaron por la alfombra roja

Cargando banners ...