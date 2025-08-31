LA NACION

Venecia: de Cate Blanchett y Alicia Vikander a Jude Law y Guillermo del Toro, todas las estrellas que desfilaron por la alfombra roja

“La Mostra” tuvo su primer fin de semana fiel al glamour que se espera de ella

Cate Blanchett, Jude Law e Indya Moore coparon todas las miradas y los focos en esta nueva edición del Festival de Venecia
Como era de imaginar para una modelo, Iris Mittenaere, actriz de Father Mother Sister Brother, no pasó inadvertida en la alfombra roja del Festival de Venecia
Rodeada de cámaras de todo el mundo, la modelo polaca Anja Rubik posó para los fotógrafos antes de la proyección de Father Mother Sister Brother
En Venecia, la gran actriz británica Charlotte Rampling estuvo presente por la película Father Mother Sister Brother en la que trabajó junto a otra intérprete de enorme talento: Cate Blanchett
El actor y productor Guillermo Del Toro junto a su familia en la alfombra roja antes de presentar Frankenstein,la historia que, según declaró ante la prensa, refleja tanto a su propia vida como a su obsesión por el clásico escrito por Mary Shelley
Jim Jarmusch en la muestra de Venecia en donde presentó Father Mother Sister Brother, en la que trabajan Cate Blanchett, Adam Driver y el cantante Tom Waits, entre otros
Tom Sturridge, el protagonista de la serie Sandman, desfiló por la alfombra roja como parte del elenco de The Wizard of the Kremlin
El actor y productor Guillermo Del Toro junto a su familia en la alfombra roja antes de presentar Frankenstein,la historia que, según declaró ante la prensa, refleja tanto a su propia vida como su obsesión por el clásico escrito por Mary Shelley
La sueca Alicia Vikander, del elenco de The Wizard of the Kremlin que se presentó este domingo, posa para las cámaras cumpliendo con el protocolo del glamoroso encuentro de cine
El actor Paul Dano saluda a sus fanáticos antes de la proyección de The Wizard of the Kremlin, en la que interpreta a un brillante artista y productor de televisión que se convierte en el consejero de Vladimir Putin
La actriz luxemburguesa Vicky Krieps, quien hizo una aparición fulgurante en la pantalla grande con El hilo invisible, está presentando en Venecia Father Mother Sister Brother, film sobre las relaciones entre hijos adultos
Con la Guerra en Ucrania como telón de fondo, en la película The Wizard of the Kremlin el actor Jude Law, quien posa en la alfombra roja, interpreta a Vladimir Putin, el presidente ruso
La actriz estadounidense Indya Moore, el director de cine norteamericano Jim Jarmusch y el actor Luka Sabbat, también de ese país, asisten a la sesión fotográfica de la película episódica Father Mother Sister Brother
La actriz sueca Alicia Vikander con otro look, atiende a los camarógrafos de todo el mundo antes de la presentación de la película The Wizard of the Kremlin, de Olivier Assayas
Indya Moore también integra el elenco de Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmush, muy aplaudida en su exhibición en Venecia
La actriz australiana Cate Blanchett, una de las estrellas del festival, aparó todas las miradas este domingo
