Filtraron llamativos detalles del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “Va a ser como estar en Disney”

A poco menos de dos meses del gran día, trascendieron nuevos detalles de cómo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, previsto para el 19 de diciembre. “Va a ser como estar en Disney”, anticipó Yanina Latorre. Además, contó que es la propia artista quien se está ocupando del armado del evento y que, para organizarlo, tomó como inspiración tres películas vinculadas con la historia de amor de la pareja y una heroína con la que se siente identificada.

Según trascendió, Tini es quien se encarga de forma personal del armado del evento

La conductora compartió la información en su programa de El Observador, #Yanina1079, donde aseguró que habló recientemente con la cantante. “Está contenta. El otro día hablé, me dijo que ya está ultimando los detalles”, contó. Según explicó, Tini se encuentra en Miami junto al futbolista y dedica estos días a resolver los preparativos de la celebración.

Tres películas, una heroína y una ceremonia íntima

Uno de los aspectos centrales de la fiesta será su ambientación. Aunque evitó revelar los títulos de las películas elegidas, Latorre explicó cómo la cantante las incorporó al evento. “La estética es una, pero hay partes que van a ir pasando basadas en tres películas que los identifican a ellos con su historia de amor”, adelantó.

La protagonista de una de esas historias tendrá un lugar especial. Según contó la conductora, Tini se siente identificada con ella por su recorrido de vida y esa conexión guiará tanto la entrada como la decoración. “Va a ser como estar en Disney. Muy Tini todo. Y de todo se ocupa ella”, afirmó. Para describir el nivel de planificación, comparó el armado de la boda con el de la gira de la artista: “Lo escribió al casamiento como si fuera Futttura”.

Cuando sus compañeros intentaron adivinar cuál era la película en cuestión, Latorre descartó una de las opciones: “No es Frozen”. Y agregó una pista: “Además, Frozen es más aniñado y no es tan aniñado el tema”.

La celebración comenzará con una ceremonia reservada para un grupo reducido. “A la ceremonia no van todos los invitados. Va muy poca gente, que deben ser 20, y a las nueve de la noche van los invitados a la cena y a la fiesta”, explicó la conductora. La pareja quiere compartir ese primer momento con sus afectos más cercanos: “La ceremonia la quiere hacer muy íntima, con sus amigas, los amigos de Rodrigo y la familia”.

Latorre también precisó que el encargado de oficiar la unión será el hermano del futbolista y aclaró que se tratará de una celebración simbólica. “No es un casamiento civil de verdad ni es un casamiento por iglesia de verdad. Es una celebración de amor. No es un casamiento legal”, sostuvo.

La pareja hoy vive en Miami Instagram @tinistoessel

Sobre la lista de invitados, Latorre se centró en dos figuras del fútbol y de la música. “Entiendo que Messi va a ir, es íntimo amigo de Rodrigo”, señaló. Y sumó, con cautela, en referencia al líder de Coldplay: “Yo creo que está invitado Chris Martin, pero hay que ver si viene”. Además, aseguró que habrá restricciones para los asistentes. “Prensa no va a haber, fotos no va a haber. No se puede entrar al casamiento con celular”, dijo.

Del anuncio al vestido de novia

El posteo con el que Tini Stoessel confirmó la feliz noticia

En agosto y a través de un posteo en su cuenta de Instagram, Tini Stoessel confirmó su casamiento con De Paul. “... y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida, Rodrigo de Paul”, escribió y acompañó la publicación con un video en el que se la escuchó decir “Me caso”, al momento de mostrar el anillo de compromiso.

En ese mismo video, Tini compartió su viaje a París para probarse el vestido de novia. Según informó la revista ¡HOLA!, el elegido para crearlo es Ludovic de Saint Sernin, el diseñador belga que tiene entre sus clientas a figuras como Dua Lipa, Miley Cyrus y Anya Taylor-Joy.

Durante la visita al atelier, la cantante esperaba encontrarse con telas y algunos avances, pero el vestido ya estaba listo para la prueba. El diseñador le explicó que el corset y la falda estaban en piezas para que pudieran construir el conjunto juntos. Aunque mantuvo el resultado en reserva, Tini compartió su entusiasmo con el futbolista: “No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando”.

Tini Stoessel en 2025 con un diseño de Ludovic de Saint Sernin en la Semana de la moda de París Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock - REX Features/Shutterstock /The G

La celebración sería en El Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el mismo predio donde se casaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Stefanía Roitman y Ricky Montaner y Diego Schwartzman y Eugenia de Martino.

El conflicto familiar y las decisiones de Tini

La organización de la boda transcurre en medio del distanciamiento de Tini con sus padres. Al abordar ese tema, Latorre aseguró que el abogado de la artista envió una nueva propuesta a Alejandro Stoessel y que todavía no recibió una respuesta. “No contestó. Y era buena la propuesta. Por ahí no es lo que él pretende, pero es lo que corresponde”, sostuvo, sin precisar los términos del ofrecimiento. “Yo creo que ellos piensan que la van a convencer de que está equivocada y que quede todo como está, y Tini está muy firme en su decisión”, agregó.

Tini junto a su papá, Alejandro Stoessel (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

En ese contexto, se refirió al lugar de Francisco, el hermano de la cantante. “Debe estar entre la espada y la pared porque yo sé que por ahí ahora se puso un poco tirante, pero él está bien con la mamá y el papá y también está bien con Tini”, señaló. Sobre su presencia en la boda, distinguió entre la invitación y la decisión de asistir: “El hermano está invitado. No sé si va a ir. Los padres no están invitados”.