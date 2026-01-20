Qué se sabe hasta ahora del casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: fecha, lugar e invitados de lujo

Luego de unas vacaciones en el Caribe, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel comienzan a pulir los preparativos para lo que será su casamiento. La pareja, que actualmente vive en Miami, por los compromisos deportivos del futbolista con el Inter Miami, comenzó a armar un evento que tendrá lugar en la Argentina y contará con la presencia de numerosos invitados.

En LAM (América), la periodista Pilar Smith brindó algunos detalles de interés para dimensionar lo que será una boda despampanante. Lo primero que indicó fue la posible fecha: “Se acuerdan que se hablaba de diciembre de 2025, finalmente va a ser diciembre de 2026. Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo y algunas personas ya fueron invitadas de palabra”.

Los detalles del casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

La elección de la fecha está sujeta al calendario deportivo de Sudamérica y Europa, quienes, por lo general, entran en receso a final de año. Al estar anotados en la lista varios jugadores de la selección argentina, la pareja decidió que diciembre sea el mes para el casamiento.

“La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre. Tiene que ser cercano a las Fiestas por el receso tanto en Europa como en Argentina. Van a venir muchos futbolistas”, sentenció Smith, quien dio un pantallazo general de una ceremonia que formalizará la relación entre el deportista y la cantante.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán en Argentina en el mes de diciembre (Foto: Instagram @rodrigodepaul)

Lo que ya está confirmado es el lugar: será en El Dok Haras, una estancia de amplias dimensiones, ubicado en Exaltación de la Cruz, en inmediaciones a la localidad de Pilar, donde se casaron previamente otras celebridades como Oriana Sabatini, Cande Tinelli, Jorge Lanata, entre otros.

Al ser dos figuras reconocidas mundialmente en sus ámbitos, De Paul y Tini confeccionan una lista de invitados que dará de qué hablar. A raíz de ello, Pilar Smith dio algunas pistas de quienes podrían dar el presente en este evento que se dará a final de año.

Lionel Messi, por su gran amistad con De Paul, será uno de los invitados CHRIS CARTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El nivel de invitados: Chris Martin, Alejandro Sanz, Lionel Messi...”, deslizó la periodista para dar a cuenta de la gran cantidad de celebridades que acompañará a la pareja en un día tan especial para sus vidas.

Por otra parte, se confirmó que la idea del matrimonio sería vivir una parte del año en Miami y, la otra parte, en San Isidro, para estar cerca de sus afectos y así encarar el tramo final de lo que será un cierre de año soñado.

Contar con Chris Martin sería un sueño para Tini: ¿se le dará?

Para ponerle la frutilla al postre, se rumorea sobre la presencia de Ricky Martin en el evento. Es que el cantante puertorriqueño y Tini harán un dueto para darle un nuevo formato al reconocido hit “Vuelve” y, posiblemente, sea una de las piezas musicales que sonará en la boda.

A falta de una confirmación oficial por parte de los protagonistas, la pareja mantiene cierto hermetismo a la hora de filtrar información a la prensa y piensan cuidadosamente cada uno de los detalles que serán parte de una super evento que tendrá en vilo al mundo artístico, del espectáculo y el deporte.