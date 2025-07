Fin a la alianza del príncipe Harry y Meghan Markle con Netflix, al no obtener los resultados esperados

Punto final a la millonaria alianza del príncipe Harry y Meghan Markle con Netflix. En septiembre termina su sustancioso y muy privado contrato, y no se va a renovar, según se confirmó este miércoles. En estos cinco años lanzaron cinco proyectos, por los que recibieron unos 100 millones de dólares. Una expectativa muy alta que no tuvo el resultado esperado en la mayoría de los contenidos. Primero fue la docuserie Harry y Meghan en diciembre de 2022; después Live to Lead, una serie de siete capítulos de media hora donde se repasan perfiles de líderes internacionales; en agosto de 2023 llegaría Heart of Invictus, un documental sobre la competición deportiva para veteranos de guerra creado por Harry; en diciembre de 2024 se estrenó Polo, que prometía dar un vistazo al mundo del polo profesional y que apenas vieron 500 mil personas en todo el mundo; y el último gran proyecto, Con amor, Meghan, programa basado en el estilo de vida de la duquesa de Sussex.

La jugosa docuserie Harry y Meghan sigue siendo el debut documental más visto de Netflix hasta la fecha Getty Images

La noticia la adelantó el martes 22 de julio The Sun y horas después fueron los medios estadounidenses, como People y Page Six, los que confirmaron la noticia: no habrá una nueva renovación y, por ende, sus caminos se separan. Pero hay un matiz: la ruptura no es total.

La decisión se conoce después de que Netflix publicase, el pasado 17 de julio, un listado con los programas, series y películas más vistos en la primera mitad de 2025. Según el informe, Con amor, Meghan, el que estaba llamado a ser el gran proyecto de la duquesa de Sussex, recibió un total de 5,3 millones de visitas, ubicándose en el puesto 383. Eso sí, tiene confirmada una segunda temporada, que está previsto que se estrene el próximo otoño —se grabó a continuación de la primera y se conoce que la primera estrella invitada será la modelo y presentadora Chrissy Teigen—. La jugosa docuserie Harry y Meghan sigue siendo el debut documental más visto de Netflix hasta la fecha . “Netflix fue inteligente al conseguir una gran cantidad de espectadores para su primera serie documental y sabía, siendo realistas, que sería el culmen del contenido de la pareja de Montecito”, afirmó una fuente a The Sun. “No están descontentos con cómo resultaron las cosas: obtuvieron esos éxitos iniciales y produjeron uno de los programas más comentados de todos los tiempos”, añadía.

Pero esto no significa que dejen de trabajar con la plataforma de streaming. En los últimos tiempos, Netflix se ha ido alejando de los grandes acuerdos multiproyectos que, como en el caso de los duques de Sussex, quizás no encajaban con el tipo de contenido habitual, pero que se veían obligados a emitir por el contrato que tenían ya firmado. A partir de ahora, sus acuerdos serán puntuales.

“En buenos términos”

Esta separación —al menos momentánea y hasta que se confirme un nuevo proyecto en marcha— se ha realizado en buenos términos. Netflix es socio de As Ever, la marca de estilo de vida que lanzó el pasado mes de abril Meghan Markle, un año después de anunciar su creación. Los pocos productos que salieron en aquel momento a la venta se agotaron en menos de una hora, pero desde entonces ha continuado reponiendo y añadiendo nuevos productos, incluyendo un vino rosado. Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, habló de esta unión empresarial el pasado marzo: “Somos un socio pasivo de la empresa de Meghan, y es un gran modelo de descubrimiento para nosotros en este momento”. Los productos que aparecen en el programa son accesibles para su público, aunque hay que ser rápido para hacerse con ellos. Page Six asegura que el ejecutivo sigue siendo un gran fan del matrimonio y que cena junto a ellos regularmente. “Pronto habrá más proyectos televisivos con los duques de Sussex”, adelanta el citado medio.

Meghan Markle seguirá en lo suyo: centrada en As Ever y en el crecimiento internacional de la empresa. El pasado junio, en el podcast Aspire de Emma Grege, cofudadora de Skims, anunció que no estaba en sus planes una segunda temporada del podcast Confesiones de una fundadora, que estrenó en abril. “Me encanta que haya tanta emoción y deseo por otra temporada, pero necesito concentrarme en mi negocio”, aseguró.

A partir de ahora, el matrimonio deberá seleccionar bien los proyectos que quiere vender a Netflix . La no renovación del contrato supone una pérdida de ingresos importante que tendrán que afrontar. Este nuevo capítulo de la vida de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle llega en un momento en el que parece que sus relaciones con los Windsor —o al menos con el rey Carlos III— empiezan a relajarse tras años de tensión. Pese a todo, no son capaces de extender las buenas rachas por mucho tiempo.

Por Andrea Jiménez