De El Eternauta a Envidiosa: ¿Qué series argentinas se destacan entre lo más visto de Netflix?

Las producciones hechas en la Argentina lograron cautivar audiencias de todo el mundo. Netflix presentó su reporte con lo más visto en la plataforma durante el primer semestre de 2025 y nuestro país sorprendió con el alcance de sus proyectos audiovisuales.

El Eternauta, Atrapados y Envidiosa se destacaron entre lo más visto del streaming de la N roja. Corazón delator fue la película argentina más vista con 22 millones de visualizaciones hasta el momento.

Julieta Díaz y Benjamín Vicuña, los protagonistas de Corazón delator, la película argentina más vista en lo que va del año Rodrigo Nespolo

El informe que la plataforma le compartió a la prensa abarca aproximadamente el 99% de las visualizaciones totales de la primera mitad de 2025 y señala que la gente disfrutó más de 95 mil millones de horas viendo Netflix.

¿Qué fue lo más visto de Netflix entre enero y junio de 2025?

Los originales de Netflix siguen marcando la cancha de la plataforma: casi la mitad de todo lo que se vio procedía de títulos originales del gigante de streaming que se estrenaron en 2023 o antes. En este primer semestre de 2025, producciones como Orange is the New Black , Ozark y La casa de papel superaron los 100 millones de horas vistas. En términos de películas, Alerta roja, Leo y Superheroicos obtuvieron más de 20 millones de vistas cada una.

Reino Unido sorprendió con la calidad de sus historias y sus producciones supieron dejar huella en las audiencias globales. Adolescencia se consagró como la serie más vista en lo que va del año, con 145 millones de visualizaciones. El público también disfrutó de otras series inglesas como Me haces falta (58 millones), la séptima temporada de Black Mirror temporada 7 (31 millones) y Dept. Q temporada 1 (25 millones).

Stephen Graham en una escena de "Adolescencia" Netflix

Las series de habla no inglesa también alcanzaron grandes caudales de audiencia y repercusión y dentro de esta categoría se destacan 10 de las 25 series más vistas en la primera mitad del año.

El juego del calamar, la exitosa serie de Corea del Sur, obtuvo más de 230 millones de vistas en sus tres temporadas durante la primera mitad del año. Su última temporada se convirtió en el tercer programa más visto de Netflix , con 72 millones de vistas en sólo cuatro días. Otras series de Corea del Sur también brillaron, como Si la vida te da mandarinas… (35 millones), Héroes de guardia temporada 1 (34 millones) y las dos temporadas de Un héroe débil: Clase 1 (22 millones) y Un héroe débil: Clase 2 (20 millones), que atrajeron a un gran público.

Los títulos escandinavos ganaron popularidad: Los secretos que ocultamos, de Dinamarca, ostentó 34 millones de vistas, No. 24, de Noruega, hizo lo suyo con 24 millones y sorprendió la repercusión de tres historias suecas: Los crímenes de Åre temporada 1 (33 millones), El rastro (29 millones) y La cúpula de cristal (20 millones).

La Argentina pisa fuerte

Las producciones hechas en la Argentina generaron impacto tanto en audiencias locales como globales. El Eternauta logró alcanzar el Top 30 de series más vistas con 29 millones de visualizaciones. Por su parte, Atrapados ostentó 18 millones y la temporada 2 de Envidiosa destacó con 9.5 millones de visualizaciones. Corazón delator se destacó como la película argentina más vista, con 22 millones de vistas.

La repercusión de El Eternauta marcó un hito sin precedentes entre las producciones argentinas de la plataforma. La adaptación de la historieta escrita por Héctor G. Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López fue definida por los productores como una “hazaña tecnológica y de producción con altísima calidad y brillantez técnica, aunque lo más importante es el factor emocional y narrativo”. La serie describe cómo un grupo de sobrevivientes se enfrenta en Buenos Aires a una invasión alienígena precedida por una nevada mortal. Creada, escrita y dirigida por Bruno Stagnaro, y producida por K & S Films, tiene como protagonistas a Ricardo Darín (como Juan Salvo), Carla Peterson, Andrea Pietra, César Troncoso, Ariel Staltari (además coguionista) y Marcelo Subiotto.

Corazón delator, el último proyecto para Netflix del prolífico Marcos Carnevale mezcla el drama romántico y la resiliencia al contar el vínculo afectivo que se establece entre un empresario (Benjamín Vicuña) que acaba de recibir un trasplante de corazón y la viuda (Julieta Díaz) del donante y conquistó por completo a la audiencia de Netflix, convirtiéndose en la película argentina más vista entre enero y junio de 2025.

Envidiosa causó furor al poco tiempo de su estreno y tras el furor de las dos primeras entregas, la plataforma no dudó en anunciar que habrá una tercera temporada. La renovación de la serie era esperable, ya que, días después del estreno de la segunda temporada, el pasado 5 de febrero, la ficción logró posicionarse en el Top 10 semanal de Netflix en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Asimismo, llegó al puesto número 8 del Top 10 semanal global para series de habla no inglesa, con más de 3.3 millones de reproducciones en su primera semana. El impacto de la serie también llegó a Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador y Venezuela, donde el título también se posicionó entre las diez más vistas.

Atrapados, basada en la novela del estadounidense Harlan Coben, logró conquistar a la audiencia y traspasar la pantalla al construir un relato potente y consistente, aggiornado a la sociedad actual (la novela es de 2010) y al rol esencial que ocupan hoy las redes sociales, el periodismo digital y las nuevas tecnologías.

Las apuestas argentinas del segundo semestre

La segunda temporada de División Palermo, la comedia de situaciones creada por Santiago Korovsky, se estrenó este jueves y es una de las grandes apuestas locales del segundo semestre de 2025.

Otra serie que genera gran expectativa es En el barro, una continuidad del universo de El marginal ambientado en una cárcel de mujeres, con estreno pautado para el 14 de agosto. La serie cuenta con producción de Underground (Sebastián Ortega) y un llamativo elenco encabezado por Ana Garibaldi (como Gladys Guerra, la viuda de Mario Borges), Valentina Zenere (que viene de personificar en una película a Nahir Galarza), Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Cecilia Rossetto, Gerardo Romano y el regreso de Juana Molina.