En fotos: Griselda Siciliani fue a apoyar a Adrián Suar en la premiere de 30 noches con mi ex

Noche de festejo para Adrián Suar. El actor y productor recibió el martes el apoyo de familiares, amigos y colegas en la premiere en el Dot Baires Shopping de 30 noches con mi ex, su debut como cineasta que se estrena este jueves y que cuenta con el coprotagónico de Pilar Gamboa.

Del evento formaron parte su hijo, Toto Kirzner, su hija Margarita y la mamá de la niña, la actriz Griselda Siciliani, y numerosas figuras del mundo del espectáculo como Leticia Brédice, Fabián Doman, Germán Paoloski, Denise Dumas y Campi, Federico D’Elia, Andrea Pietra, Patricia Echegoyen, Nicolás Francella, Roberto Moldavsky, Martín Bossi, Mauricio Dayub, Marcos Carnevale, Leticia Siciliani, Paula Morales, Pablo Codevilla, Guido Kaczka, Pichi Straneo Gustavo Bermúdez y Verónica Varano, Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich, y Mariano Torre y Elena Roger.

En diálogo con LA NACION días antes de la premiere, Suar se explayó sobre los nervios previos al estreno. “Vuelvo a tener los nervios de hace dos años, cuando estrené por última vez. Pero estoy tranquilo y seguro de que la película va a gustar. Claro que me gustaría meter de nuevo todo el público que tuvieron otras películas mías, pero hay que tener en cuenta todo el contexto. Ojalá podamos llegar a los 400.000 espectadores. La película no te va a defraudar. Esto es comedia y un poco más, muy distinto a lo que venía haciendo con Corazón loco, El fútbol o yo y Me casé con un boludo. Es una comedia emocional, con el humor que la gente puede esperar de mí, pero a la vez parada en el tema de la salud mental, un tema que siempre me inquietó”, manifestó.

Por otro lado, el flamante realizador habló de sus deseos de dirigir que se fueron postergando hasta que finalmente se sintió listo. “Hace tiempo que tenía ganas”, le contó a este medio. “Y me sentía seguro en este caso porque 30 noches con mi ex es una película de personajes, sobre todo el que encarna Pilar, el más importante de todos porque expresa la dificultad en materia de salud mental . En cuanto a dirigir, no es algo nuevo. Ya lo hice con todo el trabajo de estudios durante la primera temporada de Vulnerables, junto a Daniel Barone. Además estuve muy bien rodeado, con Luis Bernárdez como asistente, con Juan Vera, el Chango Monti en la fotografía, Mercedes Alfonsín en el arte. Gustavo Bermúdez me acompañó durante las siete semanas de rodaje y me apoyó mucho con su mirada. Si tenés cierta experiencia, sabés lo que hay que hacer y no entrás en un caos que no puedas manejar dentro de un set, seguro que podés dirigir”.

En otro punto del país se vio a Emilia Attias junto a Nicolás Riera en el evento Movistar Ski Day. Los exCasi Ángeles subieron a la cima del Cerro Catedral y fueron los primeros en inaugurar las pistas.

Por otro lado, Jorge Marrale asumió la presidencia de SAGAI, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, en el acto de asunción de la nueva comisión directiva para el período 2022-2026 en el que Martín Seefeld será vicepresidente y María Fiorentino tomará el rol de secretaria.

“Necesitamos apoyo en la industria audiovisual para volver a la ficción. Tenemos talento en todos los rubros. Estamos para trabajar y ser mejores”, expresaron los actores en el acto que contó con la presencia de periodistas, referentes culturales, políticos, y reconocidos artistas.