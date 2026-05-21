Así reaccionaron los fans de Fito Páez a su nuevo disco: miraban sus redes sociales aburridos y le silbaron en la cara

Rodolfo “Fito” Páez se presentó el pasado 21 de mayo en el Movistar Arena para presentar su último álbum de estudio, Novela. Pero el público que asistió se mostró muy descontento porque el artista no cantó una gran cantidad de sus viejos éxitos y se centró en los que componen ese trabajo. A raíz de esto, pocos pudieron disfrutar del show, cantaron y bailaron, ya que una mayoría desconocía las letras de las canciones del mencionado disco.

Tras finalizar el show, a través de X se filtraron distintos videos que evidenciaban que no fueron solo unas pocas personas las que estaban molestas, sino casi todo el estadio. En dos de las grabaciones más impactantes se puede ver a gran cantidad de espectadores con sus celulares mientras revisaban mensajes, leían diarios o miraban sus redes sociales con Fito de fondo. En el segundo, aún más agresivo, muchas personas se pusieron de pie y empezaron a gritar y abuchearlo.

La reacción del público al show de Fito Páez

Cabe remarcar que desde que salieron a la venta las entradas del show, se aclaró que el concierto sería para presentar ese repertorio. E incluso, el día antes de presentarse, Fito Páez grabó un video en Instagram en el que remarcó todos los detalles del evento con el que el público se sorprendería.

“Y dije, el jueves va a ser Shine —en referencia al nuevo disco que lanza esta misma semana— ¿Y si el miércoles despido Novela en el Movistar? ¿Por qué no?”, relató sobre el momento en que decidió modificar el repertorio habitual para transformarlo en un cierre de su anterior trabajo.

La determinación de presentar el disco Novela entero y en orden cronológico obligó a una reestructuración a contrarreloj que afectó directamente a su equipo de producción, encargado de adaptar la puesta visual abstracta, diseñada por Sergio Lacroix.

Silbidos A Fito Páez

“Llamé a todo el equipo, pum pum, todos temblando... panic attack general... Y a todos les encantó finalmente”, confió el músico entre risas. “Quería avisarles eso, que tuve otro arrebato... y al final lo vamos a despedir, porque al otro día sale Shine, nuestro álbum nuevo”, expresó entusiasmado, porque tras el éxito de Novela, comenzaría otra gira totalmente innovadora con Shine.

Aún así, consciente de las expectativas de la audiencia, el artista aclaró en su mensaje que la apuesta por el nuevo material no dejaría afuera los grandes éxitos de su carrera, por lo que anticipó la estructura que tendría la segunda parte de la noche.

“Después vamos a tocar una hora y pico de las canciones que todos conocemos y queremos cantar también”, prometió de cara al cierre. Así que eso era, ojalá tengan ganas de escucharlo, yo me muero de ganas de tocarlo”, concluyó.

¿Qué dijo Fito Páez al escuchar en vivo los abucheos y silbidos?

“Silbaron muchísimo, ahora a cantar”: el enojo de Fito Páez luego de ser abucheado en su show

La reacción del público generó mal humor de Fito Páez, quien, al ver la reacción del público, comenzó a tocar sus antiguos clásicos. Fue entonces que les dijo a los presentes con ironía: "Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man“.