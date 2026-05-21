Fito Páez había anunciado cómo iba a ser el show por el que fue abucheado

Fito Páez, quien fue abucheado este miércoles por la noche en su show, había avisado en redes sociales que cantaría su último álbum, Novela, durante la primera parte de su concierto en la ciudad de Buenos Aires.

Pocas horas antes del recital de este miércoles, en el que fue silbado por no arrancar interpretando sus hits más populares, el artista anunció mediante su red social Instagram: “Quería avisarles que vamos a tocar Novela, el miércoles lo vamos a despedir, porque el jueves nace Shine, nuestro nuevo álbum”.

El aviso de Páez en redes sobre el show

En un video grabado con aspecto informal y directo el músico dio detalles sobre cómo surgió la idea de estructurar la fecha en dos bloques bien definidos. Aunque antes de hablar estrictamente de la grilla del concierto, Páez comenzó el video compartiendo con naturalidad un percance doméstico: “Estaba yendo al dentista porque se me rompió un diente, hace un ratito”, comentó frente a la cámara.

Inmediatamente después, el rosarino reveló el origen del impulso que generó disconformidad en gran parte de los asistentes. “Y dije, el jueves va a ser Shine—en referencia al nuevo disco—... ¿Y si el miércoles despido Novela en el Movistar? ¿Por qué no?”, relató sobre el momento en que decidió modificar el repertorio habitual para transformarlo en un cierre de su anterior trabajo.

La determinación de presentar el disco Novela entero y en orden cronológico obligó a una reestructuración a contrarreloj que afectó directamente a su equipo de producción, encargado de adaptar la puesta visual abstracta, diseñada por Sergio Lacroix.

Polémica en el show de Fito Páez: fue abucheado por la lista de temas que eligió

“Llamé a todo el equipo, pum pum, todos temblando... panic attack general... Y a todos les encantó finalmente”, confesó el músico entre risas. “Quería avisarles eso, que tuve otro arrebato... y al final lo vamos a despedir, porque al otro día sale Shine, nuestro álbum nuevo”, expresó entusiasmado.

Aún así, consciente de las expectativas de la audiencia, el artista aclaró en su mensaje que la apuesta por el nuevo material no dejaría afuera los grandes éxitos de su carrera, anticipando la estructura que tendría la segunda parte de la noche.

“Después vamos a tocar una hora y pico de las canciones que todos conocemos y queremos cantar también”, prometió de cara al cierre. Así que eso era, ojalá tengan ganas de escucharlo, yo me muero de ganas de tocarlo”, concluyó.

“Silbaron muchísimo, ahora a cantar”: el enojo de Fito Páez luego de ser abucheado en su show

El impacto de la propuesta y los silbidos

La propuesta conceptual del artista no fue bien recibida por una gran parte de los asistentes. Durante la primera mitad del show, el descontento causó algunos abucheos y silbidos, mientras que otra parte de la audiencia se mostraba distraída, mirando sus teléfonos celulares o levantándose para buscar comida.

El malestar generalizado se potenció por un retraso de alrededor de media hora en el inicio del espectáculo y por el uso de visuales abstractas, que no agradó a quienes estaban lejos y querían que “se muestre a Fito”.

La reacción del público generó mal humor en el cantante "Después tocó todos los hits, uno atrás de otro, pero se lo notaba muy enojado y hablando con un tono irónico”, narró María, una de las presentes en el show, a LA NACION.

“Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”, retrucó el músico cuando finalmente llegó el momento de los clásicos más populares.