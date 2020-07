La actriz celebró sus 54 años acompañada de su pareja, Luis Scalella Crédito: Instagram Stories

Flavia Palmiero festejó su cumpleaños ayer junto a su novio , el productor cinematográfico Luis Scalella . La actriz cumplió 54 años y a pesar del particular contexto de cuarentena obligatoria se mostró contenta y romántica desde su casa.

"¡Hola! ¡Feliz cumple a mí! Así empiezo este día tan especial. Hay sol, hay vida y hay esperanza. Siempre se vuelve a empezar y este año más que nunca", escribió en un posteo. "No bajamos los brazos. Seguiremos cumpliendo sueños. ¡Gracias por mis flores preferidas amor!", agregó.

En la siguiente publicación mostró en un video el momento en que su pareja la sorprendió y le trajo un ramo de flores a la cama. Palmiero y Scalella ya llevan siete años de amor , y suelen ser muy reservados en las redes sociales.

Sin embargo, en ocasiones especiales se muestran juntos en el mundo virtual, y como en esta fecha de celebración: la actriz compartió en sus historias una postal donde se la ve riéndose muy divertida mientras abraza al productor.

La postal romántica de Flavia Palmiero junto a su pareja, Luis Scalella, el día de su cumpleaños Crédito: Instagram Stories

En sus stories también mostró todas las felicitaciones que recibió a través de su Instagram, incluidos los saludos familiares que le grabaron para desearle un feliz cumpleaños a la distancia. "¡Gracias por todo el cariño y el amor. Un cumple muy íntimo, diferente, pero nunca sin amor ", expresó.

También se mostró soplando las velas en una torta en forma de "F", y volvió a agradecerle a todos por los saludos en un video de sus historias: "No sé si quedo claro, pero de verdad, muchas gracias por estar ahí, del otro lado, y mandarme tanto cariño. Mil gracias a mis amigos y familiares que me sorprendieron con hermosos videos, y a ustedes también, todos los que me siguen, que también son mis amigos".