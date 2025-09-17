“Mundo Halloween”: terror, magia, fantasía y diversión en el circo de Flavio Mendoza

Este año, la fiesta de Halloween se adelantará unos días, cuando el próximo 26 de septiembre una troupe de zombis, calabazas, esqueletos y momias sorprenda a los espectadores en el estreno del flamante espectáculo de Flavio Mendoza: Mundo Halloween.

De esta manera, el bailarín, coreógrafo y director artístico marca el cierre de su show Abre tus alas, a la vez que relanza esta gran apuesta en el Casino de Buenos Aires (Puerto Madero). Una propuesta estética más oscura, lúdica y provocadora, que combina circo, teatro, danza y efectos especiales.

Las calabazas talladas son el icono principal de Halloween, pero también están presentes otros elementos claves como cráneos y esqueletos, representados de forma humorística o decorativa Mundo Halloween

“Halloween surge como una creación de Dio [su hijo Dionisio]. Cuando tenía cinco años, le gustaba tanto el terror que se la pasaba viendo todo el tiempo la película It y a mí me cansaba un poco, porque era un poco fuerte. Entonces, un día le dije que no la iba a ver más con él, y medio lloriqueando me dijo: ‘Papá, me asusta, pero me gusta, me da miedo, pero lo quiero’. Y esa frase fue el germen de uno de los temas principales del show, a partir del cual surgió la idea de todo el espectáculo que llamamos Mundo Halloween”, dice a LA NACION Mendoza, en el tramo final de los ensayos generales antes de su reposición, completamente remasterizada y con nuevos efectos especiales.

Y añade: “Siempre me gustó cuando hacen Halloween en Estados Unidos, esa costumbre de que los nenes se disfracen, del caramelo o truco, porque genera todo un ambiente y un clima de fiesta muy divertido. Y si bien los argentinos no estamos muy acostumbrados, decidimos decorar todo el circo para que tanto los chicos como los adultos puedan venir disfrazados. Así surgió todo”.

Un mundo macabro y festivo

En Mundo Halloween conviven lo macabro y lo festivo, lo antiguo y lo moderno, lo lúgubre y lo lúdico en una atmósfera que evoca la nostalgia, el misterio, y cierta familiaridad con lo sobrenatural. Justamente, su encanto reside en la dualidad de sus elementos, que invitan a celebrar el miedo de una forma segura y divertida.

La trama del espectáculo hace referencia a aquella escena nocturna que Flavio y su hijo estaban juntos. “Dionisio, el personaje principal esta con un libro, y su padre le dice que se vaya a dormir, porque al día siguiente debe levantarse temprano para ir a la escuela, pero su hijo no le hace caso. La historia es que el libro no es cualquier libro, sino que es un libro mágico, y al pronunciar determinadas palabras a cierta hora de la noche, se abre un portal que lo traslada a un mundo de fantasía, que es Mundo Halloween”, explica Mendoza, que luego del accidente que lo alejó algunas funciones de su anterior espectáculo Abre Tus Alas, en esta ocasión se concentrará en su rol como director para recuperarse por completo de una lesión en la rodilla.

Las calabazas talladas son el icono principal de Halloween, pero también están presentes otros elementos claves como cráneos y esqueletos, representados de forma humorística o decorativa; fantasmas y espíritus; murciélagos, arañas y telarañas; brujas, con sus sombreros puntiagudos, escobas y calderos, casas encantadas y cementerios que recrean una atmósfera de decadencia y misterio donde se desarrollan las rutinas propias del circo.

“Hay un número de trapecio muy divertido, también hay un número de contorsiones increíbles, hay una Water Ball, y un número con el tema de “Thriller”, no solo porque Michael Jackson fue uno de mis grandes ídolos, sino porque es un clásico del terror que no puede faltar. Es un musical impresionante, no solamente por el baile, sino también por una rutina de acrobacia que incorporamos”, anticipa Mendoza algunas performances destacadas del show.

Además de los temas originales, incluye otras versiones adaptadas como el tema de El extraño mundo de Jack, de Tim Burton, con una estética que fusiona lo gótico, lo excéntrico y lo melancólico con un sentido de ternura y fantasía.

Mundo Halloween Mundo Halloween

“Si bien estamos dentro de una carpa, este show se parece más a un musical de Broadway, porque es muy espectacular a nivel cuadros musicales, con una producción increíble y banda en vivo. Realmente estoy muy contento, viviendo un momento muy especial de mi carrera, de sentir que lo que hago tiene mucha aceptación en mi país. Soy un tipo afortunado, hago lo que me gusta, vivo de lo que me gusta y me va bien con lo que me gusta. La verdad es que lo estoy disfrutando. Creo que la gente se va a sorprender”, concluye Mendoza.

De esta manera, después de conquistar a más de 100.000 espectadores con Abre Tus Alas, el artista vuelve a sorprender en este atractivo viaje al mundo tenebroso de los fantasmas, con personajes exóticos, vestuarios deslumbrantes, una escenografía de alto impacto y acrobacias imposibles.

Para agendar

Mundo Haloween El estreno oficial será el viernes 26 de septiembre en la carpa del Circo del Ánima, ubicada en el Casino Buenos Aires, Av. Elvira Rawson de Dellepiane 1 (Puerto Madero). Funciones: de miércoles a domingo a las 20, con funciones adicionales los sábados y domingos, a las 17.