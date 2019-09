Entrevistado por Los ángeles de la mañana, Antonio Gasalla optó por no referirse al entredicho que tuvo con Flavio Mendoza Fuente: Archivo

La disputa entre Antonio Gasalla y Flavio Mendoza data de hace un tiempo, cuando el capocómico iba a trabajar con el productor teatral. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que, de un día para el otro y sin dar demasiadas explicaciones, Gasalla anunció que se bajaba de la obra de Mendoza.

Si bien nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó entre ellos, el coreógrafo lo acusó de haberse metido con su hijo Dionisio:"Me dijo algo muy doloroso para un padre. Se metió con mi hijo de una manera muy fea, de muy mal gusto... Tuvimos una charla telefónica pero si hubiera estado frente a él, no sé la actitud que hubiera tomado", confesó Flavio meses atrás, dando a entender que Gasalla habría opinado sobre la manera en que su bebé llegó al mundo. Y aclaró: "Que les quede muy claro que el productor del espectáculo era yo, el que ponía la plata y lo contrataba era yo. Me parece que hace muchos años lo venimos tapando, cuidando, mimando y no está bien", agregó, indicando que había sido él quién había tomado la decisión de que el humorista no estuviera en la obra.

Meses después, y a punto de embarcar hacia Mar del Plata para ultimar detalles para la temporada de verano, Antonio Gasalla rompió el silencio, aunque no quiso meterse en la polémica. Frente a la pregunta del cronista de Los ángeles de la mañana sobre si estaba contento de volver a trabajar en "La Feliz", aseguró: "No sé, todavía tengo que empezar a trabajar. Uno se pone contento cuando sale al escenario, actúa y hace la obra. Ahora me ponen contento otras cosas, como estar vivo, por ejemplo... De salud estoy más o menos, después de cierta edad la salud te esquiva", expresó el actor, sin muchas ganas de hablar. En cuanto a si ya había firmado contrato, señaló: "No sé todavía. Ahora voy a ver bien el teatro y si no me gusta, no firmo".

En relación con su distanciamiento de Flavio Mendoza, el humorista prefirió no hablar. De hecho, cuando el cronista de eltrece le contó que el productor estaba muy disgustado porque sentía que le había faltado el respeto a su hijo, expresó: "Mirá no sabía, a mí no me lo dijo. Eso lo estás inventando vos me parece... ¿Qué voy a decir? Si él quiere decir eso que lo diga. Yo no me voy a meter en la vida de los demás", aseguró Gasalla muy molesto. Y ante la insistencia del periodista, el actor se retiró enojado y a los gritos: "¿Cuantas veces me vas a preguntar lo mismo?".

Flavio Mendoza fue tajante: no hay vuelta atrás en su relación con Antonio Gasalla Fuente: Archivo

Al enterarse de su reacción, la respuesta de Flavio no tardó en llegar. Mendoza volvió a mantener su postura con respecto al humorista: "¿Cómo no se va a enojar? Claro, el mentiroso soy yo. ¿Para qué voy a mentir con eso? Si lo conté es porque me dolió la situación que no es linda para que la viva nadie", relató el bailarín.

Luego, se refirió a la relación que mantenía con el actor y, sin querer ahondar en detalles, contó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de no trabajar con él: "Uno lo protege porque es una persona grande, porque es Antonio. Yo le tenía muchísimo aprecio y lo respeto como artista, pero como persona no, ya está. Hice todo para que él se sintiese bien. Primero creyendo ser amigo y luego, como empresario quería que se luciera y se viera increíble en una puesta que no la va a tener en ningún lado. Fue un balde de agua helada su actitud. Igual, todos los que estamos en el medio ya sabemos cómo es... Pero cuando se metió con el nene le perdí el respeto", concluyó Mendoza, dando a entender que ya no había vuelta atrás.