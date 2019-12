Antonio Gasalla: "Me parece que va a mandar Cristina"

El actor se confesó en Los ángeles de la mañana Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2019 • 17:56

"Si, voy a estar con Susana el domingo, porque me dijeron si quería saludarla y acepté. No estuve todo el año porque querían que hiciera el personaje de la abuela y un monólogo. Y no tenía ganas de hacer un monólogo. Cuando ya tenés mi edad sabes qué tenes ganas de hacer. Y prefería hacer solamente la abuela, como la hice tantos años. Entonces dependés de lo que quiera el canal y lo que quiera Susana", contó Antonio Gasalla hoy en Los ángeles de la mañana, el ciclo de eltrece que conduce Ángel de Brito.

Gasalla explicó algunos de los sucesos de los últimos meses: sus enojos, por qué no trabajó con Flavio Mendoza y porqué se fue de la obra de Pedro Alfonso. También aprovechó la oportunidad para hablar de la actualidad política.

"Yo no me enojo. El día que me enoje se va a notar, porque van a quedar puertas rotas. Pasa que si los noteros te preguntan siempre lo mismo... después de 68 años de profesión podrías estar un poco aburridito", explicó. ¿Por qué se bajó de le producción de Favio?"No me bajé. Me quedé en casa esperando a ver si podíamos hablar, y no hablamos porque abrió un circo. Y me mandaba un secretario que se quedaba ahí parado".

Con respecto a Pedro Alfonso, con quien iba a hacer una temporada en Carlos Paz y a último momento se bajó, comentó: "Pedro Alfonso, ¿quién es? Me dijeron que iba a hacer el personaje de la abuela. Y cuando me dieron la obra no estaba escrito lo que decía mi personaje... Tengo muchos años de trabajo".

Antonio Gasalla habló de sus diferencias con Flavio Mendoza Fuente: Archivo

En estos días el actor se instalará en Mar del Plata, porque el 26 de diciembre estrenará Gasalla en el Teatro Roxy. "Escribí el texto como siete veces. Mis espectáculos siempre abrían con actualidad pero al final lo saqué porque no tengo claro nada. Ni siquiera quién es el presidente. Porque con Cristina en el medio me parece que va a mandar ella. Eso se verá con el tiempo", dijo.

Cuando Ángel de Brito quiso saber si era una persona feliz, Gasalla contestó: "La felicidad es algo que se va formando con vos y los tuyos, con lo que querés que te salga bien. Hay que tratar de que las cosas sean más sencillas. Es aprender a vivir. Hoy somos víctimas de celulares, computadoras. Yo estudié odontología dos años porque mi papá quería que fuera perito mercantil y solamente podía hacer odontología y ciencias económicas".

Con ganas de confesarse, Gasalla contó que se psicoanalizó durante muchos años. "Un día un amigo que me daba clases de inglés me dijo que debería analizarme. Me recomendó a un psicólogo, fui y la primera vez hablé dos horas y media sin parar. Fue como abrir la canilla. Ya trabajaba en sótanos con Carlos Perciavalle, con Edda Díaz. Eran los 60".

También recordó su primer contacto con la profesión. "Fue particular hacer la escuela de arte dramático. No podíamos trabajar, todo era estudiar. A partir de las 17 se cerraba la escuela y hablábamos despacito, porque es como se habla en el teatro. Tuvimos a María Rosa Gallo en primer año, en teatro en verso. Aprendíamos monólogos larguísimos. Estudiábamos historia del teatro. Aprendí a concentrarme, a observar. Hacíamos ejercicios de observación que podían durar cinco horas".

Entre los recuerdos que compartió el actor, hay uno muy especial para él. "Íbamos en los colectivos haciendo escenas y la gente nos miraba. Después nos bajábamos, como si nada. O nos poníamos en una esquina a hacer escenas con Carlos Perciavalle y Nacha Guevara, que entonces estaba embarazada de Norman Briski. Se habían separado y él le dijo que no iba a pagar el parto. Era a la gorra y las monedas que juntábamos eran para Nacha".