"Flor de fiesta": la foto de Florencia Peña que fue cuestionada en las redes

En sintonía con la celebración de Halloween del sábado, Florencia Peña volvió a revolucionar las redes con dos imágenes que generaron reacciones de lo más diversas.

"Besos brujos. #F de #fiesta con las Brujas Amas. Looks total de Actitud de Flor", escribió la actriz. En ambas imágenes se la puede ver con sus amigas, muy cerca, en una producción fotográfica mediante la cual, siempre con un rasgo de osadía, Peña muestra looks que se pueden adquirir en su sitio web. Si bien su posteo de Instagram, que va camino a cosechar 30 mil likes, recibió muchos elogios por parte de sus seguidores, lo cierto es que también abrió un interrogante.

"¿Y el distanciamiento social dónde está?", preguntó una usuaria, en referencia a la pandemia de coronavirus y los protocolos sanitarios a seguir. "Barbijo, distanciamiento... los famosos tienen coronita", apuntaron en otro comentario. Hasta el momento, la actriz no se pronunció respecto a cuándo y cómo fueron tomadas las imágenes, que son muy similares a unas que difundió hace dos semanas. En aquellas, las amigas compartían bailes, besos y miradas al ritmo de la música.

Peña, quien se prepara para regresar a la TV, está también muy abocada a su propio sitio, FdeFLOR, y estos posteos van de la mano con lo que busca representar con su marca. "Es un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien", explicaba Peña al momento de presentar su emprendimiento.

"Tengo una mirada sobre el mundo y sobre la vida y no quería dejar el arte de lado, lo llevo en mi ADN. Pero me di cuenta que soy una comunicadora y quiero hacerme cargo de eso: mi voz se escucha. Por eso no es casual que me hayan convocado para un programa de televisión, es una responsabilidad llegar a tanta gente", contaba en una conferencia de prensa por Zoom.

"Es una plataforma virtual de comunicación, en la que les voy a contar qué cosas me gustan. Si bien es un sitio para comprar productos, vamos a tener un blog, voy a hacer muchos vivos. Quiero compartirles a otras mujeres todas las cosas que me hacen bien. Nos aliamos con marcas nacionales y emprendedores y lo que a mí me gusta lo fabricamos y lo vendemos. Es el mundo de Florencia, una comunidad en la que podemos sentirnos identificados todos. Distintas líneas de ropa, sillones, tratamientos, aromas, cremas, alimentación, videos de fitness, todas las cosas que yo hago", añadía, al detallar el estilo de su sitio.

"Seamos libres de sentir, de explorar y de incentivar siempre los sentidos", escribió Flor en un reciente posteo en el que se mostraba casi al desnudo, bajo el lema "[soy] la dueña absoluta de mi cuerpo y mi deseo".

