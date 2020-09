Florencia Peña presenta su nuevo proyecto para las mujeres: "Quiero inspirarlas a cumplir sus sueños"

Mientras algunos todavía dilucidan cómo sacarse el pijama para encarar el último tramo que queda de este 2020 tan distinto a lo planeado, Florencia Peña no descansa. No solo va a tomar el control de las mañanas de Telefe a partir de octubre, sino que en enero volverá a ponerse en la piel de Moni Argento para el debut de Casados con hijos en el teatro; pero antes de todo eso, la actriz volvió a sorprender con un nuevo proyecto dedicado a las mujeres de todas las edades.

En la última semana se la había visto rodeada de cámaras, bailarinas y en actitud trapera. ¿Era un videoclip? ¿Se lanzaba como cantante? ¿Era parte de un nuevo emprendimiento? Pues sí, se trataba de todo eso. Es que la actriz lanza su propio sitio, FDEFLOR. Y decidió hacerlo con un video explosivo, "Qué actitud", en el que mirando a cámara desafiante y siempre polémica canta algunas de las cosas con la que la hostigan en las redes sociales: "¿Pero sabés todo lo que me dijeron? Que era chorra, una planera, una p..., una cualquiera, (...) que los cuernos, que el video, poliamor, nos vemos luego". Cuero, transparencias, colores, sombreros, jeans, mucha moda entre tanto baile y meneo dan el puntapié a este espacio tan ella, un mix de todas las "Florencias" que habitan en su ser: la madre, la hija, la actriz, la empresaria, la productora, la sensual, la humorista.

El emprendimiento consiste en una comunidad online con contenidos y productos totalmente nacionales que será la puerta de entrada a su mundo, en el que mostrará aquellas cosas que le gustan y la identifiquen. "Tengo una mirada sobre el mundo y sobre la vida y no quería dejar el arte de lado, lo llevo en mi ADN. Pero me di cuenta que soy una comunicadora y quiero hacerme cargo de eso: mi voz se escucha. Por eso no es casual que me hayan convocado para un programa de televisión, es una responsabilidad llegar a tanta gente", reveló en una conferencia de prensa por Zoom, moderada por la periodista Gisela Busaniche.

"Es una plataforma virtual de comunicación, en la que les voy a contar qué cosas me gustan. Si bien es un sitio para comprar productos, vamos a tener un blog, voy a hacer muchos vivos. Quiero compartirles a otras mujeres todas las cosas que me hacen bien. Nos aliamos con marcas nacionales y emprendedores y lo que a mí me gusta lo fabricamos y lo vendemos. Es el mundo de Florencia, una comunidad en la que podemos sentirnos identificados todos. Distintas líneas de ropa, sillones, tratamientos, aromas, cremas, alimentación, videos de fitness, todas las cosas que yo hago", aseguró.

Peña explicó luego los motivos que la llevaron a lanzar un emprendimiento en plena pandemia: "Me quedé sin nada: estaba haciendo Cabaret; se venía Casados con hijos en el teatro; estaba haciendo ShowMatch... Todo eso desapareció y dije qué hago: la calma de la pandemia me duró poco y refloté esto que tenía en la cabeza hace mucho tiempo y nunca tenía un hueco para hacerlo. Por suerte soy muy buena armando equipos y acá estamos, en tres meses armamos esta súper estructura y nos pasamos horas craneando este espacio desde lo creativo. Me duró poco la inacción".

-¿Cuántas horas tiene tu día, cómo hacés para emprender tantas cosas al mismo tiempo?

-Siempre me siento abrumada, pero lo hago igual. Le pongo mucha garra a la vida, soy muy trabajadora. Me levanto temprano, me acuesto tarde, mis amigas me dicen: "Cuando estoy cansada pienso: 'no estés cansada, Florencia debe estar trabajando'. Igual hay días en los que me levanto agotada y digo "dios mío, no voy a poder", pero me dura diez minutos porque sé que nada se consigue sin mucho trabajo y cada cosa que me propongo, así la consigo.

"Me parece que hay algo interesante en eso de reconocerme y reconocernos como mujeres multifacéticas, esta cosa de ayudar a encontrarnos en las facetas sin temor", sostuvo Peña durante la presentación

-¿Qué querés transmitirles a las mujeres con este nuevo espacio?

-No me había puesto a pensar qué quiero darles pero me parece que hay algo interesante en eso de reconocerme y reconocernos como mujeres multifacéticas, esta cosa de ayudar a encontrarnos en las facetas sin temor. Es algo que estuve transitando en el último tiempo: soy una mujer sexual pero eso no invalida que soy una buena madre; soy una mujer emprendedora pero eso no invalida que sea actriz. También soy hija y así. Y durante muchos años nos han enseñado que o sos mamá o sos una p..., y la verdad es que me gustaría que las mujeres vayan en busca de sus sueños, de lo que quieren y ayudarnos a tener esa fuerza, ese empoderamiento y de alguna manera ser alguien que inspira a lograrlo. No quiero ser pretenciosa, no vengo a bajar línea, no tengo la varita mágica, pero sí esta plataforma viene a contarles "esto que me funcionó, quizás les funcione también a ustedes".

-¿Qué mujeres te inspiran?

-Mi mamá fue la primera mujer que me inspiró en la vida y que sigue siendo hoy, a sus 76 años, una mujer que me gusta tenerla cerca. Y mujeres de la historia, Eva Perón, pero más allá de por cuestiones políticas, fue una mujer que marcó un punto en la historia, que fue por cosas que no existían en ese momento. Virginia Woolf, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, mujeres que han dejado conceptos que han seguido para siguientes generaciones. Son mujeres que te dan fuerzas para ir a buscar esas cosas que soñamos. Y la popularidad y la posibilidad que yo tengo de llegar a diferentes estratos sociales me anima a hacer esto, y ojalá poder dejarles algo.

Para presentar al público en general este nuevo universo, Florencia realizará un vivo desde el IG de @actitudfdeflor, este miércoles 30 de septiembre a las 19, con Natalia Oreiro y Cande Molfese, junto a su equipo de trabajo

-¿Qué les dirías a las mujeres mayores de 45 años que quizás no se animan a cumplir sus sueños?

-Yo siento que estoy en el mejor momento de mi vida, después de los 40 viene la mejor etapa básicamente porque ya viviste, ya te pasaron un montón de cosas, ya sabés qué no querés. Ya estuviste descartando muchas cosas, sabés qué cosas sí y que no, es un momento muy interesante. Cuando era más joven lo veía como "uhh, 40, qué vieja" y ahora voy a cumplir 46 y de verdad me siento en mi mejor momento. Fui madre a los 43 años, lo mejor que me pasó a nivel personal está sucediendo ahora que sé lo que quiero, voy tras ello y no pierdo tiempo. Hay una depuración de las relaciones, de los amigos... Para mí esta etapa es hermosa. Muchas veces me critican de poner el cuerpo adelante, sin embargo mi bajada de línea nunca es una bomba sexual o si no sos linda, no podés. Hay que sentirse hermosa, no importa lo que pase afuera. Nos enseñaron que el mundo es de los jóvenes y que a las cuarentonas nos están corriendo, pero prefiero pensar que lo que soy, lo que construí, lo que tengo para dar y decir, no me lo saca nadie.

